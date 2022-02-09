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Я — дизайнер, я так вижу!

Я — дизайнер, я так вижу! (18 фото)

Автор:
09 февраля 2022 09:17
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайнеры   забавно   логика   подборка   умора   фото   
743
18

Когда дизайнеры работают над своими проектами, им приходится задумываться о тысяче деталей — и неважно, идёт ли речь о планировании городской среды или лишь о небольшой комнате.

И, кажется, в какой-то момент некоторые дизайнеры устают настолько, что им отказывает не только концентрация, то и простая человеческая логика! Иначе чем ещё объяснить появление настолько непродуманных, глупых, неудобных, а иногда и вообще опасных конструкций? Например, вот таких.


Сходили сегодня в парк покидать мяч…

×
×


Как же я проберусь через этот забор?!


И правда, кому вообще нужно открывать левую дверцу


Пандус в местном торговом центре


Стол для пикника поставили ровно так, чтобы на него попадал дождь


Выбираю себе дом для покупки. Как только я увидел это, сразу ушёл


Точно так же я строю свои дома в «Симс»!


Вот так заканчивается велосипедная дорожка. Внезапно!


А вы бы рискнули воспользоваться такой лестницей?


Не стоит ронять карту рядом с этим банкоматом


Смотреть на эту горку одновременно и страшно, и больно


Непонятно, поставили ли здесь лишний кран или забыли установить ещё одну раковину


Комната для самых рискованных


Уже представляю, как я ночью решаюсь пойти на кухню и попить водички…


Надеемся, вы не окажетесь слишком высоким


Это выглядит максимально плохой идеей


Мой папа нанял профессионалов, чтобы установить забор


В ожидании ужина в моём любимом кафе


Со скамейками в парке явно стоит быть аккуратнее

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Метки: Юмор   дизайнеры   забавно   логика   подборка   умора   фото   
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7  комментариев
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2k
Шиц 50 минут назад
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6k
Акакий 14 минут назад
Борьба с натоптышами - идиотизм. Если где то возникает натоптыш - значит людям там удобно ходить (есть трафик из точки A в точку B), пролегающий не по дорожке.
У нас на районе, около года назад, один из натоптышей перекопали, посадили туда молодые саженцы каштана.
Вообщем сейчас там снова натоптыш, и виноваты в данной ситуации не те кто натоптали, а те кто "пытался облагородить".
Видишь натоптыш, либо делай по нему дорожку, либо не лезь.
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297
Сергей Ляхов Полчаса назад
Как же я проберусь через этот забор?! - там же люк рядом СПЕЦИАЛЬНО!
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3k
Egoro Полчаса назад
У меня двое знакомых такие лестницы поставили, причём одна - на даче, но там для другой просто места нет, домик небольшой, другой - в загородном доме, в зале, размером 5,5х11 м, вот его я не понял. Итог - на второй этаж я у них не поднимаюсь больше (а дружок после этого стал ночевать на первом этаже, но всех уверяет какая классная у него лестница).
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19k
Serg2001 Полчаса назад
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1k
Sergey Pankratov 48 минут назад
Комментарий к фото
Бабушка приехала! Скорее встречай, она уже поднимается по лестнице!
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