Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения

Известный голливудский актёр, обладатель "Оскара" за роль в фильме "Далласский клуб покупателей" и вокалист рок-группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето исполнил мечту 27-летней русской поклонницы и позвонил ей на день рождения.





Для неизлечимо больной Насти грустный праздник, который она встречала в Царицынском хосписе, перестал быть таковым, когда на экране смартфона она увидела кумира и услышала от него простые, но важные для нее слова поддержки.