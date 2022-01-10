16 необычных деталей из разных стран, которые люди заметили во время путешествий

Кто-то любит привозить из путешествий сувениры, кому-то больше всего нравится делать фотографии на фоне достопримечательностей, а есть и любители подмечать в других странах какие-то интересные и необычные детали. И правда, ведь у каждого места всегда есть отличительные особенности, с которыми потом наверняка и будет ассоциироваться всё путешествие!

Встретил этого парня в кимоно на каникулах в Японии