Смерть от зажигалки: психолог назвала признаки зависимости подростков от сниффинга

Если раньше "нюхачи" вдыхали пары бензина, клея, толуола, то теперь активно применяют газ зажигалок. В его состав обычно входят пропан, бутан, изобутан, являющиеся нейротропными ядами. Газом подростки дышат прямо из баллончика или предварительно распыляя его в пакет. Цель - достигнуть эффекта галлюцинаций.

Вдыхание газа вызывает расстройство сознания, повышение подвижности, резкую смену состояния экстаза на невероятную злобу. Появляются зрительные и слуховые галлюцинации. При этом подросток ощущает легкость в теле и душевный подъем, на смену которым быстро приходят сильная слабость, головная боль, тошнота и рвота.

По словам медицинского психолога Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ирины Бабкиной, в поведении подростка, который пристрастился к сниффингу, наблюдаются перепады настроения, замкнутость, равнодушие к учебе и спорту. Об этом пишет «Российская газета».