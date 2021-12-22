Уже в декабре начнется сборка первых ударных беспилотников на новом заводе в Дубне

Завод будет серийно производить крупноразмерные ударные беспилотники как самолетного, так и вертолетного типа. Строительство шло девять месяцев, с апреля нынешнего года. В постсоветской России это вообще первенец, до него новых авиазаводов в строй не вводили.



Промышленная площадка в Дубне раскинулась более чем на 50 га. Кроме этого нового предприятия, здесь расположен и Дубненский машиностроительный завод имени Н. П. Федорова (ДМЗ). Компания "Кронштадт" осуществила реконструкцию 14 его корпусов. Теперь ДМЗ займется, в числе прочих задач, производством пунктов управления БПЛА.