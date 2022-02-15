В Челябинске курьер мигрант из «Самоката» напал на прохожего и сломал ему руку

Мужчина возвращался домой с женой и ребенком. И им преградил дорогу доставщик на велосипеде - слово за слово и началась драка.
Такое ощущение, что в странах Средней Азии никого не осталось - все в России. Работают в такси, доставке и уборке улиц. Но даже в доставке они умудряются найти себе приключений, заодно создать проблемы окружающим.
Главная проблема - все эти доставщики ездят по тротуарам, которые вообще-то для пешеходов. И когда идут 2-3 человека, им не так-то просто разойтись с курьером, который несется с заказом, при этом еще и пялится в навигатор в телефоне и не смотрит по сторонам. Так и случилось в Челябинске.
Курьер на велосипеде пер прямо по тротуару, ему навстречу шла семейная пара с ребенком. Мужчина расставил руки и тормознул «лихого ездока», чтобы его жена и мальчик прошли. А сам стал что-то выговаривать курьеру. По версии мужика - курьер на него наорал, за то, что не уступил ему дорогу (а с какой стати пешеход на тротуаре должен это делать?), по версии доставщика - мужик был пьян и специально преградил ему путь, чтобы «наехать».
В результате курьер получил струю «перцовки» в лицо. Побегал-попрыгал, вытащил телефон и начал было снимать своего «обидчика»... Потом схватил лопату для скалывания льда, накинулся на мужика и хотел проломить ему голову. Видно, совсем подъехал.
Мужчина успел закрыться рукой, на нее и пришелся удар. Пострадавший получил открытый перелом, а доставщик прыгнул на вело и скрылся.
Через час «наездник» был уже в отделении - давал показания и рассказывал о том, как его обидели и оскорбили, а он всего лишь защищался…с лопатой в руке. В «Самокате» его отстранили от работы и проводят внутреннее расследование. Также заявили, что по всей стране с курьерами будет проведена работа «по предотвращению подобных ситуаций». Вот их комментарий:
«Мы против любых форм насилия и искренне сочувствуем пострадавшему и его семье. Такое поведение курьера-партнёра недопустимо ни при каких обстоятельствах, поэтому он уже отстранён от доставки заказов в "Самокате". Также мы готовы сотрудничать с полицией и способствовать разрешению конфликта».
Решение-то простое: научите своих курьеров НЕ ездить по тротуарам и не мешать пешеходам. Тогда и не будет никаких проблем.
Источник:
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Если по тексту, то я ожидал увидеть, что обнаглевший доставщик фигачит по тротуару и чуть не сбивает пару с ребенком, а отец еле-еле успевает предотвратить столкновение. За это доставщик достает из кармана ледоруб и наносит 100500 ударов
А на самом деле.
Доставщик медленно ехал на велосипеде, сместился в крайнюю сторону тротуара, чтобы не мешать пройти тем, кто идет навстречу. В это время отец семейства расставляет руки и преграждает путь.
Далее ненужная словесная перепалка, причем инициатором был отец в духе "Схуали обслуга ездит по тротуарам?!"
Когда вроде бы конфликт исчерпан и все уже разошлись, утырок семейства вспомнил, что у него кое-что припасено и решает вернуться, чтобы распылить в доставщика перцовый баллончик.
Очевидно использование оружия самообороны из хулиганских побуждений.
Далее доставщик на дороге находит деревянную лопату и наносит хулигану этим предметом несколько ударов.
А что бы вы сделали на месте доставщика?
Если убрать национальную и профессиональную составляющую, то представьте, что Вы спокойно себе едите, и вдруг какой-то полупьяный п*др преграждает дорогу, оскорбляет, а потом еще и поливает из баллончика.
Едешь себе спокойно, никого не трогаешь, тут чел прыгает тебе поперек дороги, наезжает, потом еще и перцовкой в лицо заряжает.
По поводу велосипедиста на тротуаре - так по дороге не проехать, ПДД это допускает.
"И когда идут 2-3 человека, им не так-то просто разойтись с курьером" Ну так вы в десятером идите. Меня, как водителя, такие пешики бесят: поделите тротуар на две равные части и идете по своей стороне.
С лопатой, конечно, перебор, но что происходило вне обзора камеры мы никогда не узнаем, может у мужика кроме баллончика еще и нож был или ствол. Да и вообще, он в два раза больше курьера.
Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет по тротуару или пешеходной дорожке - в следующих случаях:
-отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним, а также по правому краю проезжей части или обочине;
По пешеходной дорожке - да, если нет велосипедной. Но это где-нить на променаде или в парковой зоне.
Я тут одного чуть на капот не посадил. Ездят, как хотят.
В темноте их хрен разглядишь на дороге
Ага. Причём их для работы на стройках завозят...