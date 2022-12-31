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8 лучших новогодних песен из СССР

8 лучших новогодних песен из СССР

Автор:
31 декабря 2022 01:47
Сообщество : RealFishki
Метки: Валентина Толкунова   Крис Кельми   СССР   композиции   михаил боярский   песни   прздник   софия ротару   
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Все перечислить невозможно - в Союзе было множество шикарных композиций. Поэтому возьмем песни из 1980-х годов.

Пушистая ёлка, мандарины и шампанское. Обязательный оливье, шпроты и бутылочка “Столичной” - таким обычно был новогодний “набор” советского человека. И просмотр ТВ с “Голубым огоньком” и праздничными песнями. Например, вот такими.


Аркадий Хоралов, Аурика Ротару «Новогодние игрушки» (1988)

Аркадий Хоралов создал лиричную и душевную композицию. А на вокале - младшая сестра Софии Ротару.


Александр Барыкин «Программа телепередач» (1985)

Рокер из “Карнавала” неожиданно подался в “попсу” с неплохим электронным звучанием и речитативом. Спорно и интересно.


Валентина Толкунова «Кабы не было зимы» (1984)

Наверное, в СССР и позже в России нет человека, который бы не слышал эту песню. Композитор Евгений Крылатов и поэт Юрий Энтин создали вечную композицию для детей. А между делом, она понравилась и взрослым.


Ансамбль Владимира Назарова «Ах, карнавал!» (1985)

Песню представили на Фестивале молодёжи и студентов в Москве. Тогда на нём царила атмосфера дружбы и единения. К сожалению, вскоре всего этого не стало.

ВИА «Верасы» «Карнавал» (1984)

Песня повсеместно звучала в школах и детских садах - одна из самых запоминающихся композиций того времени.

Лариса Долина «Три белых коня» (1982)

Если не знать исполнителя, то можно и не догадаться, что это Долина. Она специально исполнила её детским фальцетом и продемонстрировала ещё одну грань своего таланта.

Михаил Боярский «Новый год»

Кроме известного хита “Зеленоглазое такси” у Боярского было много и других песен. В своё время он отдал дань уважения и всеми любимому празднику: «Может, будет год нелёгким! Не грусти, не пропадём!»

Крис Кельми «Дед Мороз» (1986)

У Кельми часто получались оригинальные и уникальные песни. “Дед Мороз” как раз из таких. Возможно, это был один из самых талантливых и интересных музыкантов позднего СССР.

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Метки: Валентина Толкунова   Крис Кельми   СССР   композиции   михаил боярский   песни   прздник   софия ротару   
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159
ruslan d 44 минуты назад
ламповые треки )))
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119k
arek14 6 минут назад
Какими бы ох.уительными бы не были совковые песни,зайди в предновогоднее время в любой российский торговый центр. Услышишь только песню из проклятой Америки Jingle Bells.
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4k
Трям 22 минуты назад
Один хер все будут орать...
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