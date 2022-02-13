Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова

Актрисе было 90 лет. Она родилась в 1931 году в Кишиневе, а в 1953 году окончила Щукинское училище.

За ее карьеру она успела поработать в Театре имени М.Н. Ермолаевой, в Московском Драматическом театре. С 1956 года она работала на киностудии имени Горького. С 1956 года вела телепрограмму «Будильник».