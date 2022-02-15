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Ё моё: многодетная мать чуть не лишилась пособия из-за правописания

Ё моё: многодетная мать чуть не лишилась пособия из-за правописания (1 фото)

Автор:
15 февраля 2022 22:12
Сообщество : Жить в России
Метки: буква ё   пособие   правописание   прокуратура   ребенок   фамилия   
1213
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Расставили точки. О пользе буквы «ё» теперь прекрасно известно жительнице Челябинска.
У жительницы Челябинска Валерии Горбачёвой трое детей — сын и две дочки. Но когда она взялась оформлять материнский капитал, столкнулась с проблемой. В документах фамилии детей записаны по-разному. У старшей дочери — через «е», а у младшей — через «ё».

Ошибку в написании допустили много лет назад, когда в семье появился первенец. Сотрудники ЗАГСА тогда уверяли, что всё нормально, проблем не будет. Но потом в получении маткапитала женщине отказали.

Расставляет точки над «ё» Валерия целых 5 лет! Пришлось исправлять все документы старшей дочери. А потом оказалось, что это ещё не конец «сериала». Поскольку исправили фамилию ребенка, а мать в соответствующей графе осталась с неправильной фамилией Горбачева.

Разбираться в этой орфографическо-сатирической истории в итоге пришлось грамотеям из прокуратуры. Только их «корректоры» сумели внести нужные правки. Для начала — убедили местное отделение Пенсионного фонда принять документы для получения пособия. Так что деньги всё же будут получены.

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Метки: буква ё   пособие   правописание   прокуратура   ребенок   фамилия   
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12k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Заголовок журнализда...правильнее было бы написать-многодетная мать чуть не лишилась пособия из-за правописания работников ЗАГСа.
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42k
Войнов 41 минуту назад
У меня так с приключениями сотрудник по фамилии Чивилёв на пенсию выходил. ПФР это такая гнидская контора, которая всеми силами старается пенсию занизить. Такое впечатление, что они кайф от этого ловят.
Сам с этим столкнулся при выходе, украли часть северного стажа, несмотря на запись в трудовой и справку с места работы. Причина - в архивах налоговой в дребенях на Севере якобы не сохранились сведения, что организация платила налоги с сборы. Это во времена СССР взяла, плять, и не платила. А возможно, сотрудницы архива просто жопу от стула оторвать не хотели, чтобы в документах копаться, вот так и ответили.
Ну так и моему сотруднику нервы тоже помотали из-за буквы ё и часть пенсии, по-сути, украли.
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9k
Александр Час назад
Просто работники ненавидят Меченного, который развалил СССР))) Вот и докопались)))
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9k
Nero 2 часа назад
В этом вся сущ(ч)ность нашего пенсионного фонда.
Готовы до пары точек докопаться, лишь бы не платить даже законные выплаты.
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26k
Max Shtirlic 2 часа назад
Буква Ё очень важна!!!
От неё зависит - все выпили?? Или чо, всё выпили??
И вообще - мы передохнём после этой работы, или мы передохнем после этой работы!!!
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