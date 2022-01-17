Дело повисло: какие преступления позднего СССР и России так и остались нераскрытыми

Если кто-то и сделал что-то для российского телевидения – это был Владислав Листьев. Он был одним из основателей телекомпании ВИД и гендиректором ОРТ. 1 марта 1995 года убийцы поджидали его в подъезде дома на Новокузнецкой улице, где проживал Листьев.

Примерно в девять часов вечера он возвращался домой с очередных съемок – в этот раз снимали передачу «Час пик». Одна пуля попала в правое предплечье, а вторая – в голову. При этом нельзя сказать, что это был просто разбой. Большая часть денег осталась при журналисте, как и ценности. Киллеры же скрылись без особого внимания.