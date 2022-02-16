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Горшочек, не вари: мемы о новом Властелине колец делают быстрее, чем Netflix выпускает сериалы

Горшочек, не вари: мемы о новом Властелине колец делают быстрее, чем Netflix выпускает сериалы (16 фото)

Автор:
16 февраля 2022 13:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   властелин колец   мемы   подборка   прикол   чёрные эльфы   
1417
16
В последние годы было загублено много отличных франшиз: Матрица, Ведьмак, Золушка, Один дома... А теперь ещё и это?! Видимо чёрные эльфы стали последней каплей.
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Метки: Юмор   властелин колец   мемы   подборка   прикол   чёрные эльфы   
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8k
Бритва Час назад
ежики плакали, кололись, но продолжали жрать кактус
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5k
Владимир 13 минут назад
Т. Е. Когда показывают средневековье или эпоху дикого запада, негры не пугали а тут вымышленный мир с неграми, и всё, истерика. Надо было на каждый сериал или фильм с неграми не в той эпохе наезжать и бойкотировать. Ящик пандоры уже не закроешь.
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4k
Outcast 16 минут назад
Сериал ни к властелину колец ни к хоббиту особого отношения то не имеет. Просто взяли тему и сделали на его основе фантезю.
Получится конечно фуфло, потому как вряд ли хоть кто то из современных сценаристов и писателей хоть как то до Толкиена дотягивает.
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43k
dima423 40 минут назад
тогда уж так)
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