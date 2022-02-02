Движение «Колумбайн» в России признано террористическим: почему и что за этим следует?

913
2
Нешуточный скулшутинг. Верховный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Каковы последствия для участников движения?
Иск Генпрокуратуры удовлетворен. Верховный суд признал террористическим движение «Колумбайн» на нашей территории. Отныне оно под запретом, сообщает РБК и ряд других изданий.
Название движения произошло от имени школы в американском штате Колорадо. В апреле 1999 года там произошел массовый расстрел учащихся и педагогов двумя учениками. После этой акции устрашения юноши покончили с собой. Включая самих стрелков, жертв было 15 человек.
После этого «колумбайнерами».нередко стали называть последователей тех юных преступников, что совершали вооруженные нападения на школы. А сами подобные акции стали именовать скулшутингом.
Название движения произошло от имени школы в американском штате Колорадо. В апреле 1999 года там произошел массовый расстрел учащихся и педагогов двумя учениками. После этой акции устрашения юноши покончили с собой. Включая самих стрелков, жертв было 15 человек.
После этого «колумбайнерами».нередко стали называть последователей тех юных преступников, что совершали вооруженные нападения на школы. А сами подобные акции стали именовать скулшутингом.
Прокуратура, комментируя решение Верховного суда, добавляет, что данное движение базируется «на идеологии насилия и преследует цели массовой гибели людей, устрашения населения и дестабилизации обстановки в стране путем реализации масштабных насильственных акций».
Отмечается и факт целенаправленной координации подобных действий через интернет, сопровождаемой созданием в соцсетях тематических групп. Подростков нацеливают на скулшутинг, ведется массированная психологическая обработка. В итоге у ряда внушаемых школьников снимаются моральные запреты на убийства и снижается инстинкт самосохранения, провоцируется суицид.
Поскольку организованное движение признано террористическим, то за участие в нем последует уголовная ответственность.
Отмечается и факт целенаправленной координации подобных действий через интернет, сопровождаемой созданием в соцсетях тематических групп. Подростков нацеливают на скулшутинг, ведется массированная психологическая обработка. В итоге у ряда внушаемых школьников снимаются моральные запреты на убийства и снижается инстинкт самосохранения, провоцируется суицид.
Поскольку организованное движение признано террористическим, то за участие в нем последует уголовная ответственность.
Источник:
Ссылки по теме:
- Отец с сыном из штата Миссисипи сконструировали пуленепробиваемую парту для школьников
- "Куда по мытому!": в Чувашии вахтерша лихо скрутила "стрелка" на учебной тренировке
- 15-летний школьник в Ульяновске напал на учительницу с ножом
- Под Пермью ученик шестого класса устроил в школе стрельбу
- Дети попросили у президента школу, и теперь их родителями занимается прокуратура
24
Понравилось24
Новости партнёров
На ШТА?
но именно отдельных и именно идиотов.
А что , есть такое движение ?
может я пропустил и не только движение но и партия ?