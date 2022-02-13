FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8561 пост • 1274 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова

Скончалась озвучившая Умку актриса Маргарита Корабельникова (4 фото)

Автор:
13 февраля 2022 17:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: СССР   актриса   кино   некролог   смерть   советские мультфильмы   
452
4

Сегодня скончалась актриса дубляжа Маргарита Корабельникова, которая озвучила множество любимых нами персонажей советской мультипликации.

Маргарита Корабельникова озвучивала Умку, Пьеро, Антошку и многих других персонажей. О ее смерти сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков.

×
×

«Вчера узнал, что еще в декабре скончалась Маргарита Павловна Корабельникова — голос нашего детства, тот самый Умка. А еще Пьеро, Антошка с картошкой, Гунька из «Незнайки», Вовка из «Блудного попугая» и сотни-сотни героев радиопостановок и сказок с виниловых пластинок, голоса мальчишек и девчонок из старых игровых фильмов (ведь детей всегда дублировали профессиональные актрисы)», - написал он.

Актрисе было 90 лет. Она родилась в 1931 году в Кишиневе, а в 1953 году окончила Щукинское училище.

За ее карьеру она успела поработать в Театре имени М.Н. Ермолаевой, в Московском Драматическом театре. С 1956 года она работала на киностудии имени Горького. С 1956 года вела телепрограмму «Будильник».

Всего на счету Маргариты Павловны более 130 озвученных ролей, а также играла в таких фильмах, как «Морозко», «Огонь, вода... и медные трубы», «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные». Она была удостоена звания «Заслуженной артистки РСФСР».

В последний раз на телеэкранах она появлялась в 2008 году в документальном сериале «Фабрика чудес».

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: СССР   актриса   кино   некролог   смерть   советские мультфильмы   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
6
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
физраствор. 24 минуты назад
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг. ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
8k
Василенко Татьяна 2 минуты назад
В Театре имени кого??? Простите, если я не слышала никогда про театр им.Ермолаевой...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сладких снов 2 минуты назад
Такой родной голос добрых фантазий детства... Спасибо за Вашу доброту Маргарита Павловна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Mamin Sibiriak 2 минуты назад
Безусловно жаль.

НО умерла она ещё в декабре 2021 года, и подобные посты - хайп на костях.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Максим Максимов 23 минуты назад
Незабываемый голос из детства.
Спи спокойно. Низкий , тебе, поклон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Эффект бумеранга? Что стало с женщиной, у которой Летучая увела мужа (9 фото) Эффект бумеранга? Что стало с женщиной, у которой Летучая увела мужа (9 фото) Умер Народный артист Российской Федерации Виктор Мережко Умер Народный артист Российской Федерации Виктор Мережко Интересные факты о музыке в советском кино Интересные факты о музыке в советском кино Он любил синематограф. В США скончался сценарист фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Он любил синематограф. В США скончался сценарист фильма "Человек с бульвара Капуцинов" Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи Трагическая история сестер-буфетчиц из "Карнавальной ночи
Краб Моссада

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

22718



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Сноубордистка Александра Паршина своим эмоциональным интервью растрогала болельщиков
2
54
Сноубордистка Александра Паршина своим эмоциональным интервью растрогала болельщиков
В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
0
306
В Москве двое пьяных приезжих избили полицейских
Набирающие популярность в сообществах
Илон Маск рассказал о ходе разработки Starship
0
17
Илон Маск рассказал о ходе разработки Starship
Символизм животных – покровителей года
0
3
Символизм животных – покровителей года
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные авантюры в этот раз?
2 сезон сериала "Два" на KION. Как далеко заведут двух сантехников криминальные...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Нам их не понять
2
0

Популярные теги
#фото#интересно#картинки#комментарии#СССР#прикол#Приколы#знаменитости#позитив#подборка
#факты#история#животные#космос#фотографии#интересное#США#искусство#ретро#Жизнь
#Юмор#люди#новости#сатира#Разное#кино#страна#олимпиада#сарказм#Россия

На что жалуетесь?

Вернуться