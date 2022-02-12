Люди из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

Болеть — это всегда крайне неприятное занятие, которое вряд ли кому-то способно принести удовольствие. Но если уж так случилось, то приходится не роптать на судьбу, а следовать предписаниям врача и скорее восстанавливаться. Помимо должного врачебного ухода и лечения, неоспоримыми помощниками станут добродушная атмосфера и, конечно же, вкусная еда. Вот с этим пунктом сложнее. Одним везёт и они получают красивые, вкусные блюда словно из ресторана, а другие…

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