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На самокате от него не уедешь: всё о кризисе среднего возраста

На самокате от него не уедешь: всё о кризисе среднего возраста

Автор:
22 октября 2022 15:20
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   возраст   кризис среднего возраста   подборка   
776
15
35-летние дети смогут лучше других насладиться данным постом. Подборка забавные мемов и ситуаций, которые просто идеально описывают кризис среднего возраста.
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Источник:

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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   возраст   кризис среднего возраста   подборка   
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4  комментария
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25k
Сергей Алексеевич Полчаса назад
С каких пор кризис среднего возраста начинается в 30? Вы [мат]ли? Так же как и 30-летних девушек давно записали в милфы.
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27k
Квантовый переход 7 минут назад
Такие посты только кажутся смешными и весёлыми.На самом деле они программируют наше осознание в негативном ключе.Таких постёров надо минусить,а ещё лучше сломать руки и компьютер.
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1k
Lexx 20 минут назад
40-45 лет, а ни яух не в 30. Не надо кризис путать с обычным депресняком.
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