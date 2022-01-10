16 необычных деталей из разных стран, которые люди заметили во время путешествий

691
17
Собачка в кимоно, кола в пакете, подводные статуи… Вот ещё несколько занимательных моментов.
Кто-то любит привозить из путешествий сувениры, кому-то больше всего нравится делать фотографии на фоне достопримечательностей, а есть и любители подмечать в других странах какие-то интересные и необычные детали. И правда, ведь у каждого места всегда есть отличительные особенности, с которыми потом наверняка и будет ассоциироваться всё путешествие!
Встретил этого парня в кимоно на каникулах в Японии
×
×
Оказалось, что в Таиланде колу наливают в пакетик
Робот в Китае расстроился, потому что я не взял закуску
Был на выставке в Германии. Там сканировали людей в 3D и распечатывали их фигурки
Как подают мёд на завтрак в тайском ресторане
В английском Дорсете вяжут шапочки для почтовых ящиков
В Йоркшире делают нечто похожее и так же рассаживают вязаные игрушки.
Друг был на Галапагосе и увидел вот такого отдыхающего
Несколько крышек от люков из моей прогулки по Токио
Мороженое в Южной Корее: 30 сантиметров клубнично-ванильного безумия
Светящиеся минералы в пещере в Китае
Увидели этот сюрреалистичный небоскрёб в Италии
Случайная башня, которую вы строите в «Minecraft», чтобы не потерять свой дом.
В Нидерландах есть автоматы, через которые фермеры продают молоко
Подводные статуи, которые я приметил в Копенгагене
В Швейцарии в парках везде висят таблички с упражнениями, которые можно сделать на прогулке
В одном из старейших магазинов в Нью-Йорке сохранились работающие деревянные эскалаторы
В этом канадском городе всегда так дождливо, что появилась даже аренда зонтов
Источник:
Ссылки по теме:
- "Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан
- Кто просверлил дырки в раковинах?
- Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть
- Интересные и загадочные события из прошлого
- Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи
19
Понравилось19
Новости партнёров
-а? намааана (с)
А,что если это те,кто прыгал с моста и их тела только ,что обнаружили. Дали в руки инструменты и...