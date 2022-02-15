Непотопляемый пират: Джонни Деппа наградили в Сербии и будут снимать во Франции

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После скандала с Эмбер Херд он лишился нескольких ролей в Голливуде. Но остался любим зрителями и многими коллегами.
Голливудский актер Джонни Депп пережил не лучший период своей биографии. Бывшая супруга Эмбер Херд во всеуслышание обвинила его в жестоком обращении. Ей легко поверили, и часть коллег отвернулась от «пирата всех времен и народов». А главное: он лишился нескольких важных ролей. В частности, было отказано в съёмках в продолжении "Пиратов Карибского моря" и в "Фантастических тварях".
Правда, черная полоса не слишком затянулась. Недавно актер получил награды на фестивалях в Карловых Варах и в Сан-Себастьяне. А сейчас пришла еще одна радостная весть: Деппу в Сербии вручили золотую медаль с формулировкой «за выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире». Награду вручал лично президент Александр Вучич. Об этом пишут Balkan Insight и многие другие европейские СМИ.
Правда, черная полоса не слишком затянулась. Недавно актер получил награды на фестивалях в Карловых Варах и в Сан-Себастьяне. А сейчас пришла еще одна радостная весть: Деппу в Сербии вручили золотую медаль с формулировкой «за выдающиеся заслуги в общественной и культурной деятельности, особенно в области киноискусства и продвижения Сербии в мире». Награду вручал лично президент Александр Вучич. Об этом пишут Balkan Insight и многие другие европейские СМИ.
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С Сербией актера многое связывает. В 1993 году ему доверили главную роль в англоязычном фильме Эмира Кустурицы "Аризонская мечта". Картина была удостоена специального приза Берлинского кинофестиваля. А с прославленным режиссером он с тех пор дружит.
"Много лет назад я познакомился с очень странным человеком, про которого, когда его увидел, сразу понял, что он не принадлежит Голливуду… Кустурица стал мне братом, его семья стала моей, я видел, как растут его дети. Это была связь, установленная с первого дня: он говорит, что думает, и это мне нравится в нем", – признался Депп на церемонии.
"Много лет назад я познакомился с очень странным человеком, про которого, когда его увидел, сразу понял, что он не принадлежит Голливуду… Кустурица стал мне братом, его семья стала моей, я видел, как растут его дети. Это была связь, установленная с первого дня: он говорит, что думает, и это мне нравится в нем", – признался Депп на церемонии.
Но не только прошлые заслуги оценили сербы. В Белграде актер относительно недавно снялся в фильме «Великий» и озвучил мультсериал «Тупики». Это была необычная работа, Джонни заявил, что ею гордится.
А что в ближайшем будущем? Еще один интересный опыт, уже в историческом фильме французского режиссера Майвенн. Съёмки пройдут в Париже. Депп воплотит на экране образ короля Людовика XV.
А что в ближайшем будущем? Еще один интересный опыт, уже в историческом фильме французского режиссера Майвенн. Съёмки пройдут в Париже. Депп воплотит на экране образ короля Людовика XV.
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