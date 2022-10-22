На самокате от него не уедешь: всё о кризисе среднего возраста

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35-летние дети смогут лучше других насладиться данным постом. Подборка забавные мемов и ситуаций, которые просто идеально описывают кризис среднего возраста.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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