Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова

Сегодня скончалась актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, которая озвучила множество любимых нами персонажей советской мультипликации.
Маргарита Корабельникова озвучивала Умку, Пьеро, Антошку и многих других персонажей. О ее смерти сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.
«Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из «Незнайки», Вовка из «Блудного попугая» и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов (ведь детей всегда дублировали профессиональные актрисы)», - написал он.
Актрисе было 90 лет. Она родилась в 1931 году в Кишиневе, а в 1953 году окончила Щукинское училище.
За ее карьеру она успела поработать в Театре имени М.Н. Ермолаевой, в Московском Драматическом театре. С 1956 года она работала на киностудии имени Горького. С 1956 года вела телепрограмму «Будильник».
Всего на счету Маргариты Павловны более 130 озвученных ролей, а также играла в таких фильмах, как «Морозко», «Огонь, вода... и медные трубы», «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Она была удостоена звания «Заслуженной артистки РСФСР».
В последний раз на телеэкранах она появлялась в 2008 году в документальном сериале «Фабрика чудес».
Источник:
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Понравилось23
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг. ..
НО умерла она ещё в декабре 2021 года, и подобные посты - хайп на костях.
Спи спокойно. Низкий , тебе, поклон