Двойного угара пост о близнецах

1995
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Данный пост целиком посвщён двойняшкам. Когда ты не уникален – в этом и есть твоя уникальность. Глупо, конечно, но зато правда... а ещё иногда смешно.
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- Нет, ваще без проблем... По родинке, сразу все понятно...
- Это как?
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