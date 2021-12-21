Цыгане устроили массовую драку на складе онлайн-магазина в Казани

Сначала они прицепились к курьеру на улице, потом ворвались в помещение. Но тут их ждал сюрприз.
Дело было в Казани. Курьер онлайн-магазина возвращался на склад и сцепился с
бандойгруппой цыган на улице. Как мы увидим дальше, он парень мирный, к тому же был один, поэтому конфликт развивать не стал, а просто ушел.
Но горячим ребятам этого показалось мало. Они почему-то решили, что он и в помещении будет в одиночестве. А мы помним, что гопники всегда борзеют, когда их вчетверо больше. Вот отметелить толпой одного - это запросто. А когда встречают такую же толпу, сразу грустнеют.
И вот они сломали замок и вломились на склад. Курьер стоял у стеллажей - видно же, что тихий парень, чего прицепились-то? Вот поэтому и прицепились…
Обратите внимание: один из этой бригады одет в шорты) Видимо, самый горячий. Он и отвесил курьеру пощечину.
А их главарь пошел «базарить».
Смотрите, какая стойка - давайте вместе придумаем для нее название? Мой вариант: «боевой петух».
Весь склад терпеливо выжидал. Отморозков там не было и драться никто не хотел. Развязка наступила, когда «шорты-мен» ударил несчастного курьера ногой. Тут уж у парней подорвало.
Ну и главгерой - паренек в белых кроссовках.
Прошу заметить: не особенно умеет драться, но на одном напоре и характере он выгнал четверых гопников за дверь.
Те что-то поорали на прощанье, плюнули ядовитой слюной и убежали.
А с видео, по всей видимости, будет работать полиция. Вполне возможно, что горячим парням в ближайшее время прилетит еще больше.
Источник:
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