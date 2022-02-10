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Черные эльфы вернутся: Amazon показал, кто сыграет в сериале «Властелин колец»

Черные эльфы вернутся: Amazon показал, кто сыграет в сериале «Властелин колец» (10 фото)

Автор:
10 февраля 2022 18:21
Сообщество : Кино
Метки: Amazon   blm   адаптация   ведьмак   властелин колец   сериал Netflix   толерантность   
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Уже в этом месяце Amazon начнет съемку сериала «Властелин колец», выход которого запланировал на осень текущего года. Стоит ли ждать что-то хорошее от готовящегося проекта? Спойлер: маловероятно.

Amazon решили не учитывать печальный опыт Netflix, выкативший далекого и славянского колорита «Ведьмака». Похоже на типичную славянскую деревню?

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Создателям, видимо, было плевать на каноничную адаптацию Сапковского, поэтому напихали туда чернокожих эльфов, а некоторых актеров на главные роли подобрали, мягко говоря, некрасивыми.

Глядишь, к третьему сезону будет уже так.

Но фанаты с горем пополам всё это дело приняли. Вероятно, Amazon рассчитывает на то же самое, хотя критика после демонстрации каста уже посыпалась. Актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли, не остался в стороне и заявил, что от этого сериала «Толкин перевернется в гробу».

Может быть...Ведь в его книжной вселенной было немного чернокожих, однако там они служили темной стороне и были олицетворением зла. Учитывая современную повестку, маловероятно, что сторонники BLM захотят их играть, а значит, нас ждет окрашивание эльфов, которые задумывались как беловолосые и бледнокожие, причём не только у Толкина.

Ведь сегодня им подавай персонажей посветлей да почище. Просто сравните тех, кто играл главные роли в эпичной кинотрилогии, и те, кто оказался в сериале. Выглядит всё это «по-черному» весьма печально.

Конечно, в проекте от Amazon найдется место и белым актерам, но как бы им не достались второстепенные роли. Ведь до сих пор неизвестно, кого сыграют чернокожие, которые в сериале однозначно будут.

Остается надеяться, что хорошую историю Толкина не испортят, но учитывая уже имеющиеся примеры, фанаты вселенной могут и сильно огорчиться.

Источник:

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Метки: Amazon   blm   адаптация   ведьмак   властелин колец   сериал Netflix   толерантность   
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65k
Доктор Джонс 15 минут назад
Шляпа... Ниггеры экранизации Толкиена вообще не смотрят, а белые это теперь смотреть не будут...
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КАКАнгел Полчаса назад
тут можно голосовать только ногами и байкотом этого позорища (ну или будет терпимо и это будет достойно просмотра)
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709
Олег Полчаса назад
кто из них гомосек, а кто транс?
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67k
Максим 47 минут назад
Почему неизвестно кого? Охотник негр, эльф негр и вуаля принцесса гномов Диса

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22k
Ego sum qui sum 53 минуты назад
не, ну а что, в играх есть лесные эльфы, степные эльфы, а это просто эльфы из шахты или немытые эльфы
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330
ОйВсё Максим Полчаса назад
На счёт темных эльфов - боюсь негры и тут в пролете
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1k
Довер Иванович Час назад
Негров добавят фильм, щас у них без этого ни как. В США это ввели как обязанность.
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1k
Нудник Шпилкес Час назад
"Похоже на типичную славянскую деревню?"
ведьмака не смотрел и книги не читал, но прошёл ведьмак 3 и ни разу там славян ни кто не упоминал. там вообще все королевства и народы выдуманные
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