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В Челябинске курьер мигрант из «Самоката» напал на прохожего и сломал ему руку

В Челябинске курьер мигрант из «Самоката» напал на прохожего и сломал ему руку (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 14:18
Сообщество : Жить в России
Метки: велосипед   доставщик еды   курьер   лопата   мигрант   перелом   челябинск   
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Мужчина возвращался домой с женой и ребенком. И им преградил дорогу доставщик на велосипеде - слово за слово и началась драка.

Такое ощущение, что в странах Средней Азии никого не осталось - все в России. Работают в такси, доставке и уборке улиц. Но даже в доставке они умудряются найти себе приключений, заодно создать проблемы окружающим.

Главная проблема - все эти доставщики ездят по тротуарам, которые вообще-то для пешеходов. И когда идут 2-3 человека, им не так-то просто разойтись с курьером, который несется с заказом, при этом еще и пялится в навигатор в телефоне и не смотрит по сторонам. Так и случилось в Челябинске.

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Курьер на велосипеде пер прямо по тротуару, ему навстречу шла семейная пара с ребенком. Мужчина расставил руки и тормознул «лихого ездока», чтобы его жена и мальчик прошли. А сам стал что-то выговаривать курьеру. По версии мужика - курьер на него наорал, за то, что не уступил ему дорогу (а с какой стати пешеход на тротуаре должен это делать?), по версии доставщика - мужик был пьян и специально преградил ему путь, чтобы «наехать».

В результате курьер получил струю «перцовки» в лицо. Побегал-попрыгал, вытащил телефон и начал было снимать своего «обидчика»... Потом схватил лопату для скалывания льда, накинулся на мужика и хотел проломить ему голову. Видно, совсем подъехал.

Мужчина успел закрыться рукой, на нее и пришелся удар. Пострадавший получил открытый перелом, а доставщик прыгнул на вело и скрылся.

Через час «наездник» был уже в отделении - давал показания и рассказывал о том, как его обидели и оскорбили, а он всего лишь защищался…с лопатой в руке. В «Самокате» его отстранили от работы и проводят внутреннее расследование. Также заявили, что по всей стране с курьерами будет проведена работа «по предотвращению подобных ситуаций». Вот их комментарий:

«Мы против любых форм насилия и искренне сочувствуем пострадавшему и его семье. Такое поведение курьера-партнёра недопустимо ни при каких обстоятельствах, поэтому он уже отстранён от доставки заказов в "Самокате". Также мы готовы сотрудничать с полицией и способствовать разрешению конфликта».

Решение-то простое: научите своих курьеров НЕ ездить по тротуарам и не мешать пешеходам. Тогда и не будет никаких проблем.

Источник:

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Метки: велосипед   доставщик еды   курьер   лопата   мигрант   перелом   челябинск   
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15k
Роберт Шекли 53 минуты назад
Текст с видео явно не согласуется и написан не объективно.
Если по тексту, то я ожидал увидеть, что обнаглевший доставщик фигачит по тротуару и чуть не сбивает пару с ребенком, а отец еле-еле успевает предотвратить столкновение. За это доставщик достает из кармана ледоруб и наносит 100500 ударов

А на самом деле.
Доставщик медленно ехал на велосипеде, сместился в крайнюю сторону тротуара, чтобы не мешать пройти тем, кто идет навстречу. В это время отец семейства расставляет руки и преграждает путь.
Далее ненужная словесная перепалка, причем инициатором был отец в духе "Схуали обслуга ездит по тротуарам?!"
Когда вроде бы конфликт исчерпан и все уже разошлись, утырок семейства вспомнил, что у него кое-что припасено и решает вернуться, чтобы распылить в доставщика перцовый баллончик.
Очевидно использование оружия самообороны из хулиганских побуждений.

Далее доставщик на дороге находит деревянную лопату и наносит хулигану этим предметом несколько ударов.

А что бы вы сделали на месте доставщика?
Если убрать национальную и профессиональную составляющую, то представьте, что Вы спокойно себе едите, и вдруг какой-то полупьяный п*др преграждает дорогу, оскорбляет, а потом еще и поливает из баллончика.
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410
Andrey 7 минут назад
Не люблю детей гор , но тут он был адекватнее недели папаша !
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11k
Karelian 8 минут назад
А я в данном случае на стороне курьера, описание с видео как то не сходится с самого начала: "И им преградил дорогу доставщик на велосипеде - слово за слово и началась драка".

Едешь себе спокойно, никого не трогаешь, тут чел прыгает тебе поперек дороги, наезжает, потом еще и перцовкой в лицо заряжает.
По поводу велосипедиста на тротуаре - так по дороге не проехать, ПДД это допускает.
"И когда идут 2-3 человека, им не так-то просто разойтись с курьером" Ну так вы в десятером идите. Меня, как водителя, такие пешики бесят: поделите тротуар на две равные части и идете по своей стороне.
С лопатой, конечно, перебор, но что происходило вне обзора камеры мы никогда не узнаем, может у мужика кроме баллончика еще и нож был или ствол. Да и вообще, он в два раза больше курьера.
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17k
Александр 11 минут назад
Да тут в общем то всё понятно, петух с пивасом искал себе приключений и нашел их в лице мигранта. Вообще не жаль, что ему культяпку обломали- он же реально сделал конфликт из ничего, да еще и как крыса баллоном воспользовался, не как средством обороны, а именно что нападения.
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−93
Племянник Путина 45 минут назад
Тот редкий случай когда я полностью на стороне мигранта. Сыкун с [мат] ПЕРВЫЙ начал что-то кудахтать на курьера но когда понял, что гастер не из робких, сыкун решил бежать. Курьер за ним не погнался и сыкун вновь раскудахтался.. Курьер СПОКОЙНО подошёл уточнить и получил от сыкуна струю перца из балончика. После чего сыкун трусливо побежал.. Мигрант нашёл дрын и [мат] им сыкуна. Сыкун проверещал что-то на сыкунском и поехал писать заяву. Накажут конечно мигранта, а по совести наказывать надо именно сыкуна.
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37
refis Час назад
Вот урод (мигрант)! Надо его скормить стае бродячих собак!
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9k
кот базилий Час назад
Хочется задать вопрос ГИБДД - ЧТО ОНИ ВООБЩЕ НА ТРОТУАРАХ ДЕЛАЮТ? по ПДД их там быть не должно, но животные так не считают , им так "удобно"
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26k
Батончик с маком Час назад
"Решение-то простое" - гнать к е.беням обезьян обратно в их сраные независимые аулы. Подгонять пинками, арматурой, топорами...
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590
Киса Кацман Час назад
Когда они ездят по дорогам - треша не меньше.
Я тут одного чуть на капот не посадил. Ездят, как хотят.
В темноте их хрен разглядишь на дороге
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2k
Иван Час назад
Решение просто: самокат идёт нах*й.
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90
ilya Час назад
проблема в том, что это не их курьеры, а вольнонаемные, и никто за них не отвечает.
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2k
Лёха Час назад
"Работают в такси, доставке и уборке улиц. "
Ага. Причём их для работы на стройках завозят...
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6k
Echo Час назад
Баллон «перцовки» срочно поменять
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37k
kalinser Час назад
Хреновый баллончик был у мужика.
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