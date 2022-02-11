«Вы идиоты или подонки?»: начальник ковидного госпиталя оскорбил врачей, отговаривающих от прививки

Хотя в своем профиле в VK он скромно написал, что является «Директором мира». Ну бывает, шутки у человека такие. По образованию педиатр и этим же отделением раньше заведовал - потом начал скандалить с руководством больницы, уволился и угнездился в ковидарии.

Василий очень болезненно реагирует на все, связанное с Covid-19. Сначала ему водка не угодила: