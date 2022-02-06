"Спасти Райана": в Марокко пять дней пытались достать из глубокого колодца 5-летнего мальчика

За судьбой Райана следил весь мир. В соцсетях появился даже отдельный хэштег SaveRayan, под которым размещали фото и видео спасения мальчика.
2 февраля марокканский мальчик Райан, гуляя, упал в глубокий, 32-метровый, колодец. И хотя его родители сразу же обратились за помощью к спасателям, вытащить ребенка из западни было практически невозможно.
Ширина пересохшего колодца составляла всего 30-45 сантиметров, и взрослый человек туда бы просто не пролез.
Падая, ребенок получил травмы головы и позвоночника. Чтобы он не погиб от голода и отсутствия воздуха, вниз спустили шланги, по которым подавали мальчику еду и воду, а в колодец закачивали кислород. Камера наблюдения следила за состоянием Райана.
Осторожно! Впечатлительным и людям со слабой психикой лучше воздержаться от просмотра видео!
Все это время волонтёры и сотрудники экстренных служб копали параллельный колодцу тоннель. Эта была чрезвычайно рискованная операция, т.к. рыхлый грунт с песчаными и каменистыми слоями в любой момент мог обрушиться.
Однако иного выхода, чтобы спасти маленького Райана не было, поэтому работы продолжались круглые сутки. Местные жители все это время молились за жизнь ребенка.
За судьбой малыша следили в соцсетях. Фото и видео с хэштегом SaveRayan стали самыми популярными в Твиттере за эти несколько дней. Даже СМИ Алжира, разорвавшего дипотношения с Марокко, призвали своих читателей молиться за мальчика.
Кадры спасения Райана облетели весь мир. Поднятого на повехность ребенка увезла скорая помощь, никаких разъяснений тогда не последовало.
From the darkness of the well, to the light of heaven. 🥺♥️ Rest well baby. I know you are tired. 😭😭 #SaveRayan pic.twitter.com/xsUgMnPqvM— Queen ❥🧜🏻♀️ (@puteriazwin) February 5, 2022
И лишь спустя время канцелярия короля Марокко Мохаммеда VI распространила заявление, в котором сообщила о смерти мальчика.
Райан не выжил. Малыш погиб от травм.
🇲🇦 ALERTE INFO - Rayan n’aurait pas survécu. Les parents du garçon ont reçu un appel du roi du #Maroc qui a présenté ses condoléances. (2M) #prayforryan #Ryan— Mediavenir (@Mediavenir) February 5, 2022
Соболезнования семье ребенка выразили власти Израиля, Палестины и других стран. Этот трагический финал потряс многих обычных людей, надеявшихся на чудесное спасение мальчик. Лишний повод задуматься, почему легко уничтожаются целые нации и народности и так тяжело бывает спасти одного-единственного малыша.
The story of the child Rayan showed how weak we are as human kind. It took us 5 days to rescue him, can't blame the ordinary people, but I question the big powers in the world why it's so easy and fast to destroy a nation but hard to save someone.#SaveRayan pic.twitter.com/QmU0B2ZG83— Isxaaq Moallim. (@HIsxaaq) February 5, 2022
Источник:
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То ли не тому богу молились, то ли делали это не так.
Интересно, это бог не помог или "ленивые" спасатели не успели?
Мальчик выжил, только ногу вывихнул.
Взрослый, даже при наличии шлангов с кислородом, едой-водой, ЗАЖАТЫЙ ДО ПОЛНОГО ОБЕЗДВИЖИВАНИЯ, через некоторое время начнет испытывать адские муки, до такой степени, что сам попросит его умерщвить.
Мой детский кошмар был такой, года в 4 - 5. Как то мне на глаза попалась ниша за дверью в садике, где стоял ящик типа сундука, как раз по размеру ПЛОТНО "под меня". Чего то мне в голову взбрело, что если меня там закроют, то меня никто не услышит, я не смогу пошевелиться вообще и умру.
В аналогичной ситуации я бы сам попросил, наверное, лошадиную, вернее, слоновью дозу транквилизатора, чтобы гарантированно "заснуть".
PS Если кто то захочет написать "Да я... да я... буду до последнего бороться за жизнь, хоть неделю, хоть две...", просто прежде попросите кого нибудь вас плотно обмотать как мумию и положить вас под сиденье дивана и прижать или кого нибудь сесть на грудь в таком виде (так как тело еще и сдавлено из за конусности отверстия, на дыхательные движения уже не места, только за счет диафрагмы). Или очень плотно замотать в ковер. Продержитесь вы хотя бы два часа, пишите смело...
Спасли, слава Богу.
Каждый день негатив.Конечно такая информация нужна, но не подряд
Собери информацию,облеки в интересный текст,донеси до народа.
Не можешь?Тогда не мешай про мальчика дочитать.......
Как ребенок упал в узкий колодец? и где были его родители – этого так никто и не узнал, но факт остается фактом: малыш рухнул на глубину около 15 метров и чудом остался жив.----вы про этот случай? там все хорошо закончилось
https://ria.ru/20190126/1549949679.htmlhttps://ria.ru/20190126/1549949679.html