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Движение «Колумбайн» в России признано террористическим: почему и что за этим следует?

Движение «Колумбайн» в России признано террористическим: почему и что за этим следует? (2 фото)

Автор:
02 февраля 2022 20:07
Сообщество : Жить в России
Метки: верховный суд   запрет   колумбайн   прокуратура   расстрел   скулшутинг   терроризм   школа   
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Нешуточный скулшутинг. Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Каковы последствия для участников движения?
Иск Генпрокуратуры удовлетворен. Верховный суд признал террористическим движение «Колумбайн» на нашей территории. Отныне оно под запретом, сообщает РБК и ряд других изданий.

Название движения произошло от имени школы в американском штате Колорадо. В апреле 1999 года там произошел массовый расстрел учащихся и педагогов двумя учениками. После этой акции устрашения юноши покончили с собой. Включая самих стрелков, жертв было 15 человек.

После этого «колумбайнерами».нередко стали называть последователей тех юных преступников, что совершали вооруженные нападения на школы. А сами подобные акции стали именовать скулшутингом.
Прокуратура, комментируя решение Верховного суда, добавляет, что данное движение базируется «на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций».

Отмечается и факт целенаправленной координации подобных действий через интернет, сопровождаемой созданием в соцсетях тематических групп. Подростков нацеливают на скулшутинг, ведется массированная психологическая обработка. В итоге у ряда внушаемых школьников снимаются моральные запреты на убийства и снижается инстинкт самосохранения, провоцируется суицид.

Поскольку организованное движение признано террористическим, то за участие в нем последует уголовная ответственность.

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Метки: верховный суд   запрет   колумбайн   прокуратура   расстрел   скулшутинг   терроризм   школа   
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8  комментариев
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22k
ПаганецЪ 42 минуты назад
(С)...Подростков нацеливают на скулшутинг...(/С)
На ШТА?
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769
Hallo FreeSpace 9 минут назад
Офигеть , движение ? Я думал это просто редкие отморозки ...
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torum11 14 минут назад
Я даже и не знал, что есть такое "движение"
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Михась-75 22 минуты назад
Психопаты объединились в одно движение?! Коммуна убийц!
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19k
иванов дмитрий 49 минут назад
отдельных идиотов в новостях показывают.
но именно отдельных и именно идиотов.
А что , есть такое движение ?
может я пропустил и не только движение но и партия ?
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