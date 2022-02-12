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Люди из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

Люди из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице (21 фото)

Автор:
12 февраля 2022 08:17
Сообщество : Еда
Метки: больница   в мире   еда   люди   питание   пища   
1258
21

В общем, несколько пациентов из разных стран поделились фотографиями блюд, которыми их кормили во время лечения. И вкусно, и грустно — есть из чего выбрать.

Болеть — это всегда крайне неприятное занятие, которое вряд ли кому-то способно принести удовольствие. Но если уж так случилось, то приходится не роптать на судьбу, а следовать предписаниям врача и скорее восстанавливаться. Помимо должного врачебного ухода и лечения, неоспоримыми помощниками станут добродушная атмосфера и, конечно же, вкусная еда. Вот с этим пунктом сложнее. Одним везёт и они получают красивые, вкусные блюда словно из ресторана, а другие…


США

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Тушёные рёбра с пюре из сладкого картофеля. Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Нежное мясо и аппетитный внешний вид. Минимум 8,5 за больничный ужин.


Румыния

Пуэрто-Рико

Это гарнир, также был куриный суп.


Греция

Бразилия

Больничная еда в Сан-Паулу.


Канада

Кофе, хлеб, сыр и манная каша.


Израиль

Шницель, томатный суп, израильский кускус и овощи.


Россия

Обед в ковидной больнице.


Польша

Больничная еда в Польше просто великолепна.


Тайвань

Обед в тайваньской буддийской больнице, а это значит, что еда вегетарианская без добавления чеснока и лука. Прекрасно.


Конечно, даже в одной стране больницы сильно различаются. Именно поэтому одни получают полноценный завтрак, а другие подсохшую булочку. В некотором смысле, больничная еда это всегда лотерея.


Канада

Мясная лазанья на обед в родильном отделении в Онтарио, Канада. 6/10, потому что салат был на 3 укуса!


Великобритания

Сэндвич с ветчиной и мороженое, на самом деле неплохо.


Норвегия

Апельсиновый мармелад и бутерброды с сыром, а также яйцо всмятку и долька апельсина для пикантности!


Германия

Веганский обед: тофу в слишком большом количестве соуса, он был везде и уже успел пропитать половину салфетки, картофель, морковные шарики, апельсин…


Китай

Булочка со свининой и соевое молоко. Вкусно.


Австралия

Испания

Япония

Обед в токийском роддоме.


Россия

Интересное наблюдение: иностранные комментаторы считают, что борщ это не только вкусно, но и визуально красиво. Хотя, конечно, не обошлось без шутки про кровавый суп.


Дания

Посмотрите, как подают воду (и сервируют обед в целом) в датской больнице. Уиии =D


Конечно, всегда приятно есть вкусную и красивую еду, особенно в моменты когда ты ослаблен и уязвим, но, наверное, гораздо важнее получить качественную медицинскую помощь и хорошее отношение. Ну а наслаждаться кулинарной эстетикой лучше всё же вне больничных стен.

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Метки: больница   в мире   еда   люди   питание   пища   
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2k
Lovels Travel 2 часа назад
Надо бы еще добавить в частной или государственной больнице подается этот обед. И фото счета за лечение.
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775
Leonid Полминуты назад
Не знаю, мне Румыния понравилась ... объедение)
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3k
Indeets Минуту назад
Вы предыдущие комментарии то читайте, дебилы, одно и тоже пишете
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1k
Алексей 3 минуты назад
Я считаю что борщь с котлет ой и пюрешкой это идеально, а самое главное не тяжело для больного организма.
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9k
Андрей Ма-С 8 минут назад
мне кажется к всем этим фото должно идти пояснение сколько это стоило самому больному. Хорошо когда тебе стэйк из мраморной говядины с трюфелями подают по полису ОМС или кусок варенной колбаски с кусочком хлеба по отдельному чеку.
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13k
net 12 минут назад
Ну подписывать было бы неплохо название больницы и сколько доплачено за питание. Тогда хоть было бы понятней. А так вас даже в самой дыре может отдельный шеф повар кормить. Любой каприз как говорится.
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43k
SinigamiRuuk 20 минут назад
Ещё бы уточнить кто от чего лечился при том.
Помню в детстве попал на подозрениях, что что то не так с желудком...
Считайте на воде пол недели жил.
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469
Шурман SinigamiRuuk Минуту назад
Вот именно , я попал последний раз с панкреатитом 5 дней только капельница и таблетки которые я и так должен пить каждый день по 2 раза ибо если завязываю то через неделю лежу в позе младенца . Я уже сам так решил если рези начались то смысла нет туда ехать , таблетки есть , правда эффект наступает позже чем внутривенно , 5 дней одна вода или ромашковый чай из настоящей ромашки и все проходит , под новый год скрутило 7 дней голодал минус 5 кг , приехал к родителям жены они бляха опять в больнице был я говорю нет просто шлаки выводил :) через 9 дней опять нормальный 78 кг
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112
Михаил 21 минуту назад
В сравнении с едой в московском детском саду в 1980-х: хлеб с замороженным в жидком азоте кубиком масла, "суп с клёцками" = бульон с недоваренным куском теста, печень не режущаяся ножом -- вся еда на фото деликатесы.
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469
Шурман Михаил 4 минуты назад
Ну так поменяйте садик в чем проблема ? сейчас демократия и свобода выбора , моим по 400 евро в месяц за еду счета выставляют а на деле как ни спроси они то не хотят кушать и другое не хотят , заходил в столовую смотрел что им дают , да нафиг я бы дома вообще бы не питался если бы меня так кормили , поколение чипсов и колы . Им и лосось и фламандский карбонат и соки на выбор и лозаньи и тд а они хотят фритики и фингеры
( дома для них отдельное меню делаю , кто то хочет брокколи и картошку и мясо в винном соусе , а кто то хочет супчик , вот такие вот дети , вчера плов приготовил , хороший ферганский откидной , мясо с костей само отходит , нет не хотим , наорал так скушали по большой тарелке .
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469
Шурман 22 минуты назад
Кормят по разному , у нас меню составляет диетолог и это смотря с чем попал , в моем случае гастро так там и меню такое , все тертое и тд , кстати очень обожаю луковый суп или тыквенный , что то в этом есть , да и рестораны в больнице пока не отменили :) у меня кровь берут на анализы а я еще и в ресторан успеваю с утра забежать потому что завтрак это как правило 4 куска темного хлеба , масло , джемы + кофе + йогурт , нормальный мужик от такого может подохнуть :) . Когда желчный вырезали так после операции пришел диетолог и спросила по списку что ты любишь , ответил , на выходе получил такое , это тебе больше нельзя и тд . Проблему решил , стакан минералки перед едой за минут 10 и кушай что угодно .
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822
sos1960sos Полчаса назад
Впечатлил кошерный свиной шницель и чёрный томатный суп из Израиля...
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1k
Mixan Полчаса назад
Да нормально у нас кормят в России ..Лежать приходилось в разных больницах(районных ,городских ,областных ) ! Изысков конечно как на фото нет ,но вполне калорийно и разнообразно Ну кто пожрать любит ,тем конечно голодно ..
Лежал с инфарктом в больничке и так хорошо мне было на лице написано и встречаю мужика незнакомого с таким же лицом и тот восклицает Как ХОРОШО то и кормят и лечат и спишь ..Благодать !!!!
Я даже родственникам ,тогда ляпнул Мне так хорошо в больнице !!!!
Реально эта жизнь задолбала ,а тут и уход и все такое ! В реанимации спал двое суток просыпаясь чтобы поесть ..Храпел на всю больницу не давая покоя медсестрам ..
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7k
Serjio 59 минут назад
Это не показатель. Мне с аппендицитом кашки давали, а соседу с непроходимостью мясо чтоб кишку запустить. В больницах есть диеты.
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Шурман Serjio 21 минуту назад
Вот это меня тоже бесило , лежит человек рядом с диабетом а ему и то и се а тебе супчики :) ни какой справедливости , но ладно через неделю ты перхаешь как бабочка и жалишь как пчела :)
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Шурман net 9 минут назад
Ну такое тоже есть :) тебя неделю прокачивают через капельницу и на диете :) домой приходишь и на жене отыгрываешься в постели :))
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5k
Ыукп Час назад
Смешались в кучу кони, люди. Больничка - она такая разная. И обед язвенника существенно отличается от обеда диабетика.
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140
Murrkin Час назад
Лежал в ковидном госпитале на ВДНХ, еду приносили отменную: разные насыщенные супы, плов, запеканки, свежие фрукты и овощи, - но есть не мог, жгла температура, из-за этого искажались вкусы. После реанимации перевели в ковидную больницу, кормили чуть попроще, но тоже очень качественно и разнообразно. Супруга с дочкой лет 5 назад загремела в больницу Тамбовской области, рассказывала, что тоже очень хорошо кормили и надо попробовать некоторые блюда из тех приготовить дома. Скажу вам, многое поменялось за годы, уровень качества подтянули, а в сети бродят старые фото неудачных блюд, либо специально подготовленные фото для хайпа.
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10k
booz223 Час назад
Разные заболевания - разные диеты
Где-то завраки сфотканы, а где-то обеды
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8k
Ф Ив 2 часа назад
При рассмотрении больничной еды всегда надо иметь ввиду, что больные в больницах как правило мало двигаются, то есть если еда будет слишком калорийной, то начнется набор веса.
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