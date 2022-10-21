От корней до факториала: тонкий математический юмор для образованных людей

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Поймут не все, но многие. Извините, психанул перед выходными и собрал подборку математического юмора.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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По манере общения, видео, свинохахол.
ПТУ "Даун +"
П. С. Как раз шутка из 90х
Нойди в придлаженее правельное слово.