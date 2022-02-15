В Пенсильвании школьники выбросили книги белых писателей из библиотеки

В ролике парни и девушки собирают книги в библиотеке. Они складывают их в корзины и мешки, чтобы потом выбросить. "Берем эту школьную программу в свои руки" - говорят школьники. Под руку попались книги всех белых писателей, до которых они смогли дотянуться. Таким образом они очистили библиотеку от "не толерантных" книг белых писателей. После очистки книги отправились в мусорный бак.