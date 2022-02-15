Из Словакии на Мадагаскар, транзитом через Россию: путь к трону короля острова

Его считают национальным героем Словакии, Венгрии и Польши, И вот почему. Во-первых, благодаря смешанному происхождению. Да и «наследить» он успел и в этих странах, и во многих других уголках мира. Мориц Бенёвский появился на свет 20 сентября 1746 года в небольшом городке на западе Словакии. Отец был военным, полковником австрийской армии с венгерскими корнями. Мать, дочь епископа, наградила сына, к прочим талантам, смешением венгерских и словацких кровей.



Мориц — старший из четверых общих детей пары, а еще у обоих родителей были дети от прежних браков. Наш герой в детстве сломал ногу. Хромота осталась на всю жизнь, но, казалось, такие «мелочи» ничуть не мешали ему ощущать себя всесильным. И постоянно это доказывать окружающим.



Он и неплохую военную карьеру сделал. Шестнадцатилетним юношей принял участие в сражениях Семилетней войны, за личную отвагу получил чин капитана. Между делом успевал кутить напропалую и участвовать в череде дуэлей. Главе клана так надоели эти его выходки, что он лишил старшего сына наследства.



Родовое имение перешло сестрам и зятьям непокорного Морица. Но тот не смирился, с помощью слуг и обычных наемников «выкурил» из дома родню. Им пришлось жаловаться императрице Марии-Терезии, а скандалисту — бежать в Польшу. Там он обзавелся своей семьей: женился на дочери мясника, у них родилось четверо детей. Но тихая гавань — это не про его бунтующую суть.