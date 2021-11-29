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Интересные фильмы про любовь

Интересные фильмы про любовь (21 фото + 10 видео)

Автор:
29 ноября 2021 18:35
Сообщество : Кино
Метки: Гослинг   Романтика   бандерас   голливуд   кино   любовь   фильмы   франция   
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10 хороших фильмов для романтического вечера.

Эмма и Декстер, познакомившись на выпускном и понравившись друг другу, решают остаться друзьями и по-дружески встречаться каждый год в один и тот же день - 15 июля в день святого Свитуна. Фильм поставлен по роману английского писателя Дэвида Николлса.

Уставший от современной жизни с её бешеным ритмом и гаджетами художник ругается с женой и отправляется в прошлое, но только не в настоящее прошлое, а в искусно воссозданное одной компанией прошлое (как в фильме "Холоп"). В прошлом он хочет заново пережить момент, когда встретил любовь всей своей жизни. В главных ролях Даниель Отой и Фанни Ардан.

Антонио Бандерас, Оскар Айзек (новейшая трилогия "Звёздных войн"), Оливия Уайльд ("Трон: Наследие), Мэнди Патинкин ("Прицесса-невеста") и Аннет Бенинг ("Красота по-американски") в фильме про любовь от создателя сериала "Это мы" Дэна Фогельмана.

Классика романтических комедий от Джеймса Мэнголда ("Логан") про то, как герцог из XIX века Леопольд (Хью Джекман) попадает в начало XXI века и влюбляется в Кейт (Мэг Райан).

Фильм про любовь писателя (Хоакин Феникс) и операционной системы с голосом Скарлетт Йоханссон получил "Оскар" за лучший сценарий.

Фильм про парня с врождённой способностью перемещаться во времени и про то, как он с её помощью устраивает свою личную жизнь. В главных ролях Донал Глиссон (новейшая трилогия "Звёздных войн") и Рейчел Макадамс.

Раз мы вспомнили про романтические фильмы с Рейчел Макадамс, то нельзя не упомянуть и "Дневник памяти", экранизацию основанного на реальных событиях бестселлера Николаса Спаркса.

Мелодрама про то, как Киану Ривз и Сандра Буллок ведут переписку сквозь время. Ремейк корейского фильма 2000 года "Любовь, преодолевающая время" (вариант названия "Домик у моря").

И снова мелодрама с уклоном в фантастику про Адалин (Блейк Лавли), которая не стареет и поэтому не может устроить свою личную жизнь.

Фильм поставлен по книге мастера любовных романов Сесилии Ахерн. Другая известная экранизация произведения Ахерн "P.S. I Love You" 2007 года. В главных ролях Лили Коллинз ("Эмили в Париже") и Сэм Клафлин (с ним в главной роли есть ещё одна популярная мелодрама "До встречи с тобой" 2016 года).

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Метки: Гослинг   Романтика   бандерас   голливуд   кино   любовь   фильмы   франция   
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3  комментария
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21k
Mike Miller 2 часа назад
"Реальная любовь" где? Как вообще подобный рейтинг может быть без этого фильма?
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evenSeven 36 минут назад
А где?
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9k
Cornho 54 минуты назад
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