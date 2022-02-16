Горшочек, не вари: мемы о новом Властелине колец делают быстрее, чем Netflix выпускает сериалы

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В последние годы было загублено много отличных франшиз: Матрица, Ведьмак, Золушка, Один дома... А теперь ещё и это?! Видимо чёрные эльфы стали последней каплей.
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Получится конечно фуфло, потому как вряд ли хоть кто то из современных сценаристов и писателей хоть как то до Толкиена дотягивает.