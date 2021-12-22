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Уже в декабре начнется сборка первых ударных беспилотников на новом заводе в Дубне

Уже в декабре начнется сборка первых ударных беспилотников на новом заводе в Дубне (3 фото)

Автор:
22 декабря 2021 17:20
Сообщество : Военное
Метки: Беспилотник   вертолет   военный   дубна   завод   первый   самолет   ударный   
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Завершилось строительство первого российского специализированного завода по производству БПЛА.
Российский военно-промышленный комплекс много критиковали за отставание в кластере производства БПЛА. Отдельные беспилотные летательные машины мы собирали в КБ и на авиационных заводах, но всем было понятно, что этого недостаточно.

И вот, наконец, оптимистичная новость — первый специализированный завод по выпуску подобной техники построен. Место дислокации — подмосковная Дубна. Инвестор — компания "Кронштадт", предприятие отстроено на ее деньги.
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Завод будет серийно производить крупноразмерные ударные беспилотники как самолетного, так и вертолетного типа. Строительство шло девять месяцев, с апреля нынешнего года. В постсоветской России это вообще первенец, до него новых авиазаводов в строй не вводили.

Промышленная площадка в Дубне раскинулась более чем на 50 га. Кроме этого нового предприятия, здесь расположен и Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова (ДМЗ). Компания "Кронштадт" осуществила реконструкцию 14 его корпусов. Теперь ДМЗ займется, в числе прочих задач, производством пунктов управления БПЛА.
В сборочных цехах завода дадут жизнь ударным беспилотникам "Орион", "Сириус" и ряду других БПЛА, разработанных российскими конструкторами. Пойдут в серию и два типа ударных беспилотных вертолетов. Самые первые летательные машины здесь начнут собирать еще до Нового года.

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Метки: Беспилотник   вертолет   военный   дубна   завод   первый   самолет   ударный   
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27k
lem02 Час назад
Как все просто. Вжух! и нет отставания!
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1k
Владимир 59 минут назад
Если получится организовать экспорт, то это (+). Если их придется, за большие расходы, обслуживать для удовлетворения интересов олигархов в своей стране, то это (-)
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3k
Иван Час назад
А нахер они нужны? Ну кроме того что "У пиндосов они есть, нам тоже надо."
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67k
Нанук Паналык Час назад
В Рязанской области рухнул новейший российский беспилотник "Орион". Хорошие новости: никто не пострадал. Он упал в 70 метрах от домов, на перекрестке двух тропинок, где обычно гуляют местные жители
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39
Qwerty Нанук Паналык 39 минут назад
Ну и что? Давай и я фоточек покидаю. Техника падает, особенно новая. У всех также

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12k
Великий Кормчий Час назад
А можно не в Дубне? Там и так физики-ядерщики сидят. Говна хватает с экологией. Уберите это говно в Кронштадт, поближе к инвестору. Всю Волгу обосрали!!!!
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−4
ВВП Час назад
Спизженный Байрактар
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