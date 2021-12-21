Цыгане устроили массовую драку на складе онлайн-магазина в Казани

Дело было в Казани. Курьер онлайн-магазина возвращался на склад и сцепился с бандой группой цыган на улице. Как мы увидим дальше, он парень мирный, к тому же был один, поэтому конфликт развивать не стал, а просто ушел.

Но горячим ребятам этого показалось мало. Они почему-то решили, что он и в помещении будет в одиночестве. А мы помним, что гопники всегда борзеют, когда их вчетверо больше. Вот отметелить толпой одного - это запросто. А когда встречают такую ​​же толпу, сразу грустнеют.

И вот они сломали замок и вломились на склад. Курьер стоял у стеллажей - видно же, что тихий парень, чего прицепились-то? Вот поэтому и прицепились…