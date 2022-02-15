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В Пенсильвании школьники выбросили книги белых писателей из библиотеки

В Пенсильвании школьники выбросили книги белых писателей из библиотеки (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 февраля 2022 07:52
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Зумеры   видео   выбрасывают книги   интересное   книги   пенсильвания   фото   
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Внезапно подростки из Пенсильвании решили избавить школьную библиотеку от "лишних" книг и выбросили все книги белых писателей. Ролик они выложили в TikTok.

В ролике парни и девушки собирают книги в библиотеке. Они складывают их в корзины и мешки, чтобы потом выбросить. "Берем эту школьную программу в свои руки" - говорят школьники. Под руку попались книги всех белых писателей, до которых они смогли дотянуться. Таким образом они очистили библиотеку от "не толерантных" книг белых писателей. После очистки книги отправились в мусорный бак.

Источник:

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Метки: Зумеры   видео   выбрасывают книги   интересное   книги   пенсильвания   фото   
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68k
Viktor 2 часа назад
Давайте, давайте упыри!

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62
Игорь Ш 6 минут назад
рад за них...
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453
КАКАнгел 9 минут назад
а что есть чёрные писатели кроме Пушкина ???
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12k
Artem 10 минут назад

Ссылка youtu.be
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4k
Дмитрий 22 минуты назад
Где то мы уже видели что то подобное????...В 1933 году....в Берлине....Правда там жгли книги, но по сути это одно и то же...
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43k
Элек Мек Полчаса назад
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2k
Мрачный Жнец 41 минуту назад
И осталось в библиотеке 3 книжки...
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148
Denis 45 минут назад
Моразм крепчал....
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24k
SerGProS 46 минут назад
А НЕ белых писателей где они нашли?
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3k
* You All 56 минут назад
надо их выбросить с окна самой высокой библиотеки,чтобы наверняка...тупые [мат] тиктокеры
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1k
Оксид Бетона 57 минут назад
В благодарность за это "не белые" выеппли в рот и жоппу всех их, их семьи, животных, а потом отрезали им бошки.
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3k
PLT LDR Час назад
Могли бы и себя выбросить, как творение белых авторов... скажем, неудачное творение.
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12k
Kucher Час назад
Правильно. На свалку О. Генрм, Марка Твена, Джека Лондона, Гариет Бичер Стоу... Что эти белые там позволили себе понаписать!
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4k
fin4all Час назад
Я, конечно, на звание библиофила не претендую, но я что-то не могу вспомнить книг, написанных неграми.
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3k
Serhio Konyakoff Час назад
Верной дорогой идете,товарищи! До обезьян осталось совсем чуть-чуть.
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227
pomoxa Час назад
В основном (из того что показали) выбрасывали они книги колонизаторов Африки и о самой колонизации. Да, возможно они написаны белыми, но критерий отбора, как мне кажется, был немного другим. Замечены книги против феминизма, за превосходство мужчин. Чем им книга о демократии помешала - я хз. Короче обычный толлерастный набор, но точно не цвет кожи автора стал причиной. Да и разве черные умеют писать?
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3k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Это раньше дебилы о книге по обложке судили,теперь по цвету кожи автора,но это не расизм конечно!
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5k
Shtoppi 2 часа назад
Ничего страшного, они там и так все уже, из своих колледжей, выходят, за редким исключением, не на себя работать, а на систему. Как говорится: В погоне за великой американской мечтой.
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409
WORLD Shtoppi 2 часа назад
У нас в России как-то по-другому что-ли?
Везде одна херня!
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2k
Иван 2 часа назад
И ни одной книги не осталось
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6k
Кирилл 2 часа назад
Книжки пишут люди умные, а не разноцветные!
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8k
Sapsan 2 часа назад
Рей Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту"
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