Бронеавтомобили «Патруль» скоро придут в российские подразделения на территории Средней Азии

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По договору с членами ОДКБ наши воины помогают охранять южные границы Таджикистана и Киргизии.
Российские воинские подразделения в Средней Азии размещены по просьбе государств-членов Организации Договора о Коллективной Безопасности. Киргизия и Таджикистан имеют границу с Афганистаном, а обстановка там после смены власти напряженная. Вопрос защиты от возможных вторжений террористов стоит остро.
Как стало известно из публикации «Известий», в эти приграничные регионы скоро придет новая военная техника. Это бронеавтомобили «Патруль». Их ждут на 201-й базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Киргизии.
Шасси «Патруля» выполнено на базе комплекта агрегатов КамАЗ-43502. Известно, что это двухосная техника. Будет транспортировать до десятка экипированных бойцов с оружием. Бронеавтомобиль защитит бойцов от подрыва взрывного устройства массой до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.
Как стало известно из публикации «Известий», в эти приграничные регионы скоро придет новая военная техника. Это бронеавтомобили «Патруль». Их ждут на 201-й базе в Таджикистане и авиабазе «Кант» в Киргизии.
Шасси «Патруля» выполнено на базе комплекта агрегатов КамАЗ-43502. Известно, что это двухосная техника. Будет транспортировать до десятка экипированных бойцов с оружием. Бронеавтомобиль защитит бойцов от подрыва взрывного устройства массой до пяти килограммов в тротиловом эквиваленте.
А первую обкатку эта техника прошла еще в прошлом году, тестирование опытной партии поручили военной полиции. Внимательные россияне наверняка обратили внимание: на параде бронеавтомобили шли в колонне Росгвардии. Серийные машины придут в эти подразделения уже в начале следующего года.
Что касается оснастки наших военных вблизи афганской границы, то она активно обновляется. Уже получены БТР-82А и БМП-2М, современные реактивные огнеметы. На подходе новые танки Т-72Б3М и другая техника. Вертолетная эскадрилья пополнилась ударными Ми-24П и военно-транспортными Ми-8МТВ5-1. Развернут и батальон беспилотников: «Орланы-10», «Элероны-3» и «Тахионы».
Что касается оснастки наших военных вблизи афганской границы, то она активно обновляется. Уже получены БТР-82А и БМП-2М, современные реактивные огнеметы. На подходе новые танки Т-72Б3М и другая техника. Вертолетная эскадрилья пополнилась ударными Ми-24П и военно-транспортными Ми-8МТВ5-1. Развернут и батальон беспилотников: «Орланы-10», «Элероны-3» и «Тахионы».
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