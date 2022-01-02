Курьер изрисовал лифты жилого дома

Екатеринбуржцы пожаловались на курьера сервиса доставки продуктов «Самокат», который разрисовал лифты в их доме. Видеокамеры, установленные там, его не смутили. Жители подали заявление в полицию.
— Разрисовал нам лифты внаглую, прямо под камерами. С курьером-то полиция разберется. Что это было — вандализм, порча имущества или же хулиганство — решать тоже им. А мне интересно, какова будет реакция компании. Причем как в отношении сотрудника, так и в отношении жильцов дома и их имущества, — говорит Дмитрий Ларионов.
Парень сначала зашел в один лифт, оставил там тег, вышел доставить заказ, а затем спустился уже на втором лифте, также сделав там надпись маркером.
В «Самокате» за поступок курьера извинились.
— Мы не приветствуем любые формы вандализма. С курьером уже была проведена беседа по поводу данного инцидента. Его отправили оттирать свой рисунок в лифте, — ответили в «Самокате».
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