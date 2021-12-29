Главные советские фильмы по десятилетиям

Оставим за скобками нашего поста эпоху немого кино в советском кинематографе, 1930-е с такими шедеврами, как "Юность Максима" и "Чапаев", пропустим период малокартинья 1940-х и перейдём сразу к 1950-м. Каждое десятилетие представлено в посте пятью картинами.
1950-е
Фильм Льва Кулиджанова ("Когда деревья были большими", "Преступление и наказание") и Льва Сегеля ("Прощайте, голуби"). История страны рассказана через историю жителей одной новостройки на окраине Москвы (тогда окраина, сейчас это уже центр). В главных ролях Евгений Матвеев, Михаил Ульянов. Эта картина стала кинодебютом Жанны Болотовой. Отдельно стоит отметить чудесную песню "Тишина за Рогожской заставою" в исполнении Николая Рыбникова.
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"Летят журавли" вышли в прокат в 1957-м, встретили неоднозначную реакцию зрителей и заняли лишь 10-е место по количеству посмотревших картину зрителей. На создателей посыпались упрёки в попытке оправдать измену, их осуждали за мелочность сюжета, Хрущёв назвал главную героиню девушкой лёгкого поведения. Однако критики в один голос восхищались работой оператора Сергея Урусевского, говоря, что такого в советском кино ещё не было. В 1958 году "Летят журавли" завоевали главный приз в Каннах.
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Режиссёр фильма Григорий Чухрай и сценарист Валентин Ежов прошли войну, поэтому сразу нашли общий язык. Оба хотели сделать рассказ об обыкновенном солдате, который не совершил никакого подвига, но при этом сделал так много, сколько не каждому удаётся. Сценарий бывшие фронтовики писали вместе — делили большие сцены на эпизоды, писали, что кому больше нравится, а потом отдавали друг другу текст на правку.
Чухрай и Ежов получили за картину Ленинскую премию. Сам фильм был удостоен приза жюри на Каннском кинофестивале и собрал целый букет других кинонаград по всему миру.
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В 1955 году начинающий режиссёр-документалист Эльдар Рязанов собирался снимать драму "Встречи на Камчатке", но на "Мосфильме" его заявку не приняли. Директор кинокомпании Иван Пырьев предложил ему снять комедию по сценарию драматургов Бориса Ласкина и Владимира Полякова, который уже три года пылился на полке. За работу режиссёр принялся без энтузиазма — сценарий ему совсем не нравился, и он начал его переписывать. Позже Эльдар Рязанов говорил, что поставил себе задачу придать действию такой стремительный темп, чтобы были менее заметны разные несуразицы. К работе над новогодней комедией приступили летом — большая часть съёмок проходила в театре Советской Армии, пока труппа была на гастролях.
В этом году новогодняя комедия Рязанова отмечает 65-летний юбилей.
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Экранизация рассказа Михаила Шолохова. Фильм рассказывает о судьбе шофёра Андрея Соколова, прошедшего войну и немецкий плен, потерявшего всю семью в пламени войны, и о том, как встреча с маленьким Ваней меняет всю его жизнь и жизнь мальчика тоже. Этим фильмом артист Сергей Бондарчук дебютировал в режиссуре.
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1960-е
"Председатель" был далеко не первым фильм Михаила Ульянова, но именно роль Егора Трубникова, ветерана войны, ставшего председателем колхоза принесла ему всесоюзную известность и любовь зрителей. Актёр был в восторге от образа жёсткого, непримиримого, грубого председателя, который любыми способами пытался поднять разрушенное послевоенное хозяйство и вселить в людей желание лучшей жизни. За роль в фильме картине Михаил Ульянов получил Ленинскую премию и стал лучшим актёром года по опросу журнала "Советский экран".
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Почти все фильмы Михаила Калатозова без преувеличения шедевры: комедия "Верные друзья", драма про геологов в тайге "Неотправленное письмо", уже упомянутый "Летят журавли". Картина "Я - Куба" по сценарию Евгения Евтушенко ценится кинематографистами всего мира не меньше, чем "Летят журавли". По цитируемости в кино "Я - Куба", пожалуй, на втором месте после "Броненосца "Потёмкин". Одни из самых преданных фанатов Калатозова в Голливуде Скорсезе и Форд Коппола на свои деньги проспонсировали реставрацию "Я - Куба". А вот как о фильме отзывается Пол Томас Андерсон, режиссёр фильмов "Нефть", "Мастер":
Вряд ли я могу объяснить, о чем этот фильм. В нём есть девушка, история любви и так далее. Всё просто в смысле сюжета. Но так бесподобно красиво в плане постановки и круто в плане съёмки. Представляю, как авторы выдумывали все эти безумные кадры. Фильм снят широкоугольным 10-мм объективом длинными кадрами. Кадр с погружением под воду из "Ночей в стиле буги" я позаимствовал именно отсюда. Здесь столько оригинальных технических вещей. И во время просмотра ты буквально чувствуешь, с каким удовольствием авторы занимались экспериментами и изобретением нового на съёмках
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В октябре 1964 года на советские киноэкраны вышла одна из самых известных детских комедий, ставшая целой вехой в истории советского кинематографа — "Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен". Злободневная сатира студента ВГИКа Элема Климова ("Агони", "Иди и смотри"), стала поистине знаковой работой, которая показала зрителям весь формализм той эпохи. Фильм снят по сценарию Семёна Лунгина, советского писателя, отца режиссёра Павла Лунгина.
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Картина Марлена Хуциева ("Весна на Заречной улице", "Был месяц май") по сценарию Геннадия Шпаликова ("Я шагаю по Москве", "Долгая счастливая жизнь"). Фильм был снят в конце 1950-х, но вышел на экраны 1965 году в изменённом виде. Первоначально задуманная Хуциевым версия картины под названием "Застава Ильича" была показана в конце 1980-х.
В фильме запечатлена документальная сцена выступления поэтов-шестидесятников в Политехе, эпизодические роли сыграли Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский.
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Сценарист Григорий Полонский ("Доживём до понедельника" - это его дипломная работа. Ещё один известный фильм про школу "Ключ без права передачи" тоже сочинил Полонский) хотел, чтобы главную роль игра Зиновий Гердт или Борис Бабочкин. Но режиссёр Станислав Ростоцкий видел в роли учителя истории Мельникова только Вячеслава Тихонова, с которым подружился ещё на "Дело было в Пенькове". Уговаривать пришлось не только Полонского, но и самого Тихонова. Артист находился в творческом кризисе после, как ему казалось, неудачной роли Андрея Болконского. Но Ростоцкий убедил Тихонова, объяснив, что его состояние как нельзя лучше ложится на роль в учителя, переживающего личностный кризис.
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1970-е
В основу сценария легла одноименная повесть Василия Шукшина. Это единственный из шести фильмов Шукшина, снятый им на цветную плёнку. Название "Калина красная", применительно к фильму, подсказала Лидия Федосеева-Шукшина. Взято из одноимённой песни, которую она спела Шукшину во время первого знакомства.
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Каждый год накануне 9 мая ВЦИОМ задаёт россиянам вопрос: "Какой у вас любимый фильм о Великой Отечественной войне?". И каждый год большинство россиян называют картину Леонида Быкова "В бой идут одни «старики»". 2021 год не стал исключением.
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Экранизация романа Гончарова "Обломов". В роли ленивого помещика Олег Табакова, его активного и жизнерадостного друга Штольца играет Юрий Богатырёв, а образ возлюбленной Ильи Ильича на экране воплотила Елена Соловей.
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Валентин Черных написал сценарий "Дважды солгавшая" для конкурса сценариев о Москве всего за 19 дней на основе своей же незаконченной повести, которую задумал в начале 70-х. "Людмила, Александра, Катерина – это все тетки моей матери. И характеры очень похожи", — вспоминал Черных. Этому сценарию суждено было стать всенародно любимым и оскароносным фильмом Владимира Меньшова "Москва слезам не верит".
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Александр Володин написал сценарий "Горестная жизнь плута", по которому снят фильм про свою жизненную ситуацию. Данелия говорил, что "Осенний марафон" снимал легко, потому что рассказывал хорошо знакомую ему историю:
"Так случилось, что она изрядно совпала с тем, что я сам переживал в тот момент. Так что в известном смысле Бузыкин — это я. Оттого фильм, думаю, и получился таким искренним".
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1980-е
Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. На родине "Вокзал для двоих" стал лучшим фильмом 1983 года по опросу журнала "Советский экран", Эльдар Рязанов получил Государственную премию СССР, а Людмила Гурченко – звание Народной артистки СССР.
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Музыкально-лирическая комедия о москвичах 50-х годов. Неисчерпаемый цитатник, энциклопедия "высоких отношений" и просто любимое всеми кино. Фильм поставлен Михаилом Казаковым (это его вторая режиссёрская работа после "Безымянный звезды") по пьесе Леонида Зорина.
Режиссёр Пётр Тодоровский Пётр Тодоровский как-то прогуливался по послевоенной Москве и случайно увидел около ЦУМа женщину, в которую на фронте был влюблён его комбат, а заодно и все юные солдаты — она была необычайно хороша собой. Сейчас же узнать её можно было только по характерному смеху. Женщина стояла в стоптанных валенках, укутанная поверх телогрейки какими-то платками и хрипло выкрикивала: "Пирожки! Кому пирожки?!" Этот случай и стал основой для "Военно-полевого романа". За роль в картине Инна Чурикова получила "Серебряного медведя", а сам фильм был номинирован на "Оскар".
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Фильм по ставлен по повести Карена Шахназарова, опубликованной в 1982 году в журнале "Юность". Настю Немоляеву, дочку оператора картины, утвердили на роль Кати, потому что она очень убедительно подавала реплики актёрам на пробах. Она позвала попробоваться своего бывшего одноклассника Фёдора Дунаевского. Никому, кроме режиссера, пробы Дунаевского не понравились, а худсовет посчитал его вообще профнепригодным. Фёдора утвердили только под честное слово Шахназарова, помня об успехе его фильмов «Мы из джаза» и «Зимний вечер в Гаграх».
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В СССР повесть Булгакова была опубликована только в 1987 году в журнале "Знамя", а уже на следующий год Владимир Бортко представил зрителям экранизацию произведения. На роль профессора Преображенского пробовались Леонид Броневой, Михаил Ульянов, Юрий Яковлев и Владислав Стржельчик, но лучше всего образ получился у Евгения Евстигнеева. По словам режиссёра, все были прекрасны, но у Евстигнеева профессор получился не только гениальным, но и самым проникновенным. Для консультации актёров на съёмочную площадку пригласили одного из руководителей института эндокринологии и обмена веществ Минздрава СССР.
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Вот цитаты знаменитые из фильма :
Офицеры Ну здравствуй, тёзка! Здравия желаю, товарищ генерал-полковник! Совсем оглушил. Зачем кричишь? Командный голос вырабатываю, товарищ генерал-полковник! Офицеры. Позор, суворовец Трофимов! Офицеры Я хочу, чтобы из Вани вырос не солдафон, а человек, способный ценить прекрасное. Бегемота, например... Представь себе! Офицеры. Профессию надо не по приказу выбирать, а по призванию.
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Не спроста перед развалом СССР именно Армию начали гнобить и унижать в захваченных СМИ и вопить ,зачем нам такая Армия и сколько денег на нее уходит .."Пиво бы баварское пили и жили ,не тужили "..и т.д. ВСЕ ПОМНИМ и КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ .. Не прощу !!!!
Ну и вот песня легендарная ,до глубины луши пробирает мужики ..
Перечислять долго. Навскидку те же "Джентльмены удачи". И ещё несколько десятков.
Почему эти ГЛАВНЫЕ?!