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Курьер изрисовал лифты жилого дома

Курьер изрисовал лифты жилого дома (2 фото + 1 видео)

Автор:
02 января 2022 10:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   курьер   лифт   самокат   фото   художник   
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Екатеринбуржцы пожаловались на курьера сервиса доставки продуктов «Самокат», который разрисовал лифты в их доме. Видеокамеры, установленные там, его не смутили. Жители подали заявление в полицию.

— Разрисовал нам лифты внаглую, прямо под камерами. С курьером-то полиция разберется. Что это было — вандализм, порча имущества или же хулиганство — решать тоже им. А мне интересно, какова будет реакция компании. Причем как в отношении сотрудника, так и в отношении жильцов дома и их имущества, — говорит Дмитрий Ларионов.

Парень сначала зашел в один лифт, оставил там тег, вышел доставить заказ, а затем спустился уже на втором лифте, также сделав там надпись маркером.

В «Самокате» за поступок курьера извинились.

— Мы не приветствуем любые формы вандализма. С курьером уже была проведена беседа по поводу данного инцидента. Его отправили оттирать свой рисунок в лифте, — ответили в «Самокате».

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Метки: видео   курьер   лифт   самокат   фото   художник   
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12  комментариев
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−7
Santexnik16 2 часа назад
Заставили отирать надпись. Разве не уволили ?
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23
Капитан ФСБ Минуту назад
Не понятно сам себе кто,но слева четко видно пидр
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2k
АлександрКириков 7 минут назад
Как то среди белого дня шел вдоль своего дома. На одном из подъездов рисовал какую то [мат] молодой [мат] лет 18-ти. Когда я ему предложил нарисовать себе на ебле, сильно удивился. Но быстро смекнул, что нужно делать [мат].
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11k
Inlex 23 минуты назад
оттирать и отодрать надо было и штраф в сотню тысяч - запомнит на всю жизнь
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146
Marius 38 минут назад
Ну нормальный человек не пойдет курьером работать.
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5k
Core 47 минут назад
Извинения себе в дупу могут засунуть, раз не уволили - значит молча одобрили подобную херню
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1k
Руслан 48 минут назад
Да курьер, скорее всего, как самозанятый работает. Так что не сотрудник компании. И с юридической точки зрения, к Самокату претензии предъявлять бессмысленно. Поэтому надо Управляющей компании напрямую к этому оболдую иск выкатывать.
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12
uid-boc5wktd 55 минут назад
Больной человек с нервными растройствами. Вот это вот лекарство нервному художнику прописать надо. Очень полезно, рекомендую
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3k
V2.Smirnov Час назад
Что значит "извинились"? Счет за замену панели-иск к Самокату. А далее пусть Самокат с курьера взыскивает.
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