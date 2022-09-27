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Мемная подборка для поклонников "Властелина колец"

Мемная подборка для поклонников "Властелина колец"

Автор:
27 сентября 2022 14:12
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Приколы   Фродо   Юмор   братство кольца   властелин колец   возвращение короля   две башни   питер джексон   сэм   
1050
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Пост не про скандальный сериал, а про трилогию Питера Джексона по книгам Толкина.*

*В посте возможно присутствие мемов c отсылками к "Кольцам власти".

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Источник:

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Метки: Мемы   Приколы   Фродо   Юмор   братство кольца   властелин колец   возвращение короля   две башни   питер джексон   сэм   
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1  комментарий
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19k
nobody® 3 минуты назад
Комментарий к фото
порядка 10 лет назад режиссёрские версии по 4 часа. пока не тянет
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Николай Дмитрич

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