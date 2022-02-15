"И вертолетчик на крыше валяется": в Волгоградской области на селян упал беспилотник

Забавная история приключилась в Волгоградской области. Там во двор частного дома упал беспилотник, с которого до этого работяги осматривали газопровод. Техника дала сбой и машина на парашюте спустилась на землю.
Практически сразу селяне начали звонить в экстренные службы и рассказывать о некоем "вертолетчике", лежащем у них на крыше. Об этом сообщает телеграм-канал "Плохие новости".
Диалог с диспетчером достоен отдельного внимания:
- Какой-то вертолет над нами пролетел, парашют упал и вертолетчик у нас на крыше валяется...
- Мужчина валяется? Что такое "вертолетчик"?
- Ну, маленький такой...Что валяется? Я не видел...
Люди на чеку, ждут шпионов из Украины. Смотреть со звуком:
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