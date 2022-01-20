На дворе уже 2022 год, а фанатов HoMM 3 становится лишь больше. Да что не так с этой игрой?

1079
15
Третьи герои Меча и Магии были выпущены аж в 1999 году. С тех пор много воды утекло, миллион мемов было создано по третьим героям... Но, пожалуй, лучшей пошаговой стратегии ещё не создали.
×
×
11.
Если ваш парень играет в третьих героев, то есть несколько недорогих подарков, от которых ваша половинка будет в восторге
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник превращает котов из мемов в забавные рисунки
- Никто не дискредитирует казаков так сильно... как сами казаки
- Мастера невнимательности и недопонимания
- Не отвлекайтесь от прокрастинации. Иначе можно начать жить полноценной жизнью
- По-настоящему непростой выбор
68
Понравилось68
Новости партнёров
Моему сыну 18 лет, показал ему эту игру лет десять назад, до сих пор в нее поигрывает.
А я чё, мне норм старое железо менять не надо :)