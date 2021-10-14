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Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения

Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения (2 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 13:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Мечта   благотворительность   видео   джаред лето   звонок   кумир   хоспис   
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Настя была счастлива услышать слова поддержки от своего кумира.

Известный голливудский актёр, обладатель "Оскара" за роль в фильме "Далласский клуб покупателей" и вокалист рок-группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето исполнил мечту 27-летней русской поклонницы и позвонил ей на день рождения.


Для неизлечимо больной Насти грустный праздник, который она встречала в Царицынском хосписе, перестал быть таковым, когда на экране смартфона она увидела кумира и услышала от него простые, но важные для нее слова поддержки.

Исполнить мечту девушки помог её брат. Парень с необычной просьбой обратился к благотворительной организации «Вера», и поначалу связаться с калифорнийской звездой казалось невозможным, но менеджер фонда обежала всех партнеров организации и задействовала все возможные связи. В итоге кто-то из знакомых вспомнил, что Лето как-то бывал на шоу Ивана Урганта. Основательница фонда Нюта Федермессер лично связалась с Иваном, и тот, очевидно, раздобыл контакты актёра.


Главный герой в этой истории, конечно, не Джаред (хотя и он большой молодец), а те простые люди, что по зову сердца выбрали такую непростую работу и готовы ради подопечных сворачивать горы.


Общение Насти и Джареда длилось более 11 минут. Вот полное видео:

Источник:

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Метки: Мечта   благотворительность   видео   джаред лето   звонок   кумир   хоспис   
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17  комментариев
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39k
dima423 2 часа назад
классно) хорошо когда мечты сбываются, приятно видеть как она радуется
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36k
Alex 2 минуты назад
Здорово!
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50k
smakido 22 минуты назад
А вдруг от такого счастья и чуда у девушки "запустится" механизм выздоровления, ведь на видео она едва не летает от радости!
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722
banzai 23 минуты назад
До слёз....) классно!!!
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10
Виталий 57 минут назад
Снимаю шляпу.
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−28
Снежный Барс 59 минут назад
Огромные молодцы все кто помог мечте Насти осуществиться!
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6k
BenderRodriguez Час назад
Бедная девушка. Желаю тебе второго чуда - выздоровления!
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22k
Ваня Час назад
отличная новость недели!!! здоровья ей, пусть поправляется!!!
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6k
SR Час назад
Все молодцы!
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403
svarog19692007 Час назад
Кто сказал что чудес не бывает !?
Простое человеческое участие и доброта - вот это чудо в наше время !
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8k
Danil Sochin 2 часа назад
Хороший парень, совершил благородный поступок, ну и те, кто помогали им пообщаться, тоже молодцы, а девушку, жаль , конечно... Трогательное видео...
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333
Светлана Минаенкова 2 часа назад
Случилось одно чудо - может, и другое случится? Выздоравливай, Настя!
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5k
ZmeyUA 2 часа назад
Позитив! Все молодцы!
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755
Bonefacius 2 часа назад
Очень приятно видеть такие добрые и трогательные посты на этом сайте. Лето и все кто постарался просто молодцы, подарили больной девушке возможно самые счастливые 11 минут в ее жизни.
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3k
Александр 2 часа назад
+1000000 к карме Джареда. Респект. Поступок вызывает неподдельное уважение.
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