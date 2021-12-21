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Цыгане устроили массовую драку на складе онлайн-магазина в Казани

Цыгане устроили массовую драку на складе онлайн-магазина в Казани (8 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2021 16:48
Сообщество : Жить в России
Метки: драка   казань   курьер   онлайн магазин   склад   цыгане   
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Сначала они прицепились к курьеру на улице, потом ворвались в помещение. Но тут их ждал сюрприз.

Дело было в Казани. Курьер онлайн-магазина возвращался на склад и сцепился с бандойгруппой цыган на улице. Как мы увидим дальше, он парень мирный, к тому же был один, поэтому конфликт развивать не стал, а просто ушел.

Но горячим ребятам этого показалось мало. Они почему-то решили, что он и в помещении будет в одиночестве. А мы помним, что гопники всегда борзеют, когда их вчетверо больше. Вот отметелить толпой одного - это запросто. А когда встречают такую ​​же толпу, сразу грустнеют.

И вот они сломали замок и вломились на склад. Курьер стоял у стеллажей - видно же, что тихий парень, чего прицепились-то? Вот поэтому и прицепились…

Обратите внимание: один из этой бригады одет в шорты) Видимо, самый горячий. Он и отвесил курьеру пощечину.

А их главарь пошел «базарить».


Смотрите, какая стойка - давайте вместе придумаем для нее название? Мой вариант: «боевой петух».


Весь склад терпеливо выжидал. Отморозков там не было и драться никто не хотел. Развязка наступила, когда «шорты-мен» ударил несчастного курьера ногой. Тут уж у парней подорвало.

Ну и главгерой - паренек в белых кроссовках.

Прошу заметить: не особенно умеет драться, но на одном напоре и характере он выгнал четверых гопников за дверь.

Те что-то поорали на прощанье, плюнули ядовитой слюной и убежали.

А с видео, по всей видимости, будет работать полиция. Вполне возможно, что горячим парням в ближайшее время прилетит еще больше.

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Метки: драка   казань   курьер   онлайн магазин   склад   цыгане   
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Том Сойер 2 часа назад
И снова - Табор уходит в небо......
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Эдуардо Полчаса назад
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SHAGREEN 36 минут назад
Пацан в черном работает на должности берсерк пункта выдачи.
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Ivan 45 минут назад
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117
__ Час назад
с этнической преступностью нужно бороться методом тотального отстрела быкующих особей...
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Али Час назад
Не сочтите за разжигание межнациональной розни, но цыгане вообще нормальными бывают? Может мир бы стало немного лучше, если бы они были сосланы куда-нибудь на крайний север и жили бы особнячком без права выезда?
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ASER POKU Али 7 минут назад
Может, не нужно их к нам на Крайний Север, а? Давайте, в Австралию фермерам подарим?
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Святослав Час назад

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__ Час назад
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−27
detective Час назад
и снова черножопые
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26k
Vazari Час назад
У меня только один вопрос, почему так мало? Педерасту в шортах, за плевок в помешении надо было мордой весь пол вычисьтить.
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__ 2 часа назад
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10k
Kostick 2 часа назад
банально, но в тему.
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__ 2 часа назад
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212
Brawl Dd 2 часа назад
цыгане вы все отбросы общества
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__ 2 часа назад
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