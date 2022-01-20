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На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой?

На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой? (15 фото)

Автор:
20 января 2022 13:46
Сообщество : Юмор
Метки: HOMM III   Герои Меча и Магии 3   Юмор   мемы   подборка   пошаговые стратегии   прикол   
1079
15
Третьи герои Меча и Магии были выпущены аж в 1999 году. С тех пор много воды утекло, миллион мемов было создано по третьим героям... Но, пожалуй, лучшей пошаговой стратегии ещё не создали.
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Метки: HOMM III   Герои Меча и Магии 3   Юмор   мемы   подборка   пошаговые стратегии   прикол   
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14k
Александр Час назад
Игра на века...
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tamin 17 минут назад
Мне нравилось дыхание смерти..и некроманты...ммммм. лорда вампиры, отхиливающиеся. Тёмные рыцари, наносящие двойной урон. Драконы с понижением вражеских жизней в 2 раза. Но рандом сплошной
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605
Антон 20 минут назад
А мы собирались компанией и вместе на одном компьютере играли...весело было
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10k
kaboza 38 минут назад
В 98-М, к нам с сетрухой ее муж приехал, дет этак под сорокет, мне 18, приехал в конце мая, сдавать в начале сентября, свою 486 дх4 привез, и акуел когда у мене пенек 233-й увидал с 32 оперативы и гиговым винтом) вообщем напрямую через компорты) на малеником столике, с ламповими мониками и красными глазами, вообщем кандидатскую, писал за полторы недели до сдачи)))
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12k
Majul 46 минут назад
Лучшая игра )
Моему сыну 18 лет, показал ему эту игру лет десять назад, до сих пор в нее поигрывает.
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10k
kaboza 47 минут назад
Я на даче на сортире написал "Газебо", некоторые гости плакать начинают)))))
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2k
Carex 54 минуты назад
Никогда не понимал 3 героев, Или вторые или четвертые.
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2k
Шиц 58 минут назад
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62
Ilya Час назад
Да игра затягивает, особенно патч WOG (h3wog) ко всем картам это просто супер.
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2k
Шиц Час назад
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584
basil pupkin Час назад
Мне в своё время не зашло, я за контер и старкрафт топил. Но старший ему сейчас 30, заразил младшего которому сейчас 15, - пятый год у них общие темы для разговоров.
А я чё, мне норм старое железо менять не надо :)
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