«Вы идиоты или подонки?»: начальник ковидного госпиталя оскорбил врачей, отговаривающих от прививки

Он возмутился, когда врачи не стали делать уколы пациентам с сильной аллергией и онкологией.
Василий Жданов - начальник ковидного госпиталя Кузбасской клинической больницы им. М.А. Подгорбунского:
Хотя в своем профиле в VK он скромно написал, что является «Директором мира». Ну бывает, шутки у человека такие. По образованию педиатр и этим же отделением раньше заведовал - потом начал скандалить с руководством больницы, уволился и угнездился в ковидарии.
Василий очень болезненно реагирует на все, связанное с Covid-19. Сначала ему водка не угодила:
А когда услышал, что врачи в иногда не рекомендуют делать прививки пациентам с тяжелыми заболеваниями - тогда его вообще на тряпки разорвало:
Правда, не все разделяют его радикальную точку зрения:
Ему указали на Жириновского, который вакцинировался 8 раз - но чего-то не помогло. Но Жданов это игнорирует и за свои слова извиняться не собирается. Он вообще не первый, кто резко высказывается о прививках, и до него были персонажи. Например, один из таких советовал непривитым «помирать дома».
Может и правда, «человек из ковидария» - это особый тип?
Источник:
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Вот только потом,в реанимации,вы не будете знать,какие именно инъекции вам вводят!