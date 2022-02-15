Ё моё: многодетная мать чуть не лишилась пособия из-за правописания

У жительницы Челябинска Валерии Горбачёвой трое детей — сын и две дочки. Но когда она взялась оформлять материнский капитал, столкнулась с проблемой. В документах фамилии детей записаны по-разному. У старшей дочери — через «е», а у младшей — через «ё».



Ошибку в написании допустили много лет назад, когда в семье появился первенец. Сотрудники ЗАГСА тогда уверяли, что всё нормально, проблем не будет. Но потом в получении маткапитала женщине отказали.



Расставляет точки над «ё» Валерия целых 5 лет! Пришлось исправлять все документы старшей дочери. А потом оказалось, что это ещё не конец «сериала». Поскольку исправили фамилию ребенка, а мать в соответствующей графе осталась с неправильной фамилией Горбачева.



Разбираться в этой орфографическо-сатирической истории в итоге пришлось грамотеям из прокуратуры. Только их «корректоры» сумели внести нужные правки. Для начала — убедили местное отделение Пенсионного фонда принять документы для получения пособия. Так что деньги всё же будут получены.