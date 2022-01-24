Падающая башня и еще 9 русских аналогов иностранных достопримечательностей

Аллея вождей

Подводный мир все больше прельщает человека. Одним из развлечений является посещение подводных музеев, где люди могут не только заниматься дайвингом, но и развиваться культурно. Один из самых известных музеев на морском дне располагается в мексиканском Канкуне, но чтобы получить столь яркие впечатления и аналогичные жутковатые снимки, не надо лететь в Мексику. Достаточно Крыма, где на дне Черного моря в Тарханкуте можно найти более 50 статуй Ленина, Крупской, Дзержинского и других ярых политиков. В 90-е Россия стала меняться, и вождям не нашлось места в городах. Их сбросили на дно моря, решив, что такой музей будет привлекать туристов.