В Челябинске курьер мигрант из «Самоката» напал на прохожего и сломал ему руку

Такое ощущение, что в странах Средней Азии никого не осталось - все в России. Работают в такси, доставке и уборке улиц. Но даже в доставке они умудряются найти себе приключений, заодно создать проблемы окружающим.

Главная проблема - все эти доставщики ездят по тротуарам, которые вообще-то для пешеходов. И когда идут 2-3 человека, им не так-то просто разойтись с курьером, который несется с заказом, при этом еще и пялится в навигатор в телефоне и не смотрит по сторонам. Так и случилось в Челябинске.

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Курьер на велосипеде пер прямо по тротуару, ему навстречу шла семейная пара с ребенком. Мужчина расставил руки и тормознул «лихого ездока», чтобы его жена и мальчик прошли. А сам стал что-то выговаривать курьеру. По версии мужика - курьер на него наорал, за то, что не уступил ему дорогу (а с какой стати пешеход на тротуаре должен это делать?), по версии доставщика - мужик был пьян и специально преградил ему путь, чтобы «наехать».

В результате курьер получил струю «перцовки» в лицо. Побегал-попрыгал, вытащил телефон и начал было снимать своего «обидчика»... Потом схватил лопату для скалывания льда, накинулся на мужика и хотел проломить ему голову. Видно, совсем подъехал.

Мужчина успел закрыться рукой, на нее и пришелся удар. Пострадавший получил открытый перелом, а доставщик прыгнул на вело и скрылся.