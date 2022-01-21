«Безудержная женственность»: как скромный велосипед освободил женщин

Лидер движения за гражданские права Сьюзен Браунелл Энтони, сыгравшая значительную роль в избирательном праве женщин в США, сказала в интервью газете New York World в 1896 году:

«Я считаю, что [велосипед] сделал для эмансипации женщин больше, чем что-либо еще в мире. Я радуюсь каждый раз, когда вижу женщину, проезжающую мимо на велосипеде. Это дает ей чувство уверенности в себе и независимости в тот момент, когда она садится на него; и вот она поехала, образ безудержной женственности».

Это было на пике повального увлечения велосипедами в США, и в следующем, 1897 году, в Соединенных Штатах было продано более двух миллионов велосипедов. Конечно, женщины массово пересели на велосипеды не только в Америке. В том же году корреспондентка Manchester Guardian написала:

«Предстоящее лето станет женским сезоном в велосипедном спорте. Почти все, кого вы знаете, покупают велосипед или говорят о его покупке.

Самое забавное в велосипедной мании, которая захватывает женский мир, — это то, что она затрагивает не только молодых и безрассудных, но и степенных женщин средних лет. Дама может быть уже не молода; она может быть полной; возможно, она ни разу не отступала ни на волосок от самого узкого общепринятого канона приличия. Неважно, ничто из этого не спасет ее: если она не совсем калека, то этим летом ее увидят мчащейся по дорогам на велосипеде рядом с самыми молодыми и легкомысленными представительницами ее пола».