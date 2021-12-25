Вспомним, какой была Ванесса Паради в 1980-х!

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Ванесса Паради, французская певица, модель и актриса, родилась в декабре 1972 года. Подростком она стала поп-сенсацией в своей родной Франции, записав в 14 лет поп-сингл о парижском таксисте «Joe le Taxi». Хит провел одиннадцать недель на первом месте во Франции и стал международным хитом. На этих фотографиях - Ванесса-подросток, едва успевшая познать вкус славы.
Паради, которая использует свое настоящее имя, родилась в Сен-Мор-де-Фоссе, пригороде Парижа. Ее родители занимались дизайном интерьеров, а ее дядя, Дидье Пейн, был актером, занимавшимся продюсированием пластинок. Благодаря Пейну, в возрасте семи лет она заняла место на телешоу о детских талантах, исполнив песню «Эмили Джоли»
Когда ей было 14 лет, Пейн познакомил ее с Этьеном Рода-Жилем, известным деятелем французской поп-музыки, написавшим серию хитов в 1960-х и 1970-х годах. Он написал для Ванессы песню «Joe le Taxi», которая в 1987 году заняла первое место во французских поп-чартах. Вскоре она достигла первой строчки в 13 других странах - даже в Великобритании, где песни на французском языке редко бывают такими успешными.
Паради записала полноформатную пластинку M&J (для Мэрилин и Джона), выпущенную французским филиалом Polygram в 1987 году. Нестандартная внешность, сочетание в ее образе невинности и порока помогли ей обрести статус звезды. Вместе с ним пришли и звездные болезни: внезапная слава сделала ее изгоем в парижской школе, которую она посещала. Ее резко критиковали и порой высмеивали в прессе.
«Люди вели себя очень грубо, и это было совершенно непропорционально тому, чем я была и чем занималась - просто девочка-подросток, которая поет симпатичную песенку», - вспоминала она в интервью. При этом, отмечает Ванесса, пресса в принципе не склонна так реагировать на юных певиц. «Их никто не трогает... даже если их музыка хуже моей или их личность хуже, чем моя, - рассуждает она. - Я думаю, что люди нападали на меня, потому что песня была чересчур успешной. Зависть к чужому успеху - обычное человеческое дело».
Паради дебютировала в кино в 16 лет, сыграв главную роль в картине Noce Blanche («Белая свадьба»). Это была роль любовницы мужчины средних лет. Даже выиграв премию Сезар, французский эквивалент «Оскара», в номинации «Лучший дебют» в 1990 году, она снова подверглась критике со стороны общественности. «Женщины ненавидели меня, - вспоминала она. - Это был шок. Я так и не поняла, почему. Они писали «шлюха» на стенах моего дома и обзывали меня».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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