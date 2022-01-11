Прилетит вдруг волшебник: жизнь автора песенки Крокодила Гены

В столице он окончил школу и поступил на сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

По признанию членов семьи Тимофеевских, стихи там писали все. Даже отец Александра Павловича, который работал врачом, периодически сочинял стихи. К поэзии пристрастился и Саша. И если его стихи для детей простые и понятные каждому, от мала до велика, то взрослая поэзия Александра Павловича – ироничная и даже философская.

ИУДА

Иуда был весьма интеллигентен,

Из вундеркиндов первый вундеркинд,

Подслеповат, носил очки на ленте,

Всегда висел на нем его прикид.

Был добр. Не мог принять решенье сразу.

И горький стыд его терзал и жег.

Он на Христа смотрел молочным глазом

И, всхлипнув, говорил - прости, дружок.

Я живу как раб галерный,

Я живу как негр кандальный,

Как в бараке в год холерный

Несменяемый дневальный.

Стихи Александр Павлович начал писать как раз тогда, когда заканчивал школу и начинал учиться в вузе. А после, уже после окончания ВГИКа, впервые опубликовался в самиздатном сборнике А.Гинзбурга «Синтаксис». Правда, до первого личного сборника оставалось еще 30 с лишним лет.

Все-таки, поэзия для Тимофеевского была не то, что на втором плане, скорее для души. Ведь основная его работа заключалась как раз-таки в работе сценаристом и редактором на различных киностудиях, телестудиях и даже на радио. Но прежде всего была мультипликация. Большинство из нас знают песенку Крокодила Гены, но что было еще?