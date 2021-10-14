Голливудский актер исполнил мечту тяжелобольной русской девушки, позвонив ей на день рождения

Настя была счастлива услышать слова поддержки от своего кумира.
Известный голливудский актёр, обладатель "Оскара" за роль в фильме "Далласский клуб покупателей" и вокалист рок-группы 30 Seconds To Mars Джаред Лето исполнил мечту 27-летней русской поклонницы и позвонил ей на день рождения.
Для неизлечимо больной Насти грустный праздник, который она встречала в Царицынском хосписе, перестал быть таковым, когда на экране смартфона она увидела кумира и услышала от него простые, но важные для нее слова поддержки.
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Исполнить мечту девушки помог её брат. Парень с необычной просьбой обратился к благотворительной организации «Вера», и поначалу связаться с калифорнийской звездой казалось невозможным, но менеджер фонда обежала всех партнеров организации и задействовала все возможные связи. В итоге кто-то из знакомых вспомнил, что Лето как-то бывал на шоу Ивана Урганта. Основательница фонда Нюта Федермессер лично связалась с Иваном, и тот, очевидно, раздобыл контакты актёра.
Главный герой в этой истории, конечно, не Джаред (хотя и он большой молодец), а те простые люди, что по зову сердца выбрали такую непростую работу и готовы ради подопечных сворачивать горы.
Общение Насти и Джареда длилось более 11 минут. Вот полное видео:
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