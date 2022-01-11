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Прилетит вдруг волшебник: жизнь автора песенки Крокодила Гены

Прилетит вдруг волшебник: жизнь автора песенки Крокодила Гены (12 фото)

Автор:
11 января 2022 10:09
Сообщество : Кино
Метки: СССР   кино   крокодил гена   мультфильмы   песни   союзмультфильм   чебурашка   
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Несколько дней назад умер поэт и создатель песенки Крокодила Гены «Пусть бегут неуклюже…» Александр Тимофеевский. Вспоминаем другие его работы и жизненный путь поэта.


Александр Павлович родился в Москве в 1993 году в семье академических кругов. Дедом будущего поэта был знаменитый ученый-медик Павел Тимофеевский.

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Дед Александра Павловича, Павел Ильич, знаком исследователям русской истории еще и тем, что он был начальником санитарного поезда в Ставке, когда царь давал отречение. Кроме того, он был активным участником Петербургского теософского общества. Затем его и второго деда Александра Павловича (они приходились друг другу двоюродными братьями) репрессировали.

Когда началась война, Александр жил в Ленинграде. Блокада – страшное дело, и не секрет, что детей тогда всеми правдами и неправдами старались эвакуировать. Притом – подальше, куда-нибудь, где война слышна лишь лязгами на заводских станках. Так получилось и с маленьким Сашей. Его отправили в Челябинск, где он пробыл до конца войны.

В конце войны его путь лежал уже не в Ленинград, а на малую Родину, в Москву. Незадолго до окончания войны он начал ходить в литературный кружок при Доме пионеров. В этот момент происходит вторая трагедия в его жизни. Двух его старших товарищей, которые решили самостоятельно изучать литературу, приговорили к расстрелу за антисоветскую деятельность.

В столице он окончил школу и поступил на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

По признанию членов семьи Тимофеевских, стихи там писали все. Даже отец Александра Павловича, который работал врачом, периодически сочинял стихи. К поэзии пристрастился и Саша. И если его стихи для детей простые и понятные каждому, от мала до велика, то взрослая поэзия Александра Павловича – ироничная и даже философская.

 

ИУДА

 

Иуда был весьма интеллигентен,
Из вундеркиндов первый вундеркинд,
Подслеповат, носил очки на ленте,
Всегда висел на нем его прикид.
Был добр. Не мог принять решенье сразу.
И горький стыд его терзал и жег.
Он на Христа смотрел молочным глазом
И, всхлипнув, говорил - прости, дружок.

 

Я живу как раб галерный,
Я живу как негр кандальный,
Как в бараке в год холерный
Несменяемый дневальный.

 

Стихи Александр Павлович начал писать как раз тогда, когда заканчивал школу и начинал учиться в вузе. А после, уже после окончания ВГИКа, впервые опубликовался в самиздатном сборнике А.Гинзбурга «Синтаксис». Правда, до первого личного сборника оставалось еще 30 с лишним лет.

Все-таки, поэзия для Тимофеевского была не то, что на втором плане, скорее для души. Ведь основная его работа заключалась как раз-таки в работе сценаристом и редактором на различных киностудиях, телестудиях и даже на радио. Но прежде всего была мультипликация. Большинство из нас знают песенку Крокодила Гены, но что было еще?

Александр Павлович сразу после выпуска из института работал в редакции «Таджикфильм», где несколько лет набирался опыта. А затем его пригласили работать редактором в «Союзмультфильм» в 1963 году. Студии он отдал 30 лет своей жизни.

Кроме поэзии также можно выделить и его детскую прозу – например, «Дюймовочка», «Суп с котом», «Нянюшкины сказки» и «Веселая геометрия». А еще множество статей для различных журналов.


 

Личная жизнь писателя, сценариста и поэта тоже была насыщенной. Первой супругой стала Ирина Улановская, сестра переводчицы-диссидентки Майи Уановской. С ней Тимофеевский сочетался браком в 1956 году. У пары родился сын Александр. Браку было не суждено стать долгим – Ирина скончалась из-за врачебной ошибки во время операции в Душанбе.

Затем пришла другая любовь – второй супругой Тимофеевского стала Людмила Кичина, брак они заключили в 1968 году. Людмила работала в «Мосфильме» на высокой должности, у нее экономическое образование. В браке не было детей. Но в 1984 году у Александра Павловича родился внук, Павел.

Сын писателя стал публицистом и кинокритиком (скончался в позапрошлом году), а внук – пианистом.

Третьей же женой стала Наталья Григорьевна Дьякова, которая работала главредом журнала «Праздник» и редактором киностудии «Союзмультфильм».

Интересно, что многие не в курсе, что сценаристом советских мультипликационных шедевров «Мук-Скороход», «Медной горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «По щучьему веленью» и «Чудесного яблока».

В 2005 году Александр Тимофеевский-старший стал лауреатом литературной премии Союза писателей Москвы «Венец» («за пронзительность лирических откровений и независимую позицию в литературе»), а в 2018 году — лауреатом премии «Писатель ХХI века» в номинации «Поэзия» за сборник стихов «Я здесь родился».

Скончался советский драматург 7 января этого года в возрасте 88 лет. 23 октября его госпитализировали. О причинах тогда говорить никто не стал, но известно, что многие годы он боролся с затяжной болезнью. Но даже из больницы он постоянно звонил и говорил коллегам «Я просто хочу напомнить, что я еще есть...»

 В конечном счете, Александр Тимофеевский останется в нашей памяти человеком, который смог подарить волшебные моменты детства не одному поколению советских и российских граждан.

 

Стихотворение поэта "Рождество" 2010 г.

Когда вошли в пещеру гости,
Младенец улыбнулся им,
И вдруг не стало в мире злости,
Мир на мгновенье стал другим.

Он улыбнулся так невинно,
Как будто бы растаял снег,
Как будто сразу именины
И день рождения у всех.

Как будто после долгих странствий
Они пришли к себе домой,
Как будто все в родстве и братстве,
И лето сделалось зимой.

И так прекрасна и лучиста
На них глядящая звезда,
Что смерти больше не случится,
Не будет просто никогда.

 

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Метки: СССР   кино   крокодил гена   мультфильмы   песни   союзмультфильм   чебурашка   
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