Уже в декабре начнется сборка первых ударных беспилотников на новом заводе в Дубне

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Завершилось строительство первого российского специализированного завода по производству БПЛА.
Российский военно-промышленный комплекс много критиковали за отставание в кластере производства БПЛА. Отдельные беспилотные летательные машины мы собирали в КБ и на авиационных заводах, но всем было понятно, что этого недостаточно.
И вот, наконец, оптимистичная новость — первый специализированный завод по выпуску подобной техники построен. Место дислокации — подмосковная Дубна. Инвестор — компания "Кронштадт", предприятие отстроено на ее деньги.
И вот, наконец, оптимистичная новость — первый специализированный завод по выпуску подобной техники построен. Место дислокации — подмосковная Дубна. Инвестор — компания "Кронштадт", предприятие отстроено на ее деньги.
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Завод будет серийно производить крупноразмерные ударные беспилотники как самолетного, так и вертолетного типа. Строительство шло девять месяцев, с апреля нынешнего года. В постсоветской России это вообще первенец, до него новых авиазаводов в строй не вводили.
Промышленная площадка в Дубне раскинулась более чем на 50 га. Кроме этого нового предприятия, здесь расположен и Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова (ДМЗ). Компания "Кронштадт" осуществила реконструкцию 14 его корпусов. Теперь ДМЗ займется, в числе прочих задач, производством пунктов управления БПЛА.
Промышленная площадка в Дубне раскинулась более чем на 50 га. Кроме этого нового предприятия, здесь расположен и Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова (ДМЗ). Компания "Кронштадт" осуществила реконструкцию 14 его корпусов. Теперь ДМЗ займется, в числе прочих задач, производством пунктов управления БПЛА.
В сборочных цехах завода дадут жизнь ударным беспилотникам "Орион", "Сириус" и ряду других БПЛА, разработанных российскими конструкторами. Пойдут в серию и два типа ударных беспилотных вертолетов. Самые первые летательные машины здесь начнут собирать еще до Нового года.
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