Мемная подборка для поклонников "Властелина колец"

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Пост не про скандальный сериал, а про трилогию Питера Джексона по книгам Толкина.*
*В посте возможно присутствие мемов c отсылками к "Кольцам власти".
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2. Конечно же, режиссёрскую версию. Если смотреть без перерыва, на все три фильма у вас уйдёт полдня.
4. Все говорят про орлов, которые могли бы доставить хоббитов в Мордор. Но ведь есть и другие более вероятные варианты развития событий.
6. Напомним, что Фродо по книге было 50 лет, когда он отправился в путешествие к Мордору, а Боромиру - 41.
9. Отношения Денетора к своим сыновьям Боромиру и Фарамиру (Боромир - любимчик) благодатная тема для мемов
Источник:
АНТИФИШКИ
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