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Бронеавтомобили «Патруль» скоро придут в российские подразделения на территории Средней Азии

Бронеавтомобили «Патруль» скоро придут в российские подразделения на территории Средней Азии (2 фото)

Автор:
14 октября 2021 19:23
Сообщество : Военное
Метки: Беспилотник   афганистан   бронеавтомобиль   вертолеты   военные   граница   патриот   террористы   
678
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По договору с членами ОДКБ наши воины помогают охранять южные границы Таджикистана и Киргизии.

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Метки: Беспилотник   афганистан   бронеавтомобиль   вертолеты   военные   граница   патриот   террористы   
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10  комментариев
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Денис Минуту назад
Передняя часть автомобиля с этим крюком лебёдки, торчащим из бампера, напоминает лицо с горящей сигарой в зубах)
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-(0)_(0)- 21 минуту назад
Служил когда то в тех краях, Ошский погранотряд..
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671
да пох 41 минуту назад
Что бы понять какие его ходовые возможности .Нам надо знать что такое КАМАЗ Я не знаю .Кто то сможет сказать что такое КАМЗ.? Реально кто на нем рулил?
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