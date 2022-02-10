Черные эльфы вернутся: Amazon показал, кто сыграет в сериале «Властелин колец»

Уже в этом месяце Amazon начнет съемку сериала «Властелин колец», выход которого запланировал на осень текущего года. Стоит ли ждать что-то хорошее от готовящегося проекта? Спойлер: маловероятно.
Amazon решили не учитывать печальный опыт Netflix, выкативший далекого и славянского колорита «Ведьмака». Похоже на типичную славянскую деревню?
Создателям, видимо, было плевать на каноничную адаптацию Сапковского, поэтому напихали туда чернокожих эльфов, а некоторых актеров на главные роли подобрали, мягко говоря, некрасивыми.
Глядишь, к третьему сезону будет уже так.
Но фанаты с горем пополам всё это дело приняли. Вероятно, Amazon рассчитывает на то же самое, хотя критика после демонстрации каста уже посыпалась. Актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший гнома Гимли, не остался в стороне и заявил, что от этого сериала «Толкин перевернется в гробу».
Может быть...Ведь в его книжной вселенной было немного чернокожих, однако там они служили темной стороне и были олицетворением зла. Учитывая современную повестку, маловероятно, что сторонники BLM захотят их играть, а значит, нас ждет окрашивание эльфов, которые задумывались как беловолосые и бледнокожие, причём не только у Толкина.
Ведь сегодня им подавай персонажей посветлей да почище. Просто сравните тех, кто играл главные роли в эпичной кинотрилогии, и те, кто оказался в сериале. Выглядит всё это «по-черному» весьма печально.
Конечно, в проекте от Amazon найдется место и белым актерам, но как бы им не достались второстепенные роли. Ведь до сих пор неизвестно, кого сыграют чернокожие, которые в сериале однозначно будут.
Остается надеяться, что хорошую историю Толкина не испортят, но учитывая уже имеющиеся примеры, фанаты вселенной могут и сильно огорчиться.
Источник:
- Как снимали тизер-трейлер сериала «Властелин колец»
- Актеры, которые упустили шанс сняться во "Властелине колец"
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ведьмака не смотрел и книги не читал, но прошёл ведьмак 3 и ни разу там славян ни кто не упоминал. там вообще все королевства и народы выдуманные
https://dtf.ru/read/763888-leshie-pribozhki-i-romanticheskaya-poeziya-slavyanskie-elementy-v-vedmakeкhttps://dtf.ru/read/763888-leshie-pribozhki-i-romanticheskaya-poeziya-slavyanskie-elementy-v-vedmakeк