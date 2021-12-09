Дин Рид: за железным занавесом его знали больше, чем на родине

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Американский актер и певец. Он пел песни протеста, гимны техасских ковбоев, баллады Элвиса Пресли и снимался в вестернах. В СССР его обожали, а в США считали предателем.
Но несмотря на такое отношение, Рид всю жизнь признавался в любви к Америке, гордился своим гражданством, но при этом открыто критиковал властей.
Он не дожил и до 50 лет, но его карьера была очень успешна - Дина Рида знали и в СССР, и на территории Восточной Германии, и в Латинской Америке. А в родных Штатах был практически неизвестен. Популярность в этой стране пришла к нему незадолго до смерти и она была не той, о которой мечтают артисты: в 1986 году он дал разгромное интервью, которое, возможно, серьезно повлияло на его уход из жизни.
Он не дожил и до 50 лет, но его карьера была очень успешна - Дина Рида знали и в СССР, и на территории Восточной Германии, и в Латинской Америке. А в родных Штатах был практически неизвестен. Популярность в этой стране пришла к нему незадолго до смерти и она была не той, о которой мечтают артисты: в 1986 году он дал разгромное интервью, которое, возможно, серьезно повлияло на его уход из жизни.
Рид родился в 1938 году, в пригороде Денвера, в семье домохозяйки и сельского учителя. У него было два брата: Дейл и Верн. Ранние годы будущего артиста прошли в Уитленде, но его семья часто переезжала. Какое-то время они жили в Юте и Калифорнии, но потом вернулись в Колорадо. Дин поступил в колледж.
Но так как Дин был талантлив и очень способен к музыке, то быстро оставил учебу и, прихватив гитару, уехал в Голливуд. К концуи50-х он заключил контракт с "Capitol Records", а через два года снялся в эпизоде телесериала "Отец-холостяк". После записи двух не самых успешных синглов Рид понял, что карьера пошла вниз. И уехал в Южную Америку, где его творчество оценили по достоинству. Его имя стояло в музыкальных рейтингах рядом с Элвисом Пресли и Полом Анкой. На каждое его живое выступление являлись толпы восторженных девушек.
Рид жил в 60-х в Латинской Америке, где его карьера расцветала. Но Дин не мог просто наслаждаться своим успехом: он сочувствовал беднякам, тем, кому не повезло в этой жизни и тем, кого угнетали диктаторы. После своего турне Дин осел в Аргентине, где снимался в кино, записывал песни, выступал, у него было собственное телешоу. Он давал благотворительные концерты в нищих кварталах на фабриках и в тюрьмах. У него даже было прозвище Мистер Добрый.
После военного переворота Дин был депортирован из Аргентины и после этого со всей семьей перебрался в Италии, где начал новую жизнь. Теперь он делал "спагетти-вестерны" в Риме. Его жена-американка позже вернется в США вместе с дочерью. Они развелись в 1971 году.
Дин Рид жил во многих странах: Чили, Италия, Аргентина, Испания, Восточная Германия и Советский Союз. Помимо своего родного языка он знал испанский, немецкий, итальянский и русский. В 1966 году Рид гастролировал по СССР в течение нескольких месяцев и дал почти 40 концертов. Его называли "всеамериканский мальчик, подаривший рок-н-ролл Советскому Союзу". А продолжавшиеся его мирные протесты ухудшали его репутацию на родине, в Америке.
В 1971 году Рид посетил Восточную Германию и на международном кинофестивале в Лейпциге повстречал свою будущую жену Вибке Дорндек. Через несколько лет Дин приехал в Восточный Берлин, где и прожил всю оставшуюся жизнь. У него было достаточно привилегированное положение: возможность путешествовать за границу, определённые свободы. Ну и собственная вилла.
Среди друзей Рида были известные политики, например Сальвадор Альенде и Ясир Арафат. Его пластики разлетались в СССР миллионными тиражами. Его при жизни наградили "Премией Ленинского комсомола" за музыку, где он смело борется за мир и дружбу между народами. Кстати, певица Земфира является его большой поклоннице и песня "Не отпускай" (альбом "Прости меня, моя любовь") посвящена именно ее кумиру детства.
Жизнь Дина Рида оборвалась трагически. 13 июня 1986 года его тело было найдено недалеко от дома, в Цойтенском озере. Официальная версия: утонул. Однако позже выяснилось, что Рид перед смертью принял сильнодействующее снотворное и объявили, что артист целенаправленно свел счеты с жизнью. Также было найдено прощальное письмо, которое он написал незадолго до трагедии. Но близкие артиста не могли поверить, что Рид мог это сделать, они говорили, что он слишком любил жизнь, чтобы вот так ее оборвать.
После смерти у Дина Рида остались две дочери: Рамона от Патрисии и Наташа от Вибке. Долгое время у него были отношения с актрисой Эве Киви, а в 1981 году он женился на актрисе Ренате Блюме.
После смерти у Дина Рида остались две дочери: Рамона от Патрисии и Наташа от Вибке. Долгое время у него были отношения с актрисой Эве Киви, а в 1981 году он женился на актрисе Ренате Блюме.
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В Измайлово встретился с ним.
И еще смутно припоминаю фильм, где его прикладом по пальцам били. Кажется что-то про переворот в Чили.