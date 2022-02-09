Я — дизайнер, я так вижу!

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Когда дизайнеры работают над своими проектами, им приходится задумываться о тысяче деталей — и неважно, идёт ли речь о планировании городской среды или лишь о небольшой комнате.
И, кажется, в какой-то момент некоторые дизайнеры устают настолько, что им отказывает не только концентрация, то и простая человеческая логика! Иначе чем ещё объяснить появление настолько непродуманных, глупых, неудобных, а иногда и вообще опасных конструкций? Например, вот таких.
Сходили сегодня в парк покидать мяч…
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Как же я проберусь через этот забор?!
И правда, кому вообще нужно открывать левую дверцу
Пандус в местном торговом центре
Стол для пикника поставили ровно так, чтобы на него попадал дождь
Выбираю себе дом для покупки. Как только я увидел это, сразу ушёл
Точно так же я строю свои дома в «Симс»!
Вот так заканчивается велосипедная дорожка. Внезапно!
А вы бы рискнули воспользоваться такой лестницей?
Не стоит ронять карту рядом с этим банкоматом
Смотреть на эту горку одновременно и страшно, и больно
Непонятно, поставили ли здесь лишний кран или забыли установить ещё одну раковину
Комната для самых рискованных
Уже представляю, как я ночью решаюсь пойти на кухню и попить водички…
Надеемся, вы не окажетесь слишком высоким
Это выглядит максимально плохой идеей
Мой папа нанял профессионалов, чтобы установить забор
В ожидании ужина в моём любимом кафе
Со скамейками в парке явно стоит быть аккуратнее
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Новости партнёров
У нас на районе, около года назад, один из натоптышей перекопали, посадили туда молодые саженцы каштана.
Вообщем сейчас там снова натоптыш, и виноваты в данной ситуации не те кто натоптали, а те кто "пытался облагородить".
Видишь натоптыш, либо делай по нему дорожку, либо не лезь.