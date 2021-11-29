Интересные фильмы про любовь

Уставший от современной жизни с её бешеным ритмом и гаджетами художник ругается с женой и отправляется в прошлое, но только не в настоящее прошлое, а в искусно воссозданное одной компанией прошлое (как в фильме "Холоп"). В прошлом он хочет заново пережить момент, когда встретил любовь всей своей жизни. В главных ролях Даниель Отой и Фанни Ардан.