Движение «Колумбайн» в России признано террористическим: почему и что за этим следует?

Прокуратура, комментируя решение Верховного суда, добавляет, что данное движение базируется «на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций».



Отмечается и факт целенаправленной координации подобных действий через интернет, сопровождаемой созданием в соцсетях тематических групп. Подростков нацеливают на скулшутинг, ведется массированная психологическая обработка. В итоге у ряда внушаемых школьников снимаются моральные запреты на убийства и снижается инстинкт самосохранения, провоцируется суицид.



Поскольку организованное движение признано террористическим, то за участие в нем последует уголовная ответственность.