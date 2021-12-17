В Волгоградской области сотрудник ГИБДД избил пятиклассников на заброшке из-за громкой музыки

Дело было в 14:00. Дети слушали на колонке музыку в заброшенном здании, чем помешали местным жителям. Они обратились к 40-летнему капитану полиции Денису Соломяному. Несмотря на то, что сотрудник ГИБДД был не при исполнении, он отправился на разбирательство со школьниками. Соломяный вооружился резиновой дубинкой (ведь опасные преступники) и пошёл на разведку.

По словам школьников, полицейский ворвался в заброшенное здание с криками: "Стоять, полиция!", а затем накинулся на них. Одному разбил голову. Убедившись, что все наказаны, потащил ребят к себе — умываться, сообщает Telegram-канал SHOT.