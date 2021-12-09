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Дин Рид: за железным занавесом его знали больше, чем на родине

Дин Рид: за железным занавесом его знали больше, чем на родине (9 фото + 1 видео)

Автор:
09 декабря 2021 16:08
Сообщество : RealFishki
Метки: СССР   артисты   интересное   история   певцы   факты   
2675
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Американский актер и певец. Он пел песни протеста, гимны техасских ковбоев, баллады Элвиса Пресли и снимался в вестернах. В СССР его обожали, а в США считали предателем.

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Метки: СССР   артисты   интересное   история   певцы   факты   
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23  комментария
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3k
Mowgley 2 дня назад
Его автограф есть у меня, 1982 или 83 года.
В Измайлово встретился с ним.
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46k
diesafari День назад
Где-то читал, что он разочаровался в социализме и собирался вернуться в США. А спецслужбы ГДР этого допустить не могли...
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2
Константин Вичужанин День назад
свою ГДР-овскую жену он отбил у Гойко Митича.
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1k
Анна Анна День назад

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18k
Luc72 День назад
У меня он сразу ассоцируется с "Bella ciao Прощай, красавица"
Ссылка youtu.be
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23k
Ваня День назад
как-то куцая инфа...
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16k
Corvus Corax 2 дня назад
Известная песня в его варианте исполнения... Хороший голос...

Ссылка youtu.be
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10k
K7OO 2 дня назад
В детстве просто дурел от этого ролика
Ссылка www.youtube.com
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3k
Sunny11 2 дня назад
Остался нераскрытым вопрос: в СССР его обожали, концерты, съёмки, аншлаги, а жить он предпочёл в ГДР. Почему не в самой свободной стране мира Советском Союзе? Как же так?
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10k
Некто 2 дня назад
Кино помню "Пой, ковбой, пой".
И еще смутно припоминаю фильм, где его прикладом по пальцам били. Кажется что-то про переворот в Чили.
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14k
Hairy. 2 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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36k
jonnyD 2 дня назад
Ога ...чистое самоубийство ... по протоколу полиции тело Рида находилось под водой, заваленное камнями ....
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5k
TirAn 2 дня назад
Хороший артист и нормальный мужик. а сша - жо....а
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16k
Вася Александрович 2 дня назад
Висели его фотки даже в деревнях. Красавец-мушшына
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