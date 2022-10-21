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От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей

От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей

Автор:
21 октября 2022 19:52
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   алгебра   математика   подборка   
3734
17
Поймут не все, но многие. Извините, психанул перед выходными и собрал подборку математического юмора.
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Источник:

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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   алгебра   математика   подборка   
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35  комментариев
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23k
Егор Час назад
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4k
Babangdida 2 минуты назад
5коп = SQR(25коп) = SQR(1/4руб) = 0.5руб = 50коп
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33k
Nefrion 7 минут назад
Ссылка coub.com
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29k
Ashabad 20 минут назад
Комментарий к фото
От ссуки! Аж сидеть на стуле неудобно стало!
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2k
Decapitated Headbanger 21 минуту назад
Улыбнуло от души, кроме идиота учителя и задания с массивами. За такое нужно бить в морду, сильно и от всей души
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4k
Frank Borman Полчаса назад
Не только лишь все могут понять математику. На самом деле, мало кто способен на это. Но кто способен, не гуманитарий он.
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21k
Альберт 53 минуты назад
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47k
Прораб 58 минут назад
Я ПТУ-шник 85 года выпуска. Идите пожалуйста н@хуй!
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498
Vladislav Grigorenko Прораб 10 минут назад
Слышали мы вас дяденька, слышали. Чё вас не устраивает? Недостаточно почтительная манера обращения? Или вы думаете, что ваш возраст позволяет вам высокомерно считать всех юношами? Ошибаетесь, уважаемый.
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498
Vladislav Grigorenko Сатанеев 6 минут назад
Советский ещё наверное, фильтр. Знак качества только не поставили - ставить некуда.
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7k
vitenok Час назад
Здесь был бы хорош в качестве комментария случай про учителя математики, который решил посмотреть порно про учителя математики и ученицу. Может, у кого есть?
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3k
3BE3DA4ET Час назад
Язык этого общения не ведам гуманитариям.
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Vladislav Grigorenko 3BE3DA4ET 43 минуты назад
Язык граматик и правописаний не ведам технаря.
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8k
Regerald Час назад
Я на всю жизнь запомнил лекции по дифф. уравнениям. Начинались они в восемь утра, у лектора был монотонный гундящий голос, и особо он не напрягался: сидел себе за столом и зачитывал вслух предварительно записанные слайды. В те года некоторые преподаватели писали их от руки на прозрачной пленке, затем проецировали на белый экран фотопроектором. Следовательно, в помещении был неяркий свет. Я честно пытался не спать, записывал всё, бодрился, брал с собой кофе с автомата... Но хватало меня минут на 15, далее уравнения начинали плыть по доске, перерастая в сюрреалистичное сновидение, прерываемое подскакиванием от внезапного пробуждения.
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