Бронеавтомобили «Патруль» скоро придут в российские подразделения на территории Средней Азии

А первую обкатку эта техника прошла еще в прошлом году, тестирование опытной партии поручили военной полиции. Внимательные россияне наверняка обратили внимание: на параде бронеавтомобили шли в колонне Росгвардии. Серийные машины придут в эти подразделения уже в начале следующего года.

Что касается оснастки наших военных вблизи афганской границы, то она активно обновляется. Уже получены БТР-82А и БМП-2М, современные реактивные огнеметы. На подходе новые танки Т-72Б3М и другая техника. Вертолетная эскадрилья пополнилась ударными Ми-24П и военно-транспортными Ми-8МТВ5-1. Развернут и батальон беспилотников: «Орланы-10», «Элероны-3» и «Тахионы».