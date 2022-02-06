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"Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика

"Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика (10 фото)

Автор:
06 февраля 2022 17:21
Сообщество : Истории из жизни
Метки: SaveRayan   Ynews   Райан   видео   марокко   ребенок   спасательная операция   спасение   
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За судьбой Райана следил весь мир. В соцсетях появился даже отдельный хэштег SaveRayan, под которым размещали фото и видео спасения мальчика.

2 февраля марокканский мальчик Райан, гуляя, упал в глубокий, 32-метровый, колодец. И хотя его родители сразу же обратились за помощью к спасателям, вытащить ребенка из западни было практически невозможно.


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Ширина пересохшего колодца составляла всего 30-45 сантиметров, и взрослый человек туда бы просто не пролез.


Падая, ребенок получил травмы головы и позвоночника. Чтобы он не погиб от голода и отсутствия воздуха, вниз спустили шланги, по которым подавали мальчику еду и воду, а в колодец закачивали кислород. Камера наблюдения следила за состоянием Райана.


Осторожно! Впечатлительным и людям со слабой психикой лучше воздержаться от просмотра видео!

Все это время волонтёры и сотрудники экстренных служб копали параллельный колодцу тоннель. Эта была чрезвычайно рискованная операция, т.к. рыхлый грунт с песчаными и каменистыми слоями в любой момент мог обрушиться.


Однако иного выхода, чтобы спасти маленького Райана не было, поэтому работы продолжались круглые сутки. Местные жители все это время молились за жизнь ребенка.


За судьбой малыша следили в соцсетях. Фото и видео с хэштегом SaveRayan стали самыми популярными в Твиттере за эти несколько дней. Даже СМИ Алжира, разорвавшего дипотношения с Марокко, призвали своих читателей молиться за мальчика.


Кадры спасения Райана облетели весь мир. Поднятого на повехность ребенка увезла скорая помощь, никаких разъяснений тогда не последовало.



И лишь спустя время канцелярия короля Марокко Мохаммеда VI распространила заявление, в котором сообщила о смерти мальчика.

Райан не выжил. Малыш погиб от травм.


Соболезнования семье ребенка выразили власти Израиля, Палестины и других стран. Этот трагический финал потряс многих обычных людей, надеявшихся на чудесное спасение мальчик. Лишний повод задуматься, почему легко уничтожаются целые нации и народности и так тяжело бывает спасти одного-единственного малыша.


Источник:

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Метки: SaveRayan   Ynews   Райан   видео   марокко   ребенок   спасательная операция   спасение   
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32  комментария
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6k
Думай о хорошем! 2 часа назад
как выкопали такой колодец?
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17k
Марина 7 минут назад
Походу не помогли молитвы.
То ли не тому богу молились, то ли делали это не так.
Интересно, это бог не помог или "ленивые" спасатели не успели?
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14
savinskydimitry 10 минут назад
#закопать Райана.
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5k
пропеллер 11 минут назад
не толпа ли обезьян его задавила ,крики вопли ,стадо животных себя спокойней ведет.
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547
Александр Полчаса назад
Я пишу без иронии. Для подобных операций нужны спасатели карлики со специальным оборудованием. В ряде случае человек нормального роста не сможет помочь, карлик обладает силой и интеллектом взрослого, но размерами ребенка. Да конечно он бы не смогу пролезть без расширения колодца, но это было бы проще.
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−153
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
теперь у него скорее всего будет клаустрофобия..
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94
Глеб Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Прежде чем такое писать, надо читать внимательнее!...
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1k
vijilante 41 минуту назад
В Америке,в городе Спрингфилд произошла такая история.Там даже лично принимал участие в спасении знаменитый певец Стинг.
Мальчик выжил, только ногу вывихнул.
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19k
Luc72 46 минут назад
Гуманнее было бы усыпить безболезненным способом сразу.

Взрослый, даже при наличии шлангов с кислородом, едой-водой, ЗАЖАТЫЙ ДО ПОЛНОГО ОБЕЗДВИЖИВАНИЯ, через некоторое время начнет испытывать адские муки, до такой степени, что сам попросит его умерщвить.
Мой детский кошмар был такой, года в 4 - 5. Как то мне на глаза попалась ниша за дверью в садике, где стоял ящик типа сундука, как раз по размеру ПЛОТНО "под меня". Чего то мне в голову взбрело, что если меня там закроют, то меня никто не услышит, я не смогу пошевелиться вообще и умру.
В аналогичной ситуации я бы сам попросил, наверное, лошадиную, вернее, слоновью дозу транквилизатора, чтобы гарантированно "заснуть".

PS Если кто то захочет написать "Да я... да я... буду до последнего бороться за жизнь, хоть неделю, хоть две...", просто прежде попросите кого нибудь вас плотно обмотать как мумию и положить вас под сиденье дивана и прижать или кого нибудь сесть на грудь в таком виде (так как тело еще и сдавлено из за конусности отверстия, на дыхательные движения уже не места, только за счет диафрагмы). Или очень плотно замотать в ковер
. Продержитесь вы хотя бы два часа, пишите смело...
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13k
Bill Час назад
У нас в городе, еще во времена СССР, мальчик упал в геодезический колодец. Шириной сантиметров 40 и глубиной 10 метров. Дня два или три копали.
Спасли, слава Богу.
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2k
Алексей Час назад
Дебилы. Не догадались просто воды налить в колодец. Мальчик бы всплыл кверху и его можно было бы легко достать.
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122
Antik-Taktik 2 часа назад
Сайт хорошего настроения - не пора ли антифишки отдельно ?
Каждый день негатив.Конечно такая информация нужна, но не подряд
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Спи спокойно, малыш. Этот мир тебя не стоит...
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3k
foggen2 2 часа назад
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4
Илья 2 часа назад
нет слов. ужас....
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17k
Vital Idol 2 часа назад
Россия уже вымирает по 1 млн. в год...а, нам тут про мальчика...
Ссылка www.youtube.com
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85
kurganzero Vital Idol 46 минут назад
С того света пишешь? Уже вымер?
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3k
Буратино 2 часа назад
Чот было ж похожее, давненько.
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