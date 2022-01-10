FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2222 поста • 487 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
16 необычных деталей из разных стран, которые люди заметили во время путешествий

16 необычных деталей из разных стран, которые люди заметили во время путешествий (17 фото)

Автор:
10 января 2022 08:58
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   детали   забавно   интересно   путешествия   удивительно   фото   
691
17

Собачка в кимоно, кола в пакете, подводные статуи… Вот ещё несколько занимательных моментов.

Кто-то любит привозить из путешествий сувениры, кому-то больше всего нравится делать фотографии на фоне достопримечательностей, а есть и любители подмечать в других странах какие-то интересные и необычные детали. И правда, ведь у каждого места всегда есть отличительные особенности, с которыми потом наверняка и будет ассоциироваться всё путешествие!


Встретил этого парня в кимоно на каникулах в Японии

×
×

Оказалось, что в Таиланде колу наливают в пакетик

Робот в Китае расстроился, потому что я не взял закуску

Был на выставке в Германии. Там сканировали людей в 3D и распечатывали их фигурки

Как подают мёд на завтрак в тайском ресторане

В английском Дорсете вяжут шапочки для почтовых ящиков

В Йоркшире делают нечто похожее и так же рассаживают вязаные игрушки.


Друг был на Галапагосе и увидел вот такого отдыхающего

Несколько крышек от люков из моей прогулки по Токио

Мороженое в Южной Корее: 30 сантиметров клубнично-ванильного безумия

Светящиеся минералы в пещере в Китае

Увидели этот сюрреалистичный небоскрёб в Италии

i

Случайная башня, которую вы строите в «Minecraft», чтобы не потерять свой дом.


В Нидерландах есть автоматы, через которые фермеры продают молоко

Подводные статуи, которые я приметил в Копенгагене

В Швейцарии в парках везде висят таблички с упражнениями, которые можно сделать на прогулке

В одном из старейших магазинов в Нью-Йорке сохранились работающие деревянные эскалаторы

В этом канадском городе всегда так дождливо, что появилась даже аренда зонтов

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: в мире   детали   забавно   интересно   путешествия   удивительно   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
30k
ACU900 Час назад
Эти эскалаторы перестали выпускать по всему миру после пожара в лондонском метро в 1987 году. Администрация магазина, где этот эскалатор сохранился должен вдвойне беспокоится о пожарной безопасности
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998
thor2006 46 минут назад
Комментарий к фото
в наших ашанах такие стоят.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
998
thor2006 47 минут назад
Комментарий к фото
-нормально всё?
-а? намааана (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Сергей Ковалев Час назад
Мысль о подводных скульптурах не дает мне покоя.

А,что если это те,кто прыгал с моста и их тела только ,что обнаружили. Дали в руки инструменты и...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково Интересные и загадочные события из прошлого Интересные и загадочные события из прошлого "Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан "Бункер Жукова": много лет он был затопленным, а теперь откачан Кто просверлил дырки в раковинах? Кто просверлил дырки в раковинах? Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи Откуда взялись заброшенные православные церкви в канадской степи Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть Конгтонг: Индийская деревня, где имя можно пропеть
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

758647



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
3
14
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?
1
86
Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?
Набирающие популярность в сообществах
Красивые и смелые девушки с яркими волосами
1
50
Красивые и смелые девушки с яркими волосами
Традиционное рождественское блюдо из Германии
0
21
Традиционное рождественское блюдо из Германии
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Москвичке грозит срок из-за случайной ошибки ее прислуги во Внуково
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Его жена ведьма!
0
3

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#кино#Казахстан#фотографии#картинки#подборка#путешествия#прикол#забавно
#Юмор#история#смешные#люди#прикольные#комментарии#страна#сарказм#природа#космос
#интересно#в мире#животные#СССР#новый год#добрые видео#Приколы#на различный вкус#Россия#наука

На что жалуетесь?

Вернуться