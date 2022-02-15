Смерть от зажигалки: психолог назвала признаки зависимости подростков от сниффинга

Если вы впервые услышали этот термин, то, скорее всего, не знаете, что это за беда. Сниффинг - достаточно новая форма токсикомании, представляющая собой вдыхание газа зажигалок. Поклонниками этого смертельного увлечения, как правило, являются подростки, но встречаются снифферы и среди 6-9-ти леток.
Если раньше "нюхачи" вдыхали пары бензина, клея, толуола, то теперь активно применяют газ зажигалок. В его состав обычно входят пропан, бутан, изобутан, являющиеся нейротропными ядами. Газом подростки дышат прямо из баллончика или предварительно распыляя его в пакет. Цель - достигнуть эффекта галлюцинаций.
Вдыхание газа вызывает расстройство сознания, повышение подвижности, резкую смену состояния экстаза на невероятную злобу. Появляются зрительные и слуховые галлюцинации. При этом подросток ощущает легкость в теле и душевный подъем, на смену которым быстро приходят сильная слабость, головная боль, тошнота и рвота.
По словам медицинского психолога Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Ирины Бабкиной, в поведении подростка, который пристрастился к сниффингу, наблюдаются перепады настроения, замкнутость, равнодушие к учебе и спорту. Об этом пишет «Российская газета».
Подростки могут изолироваться от семьи, у них появляется чувство ущербности, изменения в поведении могут наблюдаться и в школе. Также стоит обратить внимание на постоянные опоздания в школу и поздние возвращения домой, потерю чувства времени, усиливающуюся импульсивность, изменения в режиме сна и бодрствования, частое проветривание своей комнаты, использование благовоний, духов, освежителей воздуха и дыхания. Кроме того, ребенок может резко потерять вес, жаловаться на утомляемость и боли в области живота.
Особые признаки токсикомана и наркомана - резкая потеря веса, повышенная потливость, холодная липкая кожа, утомляемость, частые простуды, судороги, утренняя слабость на фоне вечерней активности. У них воспаленные, налитые кровью, отекшие или "стеклянные" глаза, часто расширенные либо слишком суженные зрачки, нарывы и болячки вокруг ноздрей, бесцветные пальцы. Они отличаются бессвязной, невнятной или быстрой и торопливой речью. У девочек на фоне употребления ядовитых веществ могут происходить сбои в менструальном цикле.
При длительной токсикомании (на протяжение одного года - двух лет) в головном мозге и органах человека происходят необратимые изменения, приводящие к слабоумию.
«На начальных стадиях со сниффингом справиться вполне можно», - утверждает врач. В такой ситуации следует уделить внимание ребенку, при необходимости вместе с ним посетить специалиста.
Ранее депутаты Законодательного собрания Амурской области поддержали законопроект, запрещающий продавать несовершеннолетним зажигалки и газовые баллончики, проект закона предусматривает ограничение продажи детям любых товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ.
Только за последние пару лет от этого вида токсикомании в России официально умерло более полутысячи подростков.
Источник:
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Ой... т-с-с-с... а то госдума газ по паспорту придумает, счетчики со сканером...
Стабильность и проект демография...