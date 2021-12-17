В Волгоградской области сотрудник ГИБДД избил пятиклассников на заброшке из-за громкой музыки

В Волгоградской области дети приехали вместе с родителями на дачу в загородный дом. Взрослые остались отдыхать своей компанией, а школьники отправились в заброшенное здание неподалёку. С собой пятиклассники захватили колонку. Там дети веселились под музыку, но местным это не понравилось.
Дело было в 14:00. Дети слушали на колонке музыку в заброшенном здании, чем помешали местным жителям. Они обратились к 40-летнему капитану полиции Денису Соломяному. Несмотря на то, что сотрудник ГИБДД был не при исполнении, он отправился на разбирательство со школьниками. Соломяный вооружился резиновой дубинкой (ведь опасные преступники) и пошёл на разведку.
По словам школьников, полицейский ворвался в заброшенное здание с криками: "Стоять, полиция!", а затем накинулся на них. Одному разбил голову. Убедившись, что все наказаны, потащил ребят к себе — умываться, сообщает Telegram-канал SHOT.
Родители детей написали заявление на капитана. Ему вменяют нанесение побоев, возбуждено уголовное дело. Вот только сам мужик виноватым себя не считает. Он заявляет, что никого не бил и вообще не видел детей на заброшке.
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А то получается хорошее дело будет наказано (((
А вдруг он пришел в заброшку, сказал заканчивать шабаш, был послан наюх, а то и детишки начали бросаться на человека?
Сколько годиков детишкам?
Хочешь слушать свою говномузыку ГРОМКО? Так попроси, Б!, родителей купить тебе наушники, и "раздавай" из телефона своим дружбанам "на все доступные децибеллы"!
Но вот нахера?! транслировать эти звуки на весь квартал?! Соседи - не оценят , и "попросят капитана МВД" выписать "живительных люлей" малолетним меломанам.
Что, собственно, и произошло: охреневшие от безнаказанности малолетние пи.здюки получили "по щам", с подачи общественности, за своё демонстративное презрение к покою и тишине этой общественности ...
Взрослого придурка с дубинкой сначала к психиатру, потом под суд.
Видимо ненавидеть и бить детей это одна из скреп
Если дети что-то нарушали-для этого есть органы опеки и полиция, а не выходной гаец Петя с дубинкой.
Так что не прав этот гибон, даже просто если обратился к ним вежливо, и не пошел туда, куда его послали. Я бы на месте родителей еще бы за домогательство привлек этого ментеныша, ибо нефиг!
А у мусоров вообще не едет крыша от вседозволенности, нет профессиональной деформации личности, и вообще в менты идут не задисты с комплексами, чтобы потом их выплеснуть на простых гражданах, прекрываясь формой, а святые, честнейшие люди!
3. А не водится ли за этими любителями мелодичных переливов каких-нибудь мутных историй типа дачи люлей детям этих самых соседей или обезглавленных котят? Так что я бы не торопился на капитана все шишки валить, бывают школьнички, которых прикопать возникает желание.
1. Соседи обратились не в полицию, а лично к капитану (местный авторитет ? Или знакомый по решению неудобных вопросов ? Уже странно
2. Где эти соседи были когда он с дубинкой пошёл к малолеткам ? Хотя бы из чувства самосохранения стоило свидетеля взять.
3. Слов нет, нужно сразу руки распускать ? Можно просто забрать колонку и идти к родителям с компанией малолеток.
4. Это каким же нужно быть садист омчтоб бить дубинкой по лицу .
Во первых само собою проще и быстрее обратиться к соседу "с погонами" чем ждать выезда наряда.
Во вторых на тот момент соседей вполне могло и не быть.Более того,скорее всего их и не было,учитывая то что мелкие вели себя безнаказанно.
Они очень удивились, услышав замечание.
Мы пакостили заметно незаметнее!