Черные эльфы вернутся: Amazon показал, кто сыграет в сериале «Властелин колец»

Может быть...Ведь в его книжной вселенной было немного чернокожих, однако там они служили темной стороне и были олицетворением зла. Учитывая современную повестку, маловероятно, что сторонники BLM захотят их играть, а значит, нас ждет окрашивание эльфов, которые задумывались как беловолосые и бледнокожие, причём не только у Толкина.