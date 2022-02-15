"И вертолетчик на крыше валяется": в Волгоградской области на селян упал беспилотник

Практически сразу селяне начали звонить в экстренные службы и рассказывать о некоем "вертолетчике", лежащем у них на крыше. Об этом сообщает телеграм-канал "Плохие новости".

Диалог с диспетчером достоен отдельного внимания:

- Какой-то вертолет над нами пролетел, парашют упал и вертолетчик у нас на крыше валяется...

- Мужчина валяется? Что такое "вертолетчик"?

- Ну, маленький такой...Что валяется? Я не видел...

Люди на чеку, ждут шпионов из Украины. Смотреть со звуком: