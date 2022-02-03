Каратист Павел Живодер из Омска "отрабатывал приемы" на 9-месячном ребенке

Как пишет «КП-Омск», стоило малышу начать капризничать и плакать, обладатель 1-го Дан бил беззащитного по голове, хватал за ноги, переворачивал «вверх тормашкам» и тряс, как грушу. Мальчик в итоге попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и судорожным синдромом.

"Отрабатывал приёмы" на малыше Павел, когда матери ребёнка не было дома. Сожительница оставила его одного с трёмя детьми (им от 9 месяцев до 4 лет), пока сама оформляла пособия на ребёнка в Нижневартовске.

Когда ребенок стал капризничать, Живодёр запаниковал и кулаками пытался успокоить младенца. Мол, не было другого опыта общения с малышами.

Как пишет телеграм-канал SHOT, Живодёр даже сам привёз ребёнка в больницу с "приступом судорог". У мальчика в итоге диагностировали черепно-мозговую травму. Каратист понял, что наделал, и написал явку с повинной.