"Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика

Падая, ребенок получил травмы головы и позвоночника. Чтобы он не погиб от голода и отсутствия воздуха, вниз спустили шланги, по которым подавали мальчику еду и воду, а в колодец закачивали кислород. Камера наблюдения следила за состоянием Райана.

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