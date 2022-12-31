8 лучших новогодних песен из СССР

Наверное, в СССР и позже в России нет человека, который бы не слышал эту песню. Композитор Евгений Крылатов и поэт Юрий Энтин создали вечную композицию для детей. А между делом, она понравилась и взрослым.

Ансамбль Владимира Назарова «Ах, карнавал!» (1985)