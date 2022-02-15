Непотопляемый пират: Джонни Деппа наградили в Сербии и будут снимать во Франции

С Сербией актера многое связывает. В 1993 году ему доверили главную роль в англоязычном фильме Эмира Кустурицы "Аризонская мечта". Картина была удостоена специального приза Берлинского кинофестиваля. А с прославленным режиссером он с тех пор дружит.



"Много лет назад я познакомился с очень странным человеком, про которого, когда его увидел, сразу понял, что он не принадлежит Голливуду… Кустурица стал мне братом, его семья стала моей, я видел, как растут его дети. Это была связь, установленная с первого дня: он говорит, что думает, и это мне нравится в нем", – признался Депп на церемонии.