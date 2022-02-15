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Двойного угара пост о близнецах

Двойного угара пост о близнецах (16 фото)

Автор:
15 февраля 2022 15:48
Сообщество : Юмор
Метки: Сёстры   Юмор   близнецы   братья   двойняшки   подборка   прикол   
1995
16
Данный пост целиком посвщён двойняшкам. Когда ты не уникален – в этом и есть твоя уникальность. Глупо, конечно, но зато правда... а ещё иногда смешно.
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Метки: Сёстры   Юмор   близнецы   братья   двойняшки   подборка   прикол   
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6  комментариев
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5k
Ыукп 46 минут назад
А если Машке понравится???
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−35
scanncode scanncode 2 минуты назад
Среди тех, кто родились вместе и затем похоже одеваются, близнецов не так уж и много, большинство - двойняшки, а двойня может быть не очень то и похожа и даже разных полов
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12k
Голос Вселенной 7 минут назад
- У тебя же две дочки близняшки?
- Да, точно..
- И как ты их различаешь? не трудно?
- Нет, ваще без проблем... По родинке, сразу все понятно...
- Это как?
- Ну у блондинки есть родинка на левой лопатке, а у брюнетки нет...
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8k
Hunson Abadeer Полчаса назад
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