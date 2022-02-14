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Гонорар за гонор: почему актера Валерия Николаева перевели из спецприемника в психушку?

Гонорар за гонор: почему актера Валерия Николаева перевели из спецприемника в психушку? (2 фото)

Автор:
14 февраля 2022 17:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Николаев Валерий   актер   алкоголь   задержание   полиция   психушка   спецприемник   
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Шарикова репетировал? Или просто заигрался? В роли «сценаристов» теперь придется выступать психиатрам.
Актер и алкоголь — дуэт, что сломал немало творческих судеб, даже блистательно начинавшихся. Вот и имя 56-летнего Валерия Николаева в последнее время чаще встречается в скандальной светской хронике, чем в новостях культуры. Хотя в фильмографии артиста немало известных лент, снятых и у нас, и за рубежом. О них напомним ниже. А сейчас, увы, приходится рассказывать об очередном неприятном эпизоде с его участием.

Как сообщает Телеграм-канал 112, артист не в первый раз был замечен в нетрезвом вождении. Его отправили на 15 суток в московский полицейский спецприёмник. Но и там неугомонному Николаеву не сиделось без приключений. Вдруг он заявил стражам порядка, что сокамерник, 27-летний гражданин Таджикистана, плеснул ему в лицо кипятком.
Медик осмотрел беспокойного пациента, и никаких признаков ожога не обнаружил. Но актер не унимался. Буянил, ломился в дверь, отчаянно гавкая. То ли решил подготовиться к роли Шарикова, то ли вживался в образ собаки Баскервилей. Окружающие его творческих порывов так и не поняли.

Отправили в психиатрическую клинику. Тамошние специалисты сделали в сценарии, то бишь, в истории болезни свою пометку: биполярное расстройство.

Искренне желаем актеру скорейшего выздоровления. Напомним, что его наш зритель полюбил по ярким персонажам в фильмах «Умница, красавица», «Одинокий волк», «Ширли-мырли», «Настя» и многим другим. А самой его известной ролью стал бизнесмен Владимир Коваленко в сериале «День рождения буржуя».

Засветился Николаев и в ряде западных кинопроектов, в частности, сыграл в картинах «Найтмен» и «Святой» в США и Канаде, есть в его фильмографии и съемки во Франции («Поворот») и Новой Зеландии («Коварный враг»). В последние три года работал на Украине.

Что касается нынешнего не киношного эпизода, то за эту «роль» актер тоже требует гонорар, и немалый. Валерий жалуется: 10 млн рубликов теперь потребуется на пластическую операцию. И за моральный ущерб он намерен отсудить столько же…

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Метки: Николаев Валерий   актер   алкоголь   задержание   полиция   психушка   спецприемник   
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26  комментариев
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2k
Алексей 2 часа назад
Это не он случайно снимался в фильме "Терминал" с Томом Хэнксом?
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8k
Шамсуддин 50 минут назад
ой Лёха Лёха
Ссылка www.youtube.com
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3k
Умница-красавица 51 минуту назад
Хорошо, что не успел никого угробить. А то бы уже отправился к Мишане Ефремову в народный театр
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90k
сапер Водичка Час назад
Однояйцевые близнецы ?
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195
Андрей сапер Водичка 39 минут назад
В отличие от тебя, лайкодрочера, эти люди не просто так на слуху - они уже чего то добились в жизни . А ты ??? Накинул очередного говнеца - вот и вся твоя радость. Боже, сколько никчемного говна в моей стране, мы уже всех в этом переплюнули (((((
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Всё. Права, до свидания!
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69
sergizs 2 часа назад
Досадно ,что парню не помогли .Хм даже не бабам , гражданкам типа " Мне пришлось торговать своим телом " И сияют на всех ток шоу .Эту дамочку наркоманку и алкашку отправили в Таиланд лечиться ,вылечили и целый цикл передач на всех фед .каналах ..
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401
Andrey 2 часа назад
Я вам так скажу , слава богу что раньше не было интернета, тиктока,мобильных телефонов. Потому что думаю очень многие нормальные актеры так же светились бы в новостях !
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308
fda 2 часа назад
Последние 3 года работал на Украине. В ту же топку, что и Ротару и всех других, которые сюда прутся денег заработать. Почему процессы декоммунизации их не коснулись?
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8k
Ivan 2 часа назад
Кто это?
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195
Андрей sedoisever 36 минут назад
Не льстите этому оттопырку, это единственное, что могут такие выползни. А уж написать СВЯЗНОЙ текст - там вообще вся память и ресурсы закончатся, итак после сего опуса голова у него минимум полдня в анабиозе будет .
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49k
zloykoyot 2 часа назад
"В последние три года работал на Украине." Это полностью объясняет его поведение. Мож там действительно бациллы в воздухе распылили какие-нибудь?
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195
Андрей zloykoyot Полчаса назад
Именно те бацилы , которые управляют такими вот выползнями , как ты. Так что ничего страшного, ты же как то функционируешь , прямоточный сивозень )))
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3k
TOROID 2 часа назад
Последние три года на Украине даром не прошли...
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2k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
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22k
Ego sum qui sum 3 часа назад
малоизвестная личность вряд ли вызовет сопереживание у читателей
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401
Andrey Mixan 2 часа назад
А вы и не вспомните , ваш потолок это Алексей Петров !
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195
Андрей Andrey 24 минуты назад
Просто там мозг замещён специально выведенными в Сколково бацилами : свезень прямоточный скобиладзе- сАловяй. Поэтому данное создание точно помнит расписание передач первого канала, и плохо любую ВВООБЩЕ другую информацию. А уж про поиск в пиндосском Гугля - это как родину прЕдать )))
АБАНАТ классический, по Далю.
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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