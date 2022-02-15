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Смерть от зажигалки: психолог назвала признаки зависимости подростков от сниффинга

Смерть от зажигалки: психолог назвала признаки зависимости подростков от сниффинга (3 фото)

Автор:
15 февраля 2022 14:50
Сообщество : Жизнь
Метки: зажигалка   подростки   признаки   симптомы   смерть   сниффинг   токсикоманы   
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Если вы впервые услышали этот термин, то, скорее всего, не знаете, что это за беда. Сниффинг - достаточно новая форма токсикомании, представляющая собой вдыхание газа зажигалок. Поклонниками этого смертельного увлечения, как правило, являются подростки, но встречаются снифферы и среди 6-9-ти леток.

Если раньше "нюхачи" вдыхали пары бензина, клея, толуола, то теперь активно применяют газ зажигалок. В его состав обычно входят пропан, бутан, изобутан, являющиеся нейротропными ядами. Газом подростки дышат прямо из баллончика или предварительно распыляя его в пакет. Цель - достигнуть эффекта галлюцинаций.

Вдыхание газа вызывает расстройство сознания, повышение подвижности, резкую смену состояния экстаза на невероятную злобу. Появляются зрительные и слуховые галлюцинации. При этом подросток ощущает легкость в теле и душевный подъем, на смену которым быстро приходят сильная слабость, головная боль, тошнота и рвота.

По словам медицинского психолога Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ирины Бабкиной, в поведении подростка, который пристрастился к сниффингу, наблюдаются перепады настроения, замкнутость, равнодушие к учебе и спорту. Об этом пишет «Российская газета».

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Подростки могут изолироваться от семьи, у них появляется чувство ущербности, изменения в поведении могут наблюдаться и в школе. Также стоит обратить внимание на постоянные опоздания в школу и поздние возвращения домой, потерю чувства времени, усиливающуюся импульсивность, изменения в режиме сна и бодрствования, частое проветривание своей комнаты, использование благовоний, духов, освежителей воздуха и дыхания. Кроме того, ребенок может резко потерять вес, жаловаться на утомляемость и боли в области живота.

Особые признаки токсикомана и наркомана - резкая потеря веса, повышенная потливость, холодная липкая кожа, утомляемость, частые простуды, судороги, утренняя слабость на фоне вечерней активности. У них воспаленные, налитые кровью, отекшие или "стеклянные" глаза, часто расширенные либо слишком суженные зрачки, нарывы и болячки вокруг ноздрей, бесцветные пальцы. Они отличаются бессвязной, невнятной или быстрой и торопливой речью. У девочек на фоне употребления ядовитых веществ могут происходить сбои в менструальном цикле.

При длительной токсикомании (на протяжение одного года - двух лет) в головном мозге и органах человека происходят необратимые изменения, приводящие к слабоумию.

«На начальных стадиях со сниффингом справиться вполне можно», - утверждает врач. В такой ситуации следует уделить внимание ребенку, при необходимости вместе с ним посетить специалиста.

Ранее депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним зажигалки и газовые баллончики, проект закона предусматривает ограничение продажи детям любых товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.

Только за последние пару лет от этого вида токсикомании в России официально умерло более полутысячи подростков.

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Метки: зажигалка   подростки   признаки   симптомы   смерть   сниффинг   токсикоманы   
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8k
Ivan 2 часа назад
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2k
gvv 9 минут назад
С чего это новая форма токсикомании? У знакомого лет 10 назад сын умер с пакетом на голове. Дышал газом зажигалки.
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10k
BWSHARK 11 минут назад
Пришла беда откуда не ждали...
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844
Алексей 12 минут назад
Чего прокастинаторы только не придумают, чтобы не учиться.
Ссылка youtu.be
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10
FfF 19 минут назад
И пошло перечисление "симптомов", половина из которых в каждом учебнике приписаны к самому процессу взросления и изменения гормонального фона...
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14k
эмосурикат прямоползающий Полчаса назад
чем пахнет огонь из зажигалки - палеными волосами
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20k
Luc72 Полчаса назад
А с конфорок какой газ идет?
Ой... т-с-с-с... а то госдума газ по паспорту придумает, счетчики со сканером...
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3k
Kozlodoev Полчаса назад
А Сниф-Сниф - это слова сниффинг?
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859
Dins 36 минут назад
Дарвин уже был?
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8k
Hunson Abadeer Час назад
докатились
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−92
Племянник Путина Час назад
Дебилов не жаль. Гораздо хуже когда эти личинки наркоманов выживают
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1k
Vadims Час назад
Zato na sankcii nasratj
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1k
Andrey Час назад
Вот сейчас сделают продажу зажигалок и газа по паспорту. ДБ
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Yus 2 часа назад
Желающий себя убить, всегда найдет способ. Не мешайте вы им.
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63
Игорь Ш 2 часа назад
Естественный отбор...
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2k
tessio 2 часа назад
"Только за последние пару лет от этого вида токсикомании в России официально умерло более полутысячи подростков."
Стабильность и проект демография...
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16k
Corvus Corax 2 часа назад
Теперь не сотовый отжимать будут, а зажигалку...
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