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"И вертолетчик на крыше валяется": в Волгоградской области на селян упал беспилотник

"И вертолетчик на крыше валяется": в Волгоградской области на селян упал беспилотник (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 23:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Беспилотник   Волгоградская область   звонок   парашют   экстренные службы   
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Забавная история приключилась в Волгоградской области. Там во двор частного дома упал беспилотник, с которого до этого работяги осматривали газопровод. Техника дала сбой и машина на парашюте спустилась на землю.

Практически сразу селяне начали звонить в экстренные службы и рассказывать о некоем "вертолетчике", лежащем у них на крыше. Об этом сообщает телеграм-канал "Плохие новости".

Диалог с диспетчером достоен отдельного внимания:

- Какой-то вертолет над нами пролетел, парашют упал и вертолетчик у нас на крыше валяется...

- Мужчина валяется? Что такое "вертолетчик"?

- Ну, маленький такой...Что валяется? Я не видел...

Люди на чеку, ждут шпионов из Украины. Смотреть со звуком:

Источник:

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Метки: Беспилотник   Волгоградская область   звонок   парашют   экстренные службы   
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Александр Час назад
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Александр Полчаса назад
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Arthur 41 минуту назад
Не стоит смеяться, люди молодцы сразу сообщили, а вдруг правда человек
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Netyn 52 минуты назад
А хохлопомойка тут причём?
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Valeri Nikolkin Час назад
Велик могучим русский языка
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