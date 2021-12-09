Дин Рид: за железным занавесом его знали больше, чем на родине

Жизнь Дина Рида оборвалась трагически. 13 июня 1986 года его тело было найдено недалеко от дома, в Цойтенском озере. Официальная версия: утонул. Однако позже выяснилось, что Рид перед смертью принял сильнодействующее снотворное и объявили, что артист целенаправленно свел счеты с жизнью. Также было найдено прощальное письмо, которое он написал незадолго до трагедии. Но близкие артиста не могли поверить, что Рид мог это сделать, они говорили, что он слишком любил жизнь, чтобы вот так ее оборвать.

После смерти у Дина Рида остались две дочери: Рамона от Патрисии и Наташа от Вибке. Долгое время у него были отношения с актрисой Эве Киви, а в 1981 году он женился на актрисе Ренате Блюме.