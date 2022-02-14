Гонорар за гонор: почему актера Валерия Николаева перевели из спецприемника в психушку?

3468
2
Шарикова репетировал? Или просто заигрался? В роли «сценаристов» теперь придется выступать психиатрам.
Актер и алкоголь — дуэт, что сломал немало творческих судеб, даже блистательно начинавшихся. Вот и имя 56-летнего Валерия Николаева в последнее время чаще встречается в скандальной светской хронике, чем в новостях культуры. Хотя в фильмографии артиста немало известных лент, снятых и у нас, и за рубежом. О них напомним ниже. А сейчас, увы, приходится рассказывать об очередном неприятном эпизоде с его участием.
Как сообщает Телеграм-канал 112, артист не в первый раз был замечен в нетрезвом вождении. Его отправили на 15 суток в московский полицейский спецприёмник. Но и там неугомонному Николаеву не сиделось без приключений. Вдруг он заявил стражам порядка, что сокамерник, 27-летний гражданин Таджикистана, плеснул ему в лицо кипятком.
Как сообщает Телеграм-канал 112, артист не в первый раз был замечен в нетрезвом вождении. Его отправили на 15 суток в московский полицейский спецприёмник. Но и там неугомонному Николаеву не сиделось без приключений. Вдруг он заявил стражам порядка, что сокамерник, 27-летний гражданин Таджикистана, плеснул ему в лицо кипятком.
Медик осмотрел беспокойного пациента, и никаких признаков ожога не обнаружил. Но актер не унимался. Буянил, ломился в дверь, отчаянно гавкая. То ли решил подготовиться к роли Шарикова, то ли вживался в образ собаки Баскервилей. Окружающие его творческих порывов так и не поняли.
Отправили в психиатрическую клинику. Тамошние специалисты сделали в сценарии, то бишь, в истории болезни свою пометку: биполярное расстройство.
Искренне желаем актеру скорейшего выздоровления. Напомним, что его наш зритель полюбил по ярким персонажам в фильмах «Умница, красавица», «Одинокий волк», «Ширли-мырли», «Настя» и многим другим. А самой его известной ролью стал бизнесмен Владимир Коваленко в сериале «День рождения буржуя».
Засветился Николаев и в ряде западных кинопроектов, в частности, сыграл в картинах «Найтмен» и «Святой» в США и Канаде, есть в его фильмографии и съемки во Франции («Поворот») и Новой Зеландии («Коварный враг»). В последние три года работал на Украине.
Что касается нынешнего не киношного эпизода, то за эту «роль» актер тоже требует гонорар, и немалый. Валерий жалуется: 10 млн рубликов теперь потребуется на пластическую операцию. И за моральный ущерб он намерен отсудить столько же…
Отправили в психиатрическую клинику. Тамошние специалисты сделали в сценарии, то бишь, в истории болезни свою пометку: биполярное расстройство.
Искренне желаем актеру скорейшего выздоровления. Напомним, что его наш зритель полюбил по ярким персонажам в фильмах «Умница, красавица», «Одинокий волк», «Ширли-мырли», «Настя» и многим другим. А самой его известной ролью стал бизнесмен Владимир Коваленко в сериале «День рождения буржуя».
Засветился Николаев и в ряде западных кинопроектов, в частности, сыграл в картинах «Найтмен» и «Святой» в США и Канаде, есть в его фильмографии и съемки во Франции («Поворот») и Новой Зеландии («Коварный враг»). В последние три года работал на Украине.
Что касается нынешнего не киношного эпизода, то за эту «роль» актер тоже требует гонорар, и немалый. Валерий жалуется: 10 млн рубликов теперь потребуется на пластическую операцию. И за моральный ущерб он намерен отсудить столько же…
Источник:
Ссылки по теме:
- Казахстан ввел режим ЧП в Мангистауской области и Алматы с 5 gо 19 января
- Полицейские задержали дагестанца, оскорблявшего пассажиров в московском автобусе
- В Кызыле наркоман Вадик плюнул в полицейского, сообщив, что у него ВИЧ и туберкулез
- Наводят порядок: в Алма-Ате задержали две вооруженные группы
- ОМОН в Ростове-на-Дону разогнал гей-вечеринку, а суд наказал ее организатора
31
Понравилось31
Новости партнёров
Входит в роль.
Хотя, понятно, что известнейший во всм мире пользователь Фишек Ivan, просто пытался не очень умно выразить своё "фи"...
------------------------------------------
В последние три года работал на Украине.
Ну теперь понятно ,кого он там играл ..
АБАНАТ классический, по Далю.