FISHKINET
Сообщество Криминал 1207 постов • 297 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Каратист Павел Живодер из Омска "отрабатывал приемы" на 9-месячном ребенке

Каратист Павел Живодер из Омска "отрабатывал приемы" на 9-месячном ребенке (2 фото)

Автор:
03 февраля 2022 14:41
Сообщество : Криминал
Метки: живодер   истязание   каратист   криминал   прокуратура   ребенок   
2889
2

32-летний каратист, обладатель черного пояса и призер различных соревнований по киокушинкай, с очень говорящей фамилией Живодер попал в полицию за издевательство над девятимесячным младенцем своей сожительницы и сейчас проходит подозреваемым по уголовному делу об истязании.

Как пишет «КП-Омск», стоило малышу начать капризничать и плакать, обладатель 1-го Дан бил беззащитного по голове, хватал за ноги, переворачивал «вверх тормашкам» и тряс, как грушу. Мальчик в итоге попал в больницу с черепно-мозговой травмой, ушибами и судорожным синдромом.

"Отрабатывал приёмы" на малыше Павел, когда матери ребёнка не было дома. Сожительница оставила его одного с трёмя детьми (им от 9 месяцев до 4 лет), пока сама оформляла пособия на ребёнка в Нижневартовске.

Когда ребенок стал капризничать, Живодёр запаниковал и кулаками пытался успокоить младенца. Мол, не было другого опыта общения с малышами.

Как пишет телеграм-канал SHOT, Живодёр даже сам привёз ребёнка в больницу с "приступом судорог". У мальчика в итоге диагностировали черепно-мозговую травму. Каратист понял, что наделал, и написал явку с повинной.


Сам обладатель черного пояса родом из Ханты-Мансийского округа. В Омск со своей многодетной возлюбленной из Нижневартовска переехал, так как ему предложили работу.

Сейчас Живодёру планируют провести психиатрическую экспертизу. Дети изъяты из семьи и помещены в специализированный дом ребенка, а в пресс-службе регионального СКР журналистам сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело по п."г" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего). Ход расследования находится на контроле прокуратуры.

Знакомые говорят, что Павел был отзывчивым, но со своими странностями. Мечтал заниматься с детьми и учить их карате.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: живодер   истязание   каратист   криминал   прокуратура   ребенок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
29
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
30  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
65k
Доктор Джонс 2 часа назад
Дрищ с окуенным комплексом неполноценности...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
15
Ulunga Sisop Полчаса назад
Нельзя ли определить данного гражданина (по решению суда конечно ! ) на следующие лет 10 - 15 в госструктуру где на нем будут отрабатывать насильственное введение анального зонда в грубой форме без смазочных материалов ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ratibor 39 минут назад
У6людок!!! Какой там черный пояс!!!??? Ноги вырвать и в очко запихнуть!!! Мразь какая!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Умница-красавица 44 минуты назад
У баб походу крышу рвет, любое говно подобрать готовы, лишь бы в штанах болталось.. Одна нарокмана в дом привела, он ее дочь изнасиловал, другая с живодером оставила троих и укатила в другой город. Нахера такие сучки размножаются, а дети потом страдают((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8
Cat Умница-красавица 41 минуту назад
видимо четвертого хотела родить.
пособия важней детей
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей Сергеев Час назад
Отдайте его краповым для спаррингов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Hunson Abadeer Час назад
уёпок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergius SPb Час назад
Дол..б типичный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Pioner76 Час назад
Каратист шмаратист с черным поясом только перед младенцом шустрый. А так по морде видно, что не в той очереди стоял, когда Бог мозги раздавал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 2 часа назад
я думаю, это девушка, будет рада вниманию зеков
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 2 часа назад
на кол мудака
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Роман 2 часа назад
> Мечтал заниматься с детьми и учить их карате.

Мечты сбылись
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий ! 2 часа назад
Как таких земля носит?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−48
веган если что 2 часа назад
он депутат или единорос?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SuperTroll 2 часа назад
Да у него же на роже написано, что он дегенерат и долб@еб!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Том Сойер 2 часа назад
Он не Живодер, он - П.И.дОР!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Мутно тут все
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
528
moishab 2 часа назад
На пожизненное гниду.Это хуже педофилии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Aqueronte 2 часа назад
Кто-нибудь в Сизо, сделайте из него грушу на пару дней и отработайте все удары какие хотите и даже пару фаталити, ну или сколько он там выдержит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35
Kol40in 2 часа назад
успокоил мля... ужас
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
кот базилий 2 часа назад
Гавна кусок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
gavrosh 2 часа назад
В голову только ест.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) История трансгендерной женщины, считающей себя волком (4 фото) Вместо угона – пожар: занимательные приключения пьяного вора Вместо угона – пожар: занимательные приключения пьяного вора Житель Петербурга выпал из окна на проходившую мимо девочку Житель Петербурга выпал из окна на проходившую мимо девочку Ребёнок спас своих родных от верной гибели Ребёнок спас своих родных от верной гибели Движение «Колумбайн» в России признано террористическим: почему и что за этим следует? Движение «Колумбайн» в России признано террористическим: почему и что за этим следует? Дети известных актеров, ставшие преступниками Дети известных актеров, ставшие преступниками
KlyaksaZ

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

27671



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
46
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Ностальгия по 80-м: незаезженные снимки, которые прекрасно передают дух того времени
1
75
Ностальгия по 80-м: незаезженные снимки, которые прекрасно передают дух того времени
Набирающие популярность в сообществах
Как на полет самолета влияют вышки 5G
0
13
Как на полет самолета влияют вышки 5G
В Дубае построят летающий реактивный катер
0
10
В Дубае построят летающий реактивный катер
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Вакцинация подростков от ковида: что нужно знать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вот оно что!
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#животные#полиция#аварии#Разное#фотографии#СССР#фейл#знаменитости
#фото#интересно#история#люди#дтп#фильм#авто аварии#Россия#актеры#мошенники
#прикол#ватермарк#кино#подборка#Приколы#девушки#автомобили#неудача#квартира#новости

На что жалуетесь?

Вернуться