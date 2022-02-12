Люди из разных стран показали, чем их кормили во время лечения в больнице

В общем, несколько пациентов из разных стран поделились фотографиями блюд, которыми их кормили во время лечения. И вкусно, и грустно — есть из чего выбрать.
Болеть — это всегда крайне неприятное занятие, которое вряд ли кому-то способно принести удовольствие. Но если уж так случилось, то приходится не роптать на судьбу, а следовать предписаниям врача и скорее восстанавливаться. Помимо должного врачебного ухода и лечения, неоспоримыми помощниками станут добродушная атмосфера и, конечно же, вкусная еда. Вот с этим пунктом сложнее. Одним везёт и они получают красивые, вкусные блюда словно из ресторана, а другие…
США
Тушёные рёбра с пюре из сладкого картофеля. Лонг-Айленд, Нью-Йорк. Нежное мясо и аппетитный внешний вид. Минимум 8,5 за больничный ужин.
Румыния
Пуэрто-Рико
Это гарнир, также был куриный суп.
Греция
Бразилия
Больничная еда в Сан-Паулу.
Канада
Кофе, хлеб, сыр и манная каша.
Израиль
Шницель, томатный суп, израильский кускус и овощи.
Россия
Обед в ковидной больнице.
Польша
Больничная еда в Польше просто великолепна.
Тайвань
Обед в тайваньской буддийской больнице, а это значит, что еда вегетарианская без добавления чеснока и лука. Прекрасно.
Конечно, даже в одной стране больницы сильно различаются. Именно поэтому одни получают полноценный завтрак, а другие подсохшую булочку. В некотором смысле, больничная еда это всегда лотерея.
Канада
Мясная лазанья на обед в родильном отделении в Онтарио, Канада. 6/10, потому что салат был на 3 укуса!
Великобритания
Сэндвич с ветчиной и мороженое, на самом деле неплохо.
Норвегия
Апельсиновый мармелад и бутерброды с сыром, а также яйцо всмятку и долька апельсина для пикантности!
Германия
Веганский обед: тофу в слишком большом количестве соуса, он был везде и уже успел пропитать половину салфетки, картофель, морковные шарики, апельсин…
Китай
Булочка со свининой и соевое молоко. Вкусно.
Австралия
Испания
Япония
Обед в токийском роддоме.
Россия
Интересное наблюдение: иностранные комментаторы считают, что борщ это не только вкусно, но и визуально красиво. Хотя, конечно, не обошлось без шутки про кровавый суп.
Дания
Посмотрите, как подают воду (и сервируют обед в целом) в датской больнице. Уиии =D
Конечно, всегда приятно есть вкусную и красивую еду, особенно в моменты когда ты ослаблен и уязвим, но, наверное, гораздо важнее получить качественную медицинскую помощь и хорошее отношение. Ну а наслаждаться кулинарной эстетикой лучше всё же вне больничных стен.
Источник:
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Помню в детстве попал на подозрениях, что что то не так с желудком...
Считайте на воде пол недели жил.
Лежал с инфарктом в больничке и так хорошо мне было на лице написано и встречаю мужика незнакомого с таким же лицом и тот восклицает Как ХОРОШО то и кормят и лечат и спишь ..Благодать !!!!
Я даже родственникам ,тогда ляпнул Мне так хорошо в больнице !!!!
Реально эта жизнь задолбала ,а тут и уход и все такое ! В реанимации спал двое суток просыпаясь чтобы поесть ..Храпел на всю больницу не давая покоя медсестрам ..
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Согласен и лечат ВСЕХ бесплатно (стентирование ) и депутаты и сварщики с колхозов лежат в одних палатах
А операции дорогие очень ! Подписывал я документы в ОМС ..Я бы столько денег не нашел ..Там поток шел и сколько жизней спасли хирурги ..И подарков ,взяток не требовали ,а наоборот требовали ,чтобы все свои лекарства из тумбочек убрали ,так как их (врачей ) могут наказать ..Все лекарства выдавали там и довольно таки не дешевые ..Спасибо врачам ,жив пока ,а то собирался уже помирать ,мотор клинило конкретно ..
Где-то завраки сфотканы, а где-то обеды