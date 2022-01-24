Падающая башня и еще 9 русских аналогов иностранных достопримечательностей

Пока в Китае возводят копии известных мест и достопримечательностей, чтобы далеко не ездить и все было под рукой, о русских позаботились природа и несколько архитекторов.
Не стремясь к плагиату, они смогли создать аналоги известных мест на территории нашей страны.
Большое Богдо
В некоторых местах планеты горы и холмы имеют такой причудливый окрас, словно над ними поработал художник. Самые знаменитые красочные горы Ганьсу находятся в Китае, но мало кто знает, что в Астрахани есть значимое место для буддистов — гора Большое Богдо в Ахтубинском районе. Она не только имеет полосатый окрас, но даже умеет «петь» благодаря ветрам, гуляющим по пещерам и гротам.
Озеро Эльтон
Минеральные озера полны соли, и в ясную погоду вода в них мерцает подобно огромному жидкому кристаллу. Самое знаменитое — Большое Соленое озеро в Юте, США, но и в России есть своя такая диковинка — это Эльтон, что в Волгоградской области. По весне его глубина больше метра, а вот летом меньше сантиметра, так что можно в буквальном смысле ходить по озерной глади.
Ленские столбы
Чтобы посетить знаменитые горные столбы Улинъюань в Китае, которые словно парят в воздухе, не обязательно пересекать границу Поднебесной. Похожее чудо природы находится в Якутии, и оно даже эффектнее, ведь рядом протекает река Лена и столбы на ее фоне смотрятся еще краше.
Башня в Невьянске
Мечтаете о снимке, где будете держать Пизанскую башню? Не спешите бронировать билеты в Италию — недалеко от Екатеринбурга есть своя башня, которая также падает уже несколько веков.
Кольский залив
Задумываетесь о скандинавских фьордах, таких как Гейрангер в Норвегии, но мешают разного рода ограничения? Рассмотрите бюджетный вариант — Кольский залив, который обрамляют отвесные мшистые берега.
Рыбная деревня
Являетесь фанатом старинных европейских городов с яркими домиками, но опасаетесь ехать за границу во время вспышек болезней? Тогда Калининград к вашим услугам. Он сильно напоминает немецкие городки, такие как Кведлинбург с разноцветными домиками, балками на стенах и крошечными окошками.
Кунгурская ледяная пещера
Поездка к исландским ледникам и сказочной пещере Скафтафелл — это предел ваших пожеланий? Не спешите убирать мечту в дальний ящик по причине нехватки времени, денег и загранпаспорта. Есть же Кунгурская пещера в Пермском крае, где не менее красиво.
Колокольня Никольского собора
Когда поселение затапливает, то над поверхностью воды остаются лишь высокие башни от храмов или замков. Так произошло с итальянской деревушкой Граун: при строительстве дамбы озеро Решен поднялось и затопило деревню, оставив возвышаться только церковную башню. Вид немного грустный, но завораживающий. В России таких мест много, ведь ГЭС строили во многих регионах, например, в Тверской области. Там в 30-е годы под воду ушел городок Калязин, оставив лишь церковную колокольню в память о себе.
Кипарисовое озеро
На озере Каддо в Техасе есть невообразимый лес из болотных кипарисов. Деревья с крупными стволами растут прямо из воды и создают впечатляющий вид, особенно осенью, когда листва меняет цвет. У нас тоже есть такое чудо. В южном поселке Сукко в воде растут 32 кипариса, а на берегах обычно очередь из туристов, желающих сделать с ними неординарное фото.
Аллея вождей
Подводный мир все больше прельщает человека. Одним из развлечений является посещение подводных музеев, где люди могут не только заниматься дайвингом, но и развиваться культурно. Один из самых известных музеев на морском дне располагается в мексиканском Канкуне, но чтобы получить столь яркие впечатления и аналогичные жутковатые снимки, не надо лететь в Мексику. Достаточно Крыма, где на дне Черного моря в Тарханкуте можно найти более 50 статуй Ленина, Крупской, Дзержинского и других ярых политиков. В 90-е Россия стала меняться, и вождям не нашлось места в городах. Их сбросили на дно моря, решив, что такой музей будет привлекать туристов.
Источник:
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