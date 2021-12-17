FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5332 поста • 817 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Волгоградской области сотрудник ГИБДД избил пятиклассников на заброшке из-за громкой музыки

В Волгоградской области сотрудник ГИБДД избил пятиклассников на заброшке из-за громкой музыки (2 фото)

Автор:
17 декабря 2021 09:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Волгоградская область   гибдд   дача   дети   интересное   музыка   фото   
1222
2

В Волгоградской области дети приехали вместе с родителями на дачу в загородный дом. Взрослые остались отдыхать своей компанией, а школьники отправились в заброшенное здание неподалёку. С собой пятиклассники захватили колонку. Там дети веселились под музыку, но местным это не понравилось.

Дело было в 14:00. Дети слушали на колонке музыку в заброшенном здании, чем помешали местным жителям. Они обратились к 40-летнему капитану полиции Денису Соломяному. Несмотря на то, что сотрудник ГИБДД был не при исполнении, он отправился на разбирательство со школьниками. Соломяный вооружился резиновой дубинкой (ведь опасные преступники) и пошёл на разведку.

По словам школьников, полицейский ворвался в заброшенное здание с криками: "Стоять, полиция!", а затем накинулся на них. Одному разбил голову. Убедившись, что все наказаны, потащил ребят к себе — умываться, сообщает Telegram-канал SHOT.

Родители детей написали заявление на капитана. Ему вменяют нанесение побоев, возбуждено уголовное дело. Вот только сам мужик виноватым себя не считает. Он заявляет, что никого не бил и вообще не видел детей на заброшке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Волгоградская область   гибдд   дача   дети   интересное   музыка   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
45
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
45  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
homerchik 57 минут назад
наверняка лукавят ребятки. небось огрызаться начали, ты кто? ну и чо? а чо? и чо? сам козел, сам вали и т.д и т.п. Телефоны тут же подостовали, вот и огребли. Все правильно мужик сделал, с морген-последователями только так и надо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
3k
OLDer Минуту назад
...надо было просто вызвать наряд полиции и сообщить о шуме и крике в пустующем здании.
А то получается хорошее дело будет наказано (((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Ярослав Мовчун 8 минут назад
Ай как минусят комментарии со словом "мусор". А вот честно.. вашего ребенка будет бить такой дурак - вы будете хвалить его?) Что бы не было - они еще почти дети, бить дубинкой?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Павел Астахов 14 минут назад
А как было на самом деле?! Малолетние распущенные отроки решили, что они самые умные, сильные и им можно все..... так что, не верю в их невиновность.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Хансон Абадир 18 минут назад
так всё правильно сделал, [мат]юками только так и надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Антон 20 минут назад
А точно было все так?
А вдруг он пришел в заброшку, сказал заканчивать шабаш, был послан наюх, а то и детишки начали бросаться на человека?
Сколько годиков детишкам?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
600
Roman B 24 минуты назад
Слишком мало подтверждаемой информации, чтобы делать вывод по ситуации.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Поручик 24 минуты назад
Понимаю "местных жителей": малолетние ушлёпки со своими "мобильными колонками" и уё.бищными песнопениями из них - реально выбешивают.
Хочешь слушать свою говномузыку ГРОМКО? Так попроси, Б!, родителей купить тебе наушники, и "раздавай" из телефона своим дружбанам "на все доступные децибеллы"!
Но вот нахера?! транслировать эти звуки на весь квартал?! Соседи - не оценят , и "попросят капитана МВД" выписать "живительных люлей" малолетним меломанам.
Что, собственно, и произошло: охреневшие от безнаказанности малолетние пи.здюки получили "по щам", с подачи общественности, за своё демонстративное презрение к покою и тишине этой общественности ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком Полчаса назад
Обратите внимание на шурум-бурума. Не вступайте с ним в диалоги. Это укропским тролль провокатор. Сперва провоцирует, потом барабанит. Короче типичный майдаун еврейского происхождения
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
newegg Полчаса назад
Не понимаю тех, кто наезжает на детей. Дети ничего противозаконного не делали. Слушать музыку в дневное время, пусть даже громко, законом не запрещается. Подобный конфликт решается обращением к родителям несовершеннолетних.
Взрослого придурка с дубинкой сначала к психиатру, потом под суд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Олегbl4 Полчаса назад
Чудны дела твои... Когда менты в драку не вмешивались, так трусы и ссыкуны, а,как подростков отмудохать, так молодец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
KarabasBarabas Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
500
SEON Полчаса назад
Прикольно что комментаторы защищают исключительно садиста.
Видимо ненавидеть и бить детей это одна из скреп
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
100
Ярослав Мовчун SEON 7 минут назад
так и есть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman Полчаса назад
А ответ прост: любые претензии к малолетним должны быть адресованы их родителям. Это если нет цели просто сделать замечание или шугануть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Regerald Полчаса назад
А я вот не берусь судить. Кто знает что и как там на самом деле было? Даже показания свидителей стоит ставить под сомнения - а тут автор поста вообще левый человек, которому лишь бы пост запилить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
гжегош цыбульски 40 минут назад
молодец
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Ivan 44 минуты назад
Ой дети-то, дети-сё. Почитаешь комментаторов, всех их дети обидели! Просто зло вселенское! А на заброшке беспределили-вообще за гранью добра и зла! Лишить родителей родительских прав! Там же могли отдыхать бомжи-пенсионеры!
А у мусоров вообще не едет крыша от вседозволенности, нет профессиональной деформации личности, и вообще в менты идут не задисты с комплексами, чтобы потом их выплеснуть на простых гражданах, прекрываясь формой, а святые, честнейшие люди!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
zloykoyot 45 минут назад
Ну да, в заброшенном доме пятиклассники тихо и культурно слушали симфонии Баха и плели венки из ромашек и одуванчиков. Поскольку я уже был пятиклассником и вовсе не ботаником, то у меня возникает ряд вопросов. 1. А кто это решил что дом заброшенный и по каким критериям? Как толпа подростков может отделать якобы "ничьё" помещение я знаю не понаслышке. 2. Точно ли было 14 часов, а не 22 к примеру?
3. А не водится ли за этими любителями мелодичных переливов каких-нибудь мутных историй типа дачи люлей детям этих самых соседей или обезглавленных котят? Так что я бы не торопился на капитана все шишки валить, бывают школьнички, которых прикопать возникает желание.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алксандр Шевченко 46 минут назад
Интересная история.
1. Соседи обратились не в полицию, а лично к капитану (местный авторитет ? Или знакомый по решению неудобных вопросов ? Уже странно
2. Где эти соседи были когда он с дубинкой пошёл к малолеткам ? Хотя бы из чувства самосохранения стоило свидетеля взять.
3. Слов нет, нужно сразу руки распускать ? Можно просто забрать колонку и идти к родителям с компанией малолеток.
4. Это каким же нужно быть садист омчтоб бить дубинкой по лицу .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Батончик с маком 47 минут назад
Теперь надо и родаков отх.уярить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Roman 52 минуты назад
Вчера три мелких паразита около оживлённого тротуара знак дорожный раскрашивали.
Они очень удивились, услышав замечание.
Мы пакостили заметно незаметнее!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
«Глупые и необразованные». Собчак порассуждала об интеллекте россиян «Глупые и необразованные». Собчак порассуждала об интеллекте россиян Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу В Азии родился здоровый двуглавый малыш В Азии родился здоровый двуглавый малыш Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин Били и курили в лицо: в Кипельском детдоме подростки издевались над малышом, обещая ему апельсин
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16361



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по коже бегут
2
79
Уникальные артефакты, глядя на которые и прошлое становится понятнее, и мурашки по...
Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня
3
96
Почему фуры с надписью "TIR" не досматривает таможня
Набирающие популярность в сообществах
Поддельное и синтетическое мясо
0
25
Поддельное и синтетическое мясо
Все мы немного супермены?
0
7
Все мы немного супермены?
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кот наркоман - горе в семье
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#ватермарк#интересное#люди#Ynews#автомобили#приколы#в мире#новый год#юмора
#Юмор#прикол#СССР#факты#подборка#дтп#Жизнь#аварии#забавно#природа
#животные#интересно#картинки#автомир#история#кино#Россия#авто аварии#милота#кот

На что жалуетесь?

Вернуться