В Пенсильвании школьники выбросили книги белых писателей из библиотеки

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Внезапно подростки из Пенсильвании решили избавить школьную библиотеку от "лишних" книг и выбросили все книги белых писателей. Ролик они выложили в TikTok.
В ролике парни и девушки собирают книги в библиотеке. Они складывают их в корзины и мешки, чтобы потом выбросить. "Берем эту школьную программу в свои руки" - говорят школьники. Под руку попались книги всех белых писателей, до которых они смогли дотянуться. Таким образом они очистили библиотеку от "не толерантных" книг белых писателей. После очистки книги отправились в мусорный бак.
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