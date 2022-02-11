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«Вы идиоты или подонки?»: начальник ковидного госпиталя оскорбил врачей, отговаривающих от прививки

«Вы идиоты или подонки?»: начальник ковидного госпиталя оскорбил врачей, отговаривающих от прививки (7 фото)

Автор:
11 февраля 2022 15:55
Сообщество : Жить в России
Метки: COVID-19   Прививка   больница   врач   ковидарий   кузбасс   
1306
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Он возмутился, когда врачи не стали делать уколы пациентам с сильной аллергией и онкологией.

Василий Жданов - начальник ковидного госпиталя Кузбасской клинической больницы им. М.А. Подгорбунского:

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Хотя в своем профиле в VK он скромно написал, что является «Директором мира». Ну бывает, шутки у человека такие. По образованию педиатр и этим же отделением раньше заведовал - потом начал скандалить с руководством больницы, уволился и угнездился в ковидарии.

Василий очень болезненно реагирует на все, связанное с Covid-19. Сначала ему водка не угодила:

А когда услышал, что врачи в иногда не рекомендуют делать прививки пациентам с тяжелыми заболеваниями - тогда его вообще на тряпки разорвало:

Правда, не все разделяют его радикальную точку зрения:

Ему указали на Жириновского, который вакцинировался 8 раз - но чего-то не помогло. Но Жданов это игнорирует и за свои слова извиняться не собирается. Он вообще не первый, кто резко высказывается о прививках, и до него были персонажи. Например, один из таких советовал непривитым «помирать дома».

Может и правда, «человек из ковидария» - это особый тип?

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Метки: COVID-19   Прививка   больница   врач   ковидарий   кузбасс   
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7k
Влад Час назад
типичный приспособленец-карьерист. подонок.
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11k
gnyS i 2 минуты назад
Я конечно за вакцинацию, но считаю что данный гражданин упорот.
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1k
Али 3 минуты назад
Хуже идиота может быть только идиот, пытающийся учить окружающих и агрессивно отстаивающий свою точку зрения
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52k
alertol 6 минут назад
глупость скажу... а давайте врач будет назначать уколы а не начальник??? или это совсем зашквар?
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2k
вася васильев 11 минут назад
Дай бог ему землицы посырее!
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1k
Acid Snake 15 минут назад
Интернет все помнит, и всех. Придет время, каяться будет и молить о пощаде. Но вряд-ли это таким тварям поможет, за границу сбежать смогут далеко не все. Спросим потом с каждого коллеги доктора Менгеле.
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479
Шурман 20 минут назад
У нас уже был печальный случай , девочке 28 лет это зам моей жены была , родила и в майе пошла делать прививку джонсон
сделала дурочка на второй день стало плохо , поехала с мужем и дочкой 2х месяцев в больницу там проверили все и отпустили домой , через 3дня еще хуже вызвали скорую , диагноз тромбоз , начали ставить капельницы и уколы в живот , 4 день вроде бы все хорошо отпустило , выписали домой . 8 день девочка не проснулась . Я так же залетел в реанимацию после второй прививки , после первой просто кружилась голова и болела рука ну и потряхивало первые сутки . В понедельник опять Бостер и вот думаю колоть или нафиг все пошло . По клубам не хожу , по ресторанам редко , в спорт зал нафиг :)) на рыбалку рыба не спрашивает коды .
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3k
Egoro 23 минуты назад
По внешнему виду и высказываниям - из новых управленцев, подонок и карьерист.
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12k
Artem Полчаса назад
Сказочный... вася, блин!..
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4k
40bbazziggo 40 минут назад
Среднестатистическое лицо современной медицины, как торгаши на базаре, главное втюхать подороже.
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37k
kalinser 44 минуты назад
Ну,да... Прививаться не не надо!
Вот только потом,в реанимации,вы не будете знать,какие именно инъекции вам вводят!
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790
Трям 58 минут назад
Этот мудак купил диплом в переходе?
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10k
Мафусаил Час назад
После того как медицина перешла в коммерцию, врачей то нормальных и не осталось, мне интересно он убеждён в том что прививка поможет или тупо на бабле сидит?
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