Я — дизайнер, я так вижу!

И, кажется, в какой-то момент некоторые дизайнеры устают настолько, что им отказывает не только концентрация, то и простая человеческая логика! Иначе чем ещё объяснить появление настолько непродуманных, глупых, неудобных, а иногда и вообще опасных конструкций? Например, вот таких.





Сходили сегодня в парк покидать мяч…