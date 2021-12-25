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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5387 постов • 703 подписчика подписаться
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Вспомним, какой была Ванесса Паради в 1980-х!

Вспомним, какой была Ванесса Паради в 1980-х! (30 фото + 1 видео)

Автор:
25 декабря 2021 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ванесса Паради   актеры   звезды   знаменитости   интересно   певцы   франция   юные годы   
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Ванесса Паради, французская певица, модель и актриса, родилась в декабре 1972 года. Подростком она стала поп-сенсацией в своей родной Франции, записав в 14 лет поп-сингл о парижском таксисте «Joe le Taxi». Хит провел одиннадцать недель на первом месте во Франции и стал международным хитом. На этих фотографиях - Ванесса-подросток, едва успевшая познать вкус славы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ванесса Паради   актеры   звезды   знаменитости   интересно   певцы   франция   юные годы   
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912
Suver 2 часа назад
Классная пара была!
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Andrey Alifanov 7 минут назад
Таксист ей представился:"Я вонючий Джо".)))
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КАКАнгел 39 минут назад
что-то она меня и тогда не перла и сейчас не прёт .
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11k
The Dude 53 минуты назад
Очень нравился этот фильм с ней.
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29k
АнтонПолднев Час назад
Секс символ моей юности. Просто тащились от неё
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10k
Джон Уик Час назад
Какое то окончание текста странное. "На стенах моего дома " и обрывается текст.
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912
Suver 2 часа назад
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