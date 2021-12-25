Вспомним, какой была Ванесса Паради в 1980-х!

«Люди вели себя очень грубо, и это было совершенно непропорционально тому, чем я была и чем занималась - просто девочка-подросток, которая поет симпатичную песенку», - вспоминала она в интервью. При этом, отмечает Ванесса, пресса в принципе не склонна так реагировать на юных певиц. «Их никто не трогает... даже если их музыка хуже моей или их личность хуже, чем моя, - рассуждает она. - Я думаю, что люди нападали на меня, потому что песня была чересчур успешной. Зависть к чужому успеху - обычное человеческое дело».