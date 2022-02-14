Гонорар за гонор: почему актера Валерия Николаева перевели из спецприемника в психушку?

Медик осмотрел беспокойного пациента, и никаких признаков ожога не обнаружил. Но актер не унимался. Буянил, ломился в дверь, отчаянно гавкая. То ли решил подготовиться к роли Шарикова, то ли вживался в образ собаки Баскервилей. Окружающие его творческих порывов так и не поняли.



Отправили в психиатрическую клинику. Тамошние специалисты сделали в сценарии, то бишь, в истории болезни свою пометку: биполярное расстройство.



Искренне желаем актеру скорейшего выздоровления. Напомним, что его наш зритель полюбил по ярким персонажам в фильмах «Умница, красавица», «Одинокий волк», «Ширли-мырли», «Настя» и многим другим. А самой его известной ролью стал бизнесмен Владимир Коваленко в сериале «День рождения буржуя».



Засветился Николаев и в ряде западных кинопроектов, в частности, сыграл в картинах «Найтмен» и «Святой» в США и Канаде, есть в его фильмографии и съемки во Франции («Поворот») и Новой Зеландии («Коварный враг»). В последние три года работал на Украине.



Что касается нынешнего не киношного эпизода, то за эту «роль» актер тоже требует гонорар, и немалый. Валерий жалуется: 10 млн рубликов теперь потребуется на пластическую операцию. И за моральный ущерб он намерен отсудить столько же…