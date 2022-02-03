Каратист Павел Живодер из Омска "отрабатывал приемы" на 9-месячном ребенке

32-летний каратист, обладатель черного пояса и призер различных соревнований по киокушинкай, с очень говорящей фамилией Живодер попал в полицию за издевательство над девятимесячным младенцем своей сожительницы и сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу об истязании.
Как пишет «КП-Омск», стоило малышу начать капризничать и плакать, обладатель 1-го Дан бил беззащитного по голове, хватал за ноги, переворачивал «вверх тормашкам» и тряс, как грушу. Мальчик в итоге попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и судорожным синдромом.
"Отрабатывал приёмы" на малыше Павел, когда матери ребёнка не было дома. Сожительница оставила его одного с трёмя детьми (им от 9 месяцев до 4 лет), пока сама оформляла пособия на ребёнка в Нижневартовске.
Когда ребенок стал капризничать, Живодёр запаниковал и кулаками пытался успокоить младенца. Мол, не было другого опыта общения с малышами.
Как пишет телеграм-канал SHOT, Живодёр даже сам привёз ребёнка в больницу с "приступом судорог". У мальчика в итоге диагностировали черепно-мозговую травму. Каратист понял, что наделал, и написал явку с повинной.
Сам обладатель черного пояса родом из Ханты-Мансийского округа. В Омск со своей многодетной возлюбленной из Нижневартовска переехал, так как ему предложили работу.
Сейчас Живодёру планируют провести психиатрическую экспертизу. Дети изъяты из семьи и помещены в специализированный дом ребенка, а в пресс-службе регионального СКР журналистам сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по п."г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.
Знакомые говорят, что Павел был отзывчивым, но со своими странностями. Мечтал заниматься с детьми и учить их карате.
Источник:
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пособия важней детей
Мечты сбылись