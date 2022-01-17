Дело повисло: какие преступления позднего СССР и России так и остались нераскрытыми

История России насчитывает множество страниц – от самых радостных до самых мрачных. Поговорим о самых громких преступлениях, так и оставшихся нераскрытыми.
Убийство Владислава Листьева
Если кто-то и сделал что-то для российского телевидения – это был Владислав Листьев. Он был одним из основателей телекомпании ВИД и гендиректором ОРТ. 1 марта 1995 года убийцы поджидали его в подъезде дома на Новокузнецкой улице, где проживал Листьев.
Примерно в девять часов вечера он возвращался домой с очередных съемок – в этот раз снимали передачу «Час пик». Одна пуля попала в правое предплечье, а вторая – в голову. При этом нельзя сказать, что это был просто разбой. Большая часть денег осталась при журналисте, как и ценности. Киллеры же скрылись без особого внимания.
Дело, конечно, сразу взял на контроль президент Борис Ельцин. На похороны собрались десятки тысяч людей, во всей стране приостановилось телевещание, а на экранах был портрет Листьева.
Следствие вели несколько оперативных групп. Подозревали олигарха Бориса Березовского, бизнесмена Сергея Лисовского, лидера Солнцевской ОПГ. Задерживали криминальных авторитетов, но обвинений так и не было предъявлено.
Следствие же было скандальным. Многим специалистам неоднократно поступали угрозы. Например, следователю по особо важным делам Петру Трибою, который вел расследование с декабря 1997 года по сентябрь 2000 года, подожгли дверь. При этом эксперты отмечают, что именно Трибой ближе всех подобрался к истине: ему почти удалось найти организатора и заказчика убийства.
А по словам Бориса Уварова, который вел расследование с 1995 года, когда он доложил и.о. генпрокурора Алексею Ильюшенко, что дело практически раскрыто и попросил подписать необходимые документы на аресты и обыски, его тут же отправили в отпуск.
Теракт на борту самолета Москва – Симферополь
Теракт произошел 10 октября 1971 года. Тогда самолет Ту-104Б, который следовал по маршруту Москва-Симферополь, неожиданно взорвался в воздухе вместе с 18 пассажирами и 7 членами экипажа.
Вроде бы, ничего не предвещало беды. В 19:02 по Москве борт приземлился во Внуково, и экипаж начал готовиться к обратному рейсу в Симферополь. В 20:16 борт снова был в воздухе, но долететь до точки назначения ему было не суждено. Через минуту после 20:16 самолет перестал отвечать на вызовы диспетчеров и рухнул неподалеку от деревни Бараново в Московской области.
Следствие установило, что на борту была заложена бомба. Находилась она между стойкой сидения и фюзеляжем. Взрыв прогремел сразу после взлета, разрушил всю левую сторону фюзеляжа, часть крыла и багажный отсек. Также он перебил тяги рулей высоты и направления. Установить исполнителей теракта так и не удалось.
Убийство Зои Федоровой
Зоя Федорова была знаменитой советской актрисой. Жила она в Москве, на Кутузовском проспекте.
Там же ее и нашли 11 декабря 1981 года. Обнаружил ее племянник, пришедший в гости. Он вошел в квартиру со своим ключом, и увидел тетю, сидящую за столом с телефонной трубкой в руках. Голова ее была запрокинута назад, а лицо все в крови.
В Москве ходили слухи, что Федорова связана с контрабандой, и занималась вывозом в США скупленных в ломбардах драгоценностей. В квартире, согласно слухам, даже был специальный чемодан, в котором она и перевозила драгоценности.
Дело в итоге осталось нераскрытым. Следователи списали все на ограбление. Считалось, что преступники узнали о том, что в квартире Федоровой есть целая коллекция бриллиантов, и убили ее, чтобы забрать сокровища себе.
Убийство главы ОПГ «Центровые» Олега Вагина
Олег Вагин был весьма крупным предпринимателем, который еще и выступал в качестве лидера одной из крупнейшей ОПГ «Центровые». Жил он в элитном районе, и соседями его были сотрудники прокуратуры, МВД и губернатор Свердловской области.
Вагина расстреляли 26 октября 1992 года, когда он выходил из подъезда своего дома вместе с телохранителями. Убийцы прятались в «Москвиче» неподалеку от дома, в момент стрельбы они были в масках.
Вагин пытался скрыться от убийц через другой подъезд, но там, в качестве подстраховки, его ждал третий киллер. После того, как расправа свершилась, киллеры еще раз перезарядили оружие, и сделали контрольные выстрелы в головы. После этого все они скрылись.
Убийство так и осталось нераскрытым, хотя подозрений было много: как минимум, авторитеты других группировок были заинтересованы в смерти своего конкурента.
Убийство Сергея Тимофеева
Тимофеев по кличке Сильвестр был главой ОПС «Ореховские». Его убили 13 сентября 1994 года в самом центре Москвы.
И в отличие от многих других авторитетов, его не расстреляли. Тимофеева взорвали в его машине. К днищу автомобиля убийца прикрепил бомбу, которая сработала в тот момент, когда Тимофеев сел за руль и начал говорить по телефону.
Имя человека, совершившего взрыв, так и осталось неизвестным. Правда, у криминального авторитета было очень много противников. Подозревали и Валерия Длугача, и Отари Квантришвили. В тот момент они были уже мертвы, но их подозревали в расправе из-за бизнес-интересов. Также в заказухе подозревали Вячеслава Иванькова (он же Япончик) и даже кавказскую диаспору.
В столице, тем временем, ходили слухи, что на самом деле убили не Тимофеева, а другого человека. Сам Тимофеев якобы остался жив и просто переехал в Европу. Подтверждений этим слухам так и не нашлось.
Убийство Виктории Теслюк
Виктории Теслюк было 16 лет, она училась в школе и была дочерью одного из топ-менеджеров «Лукойла». Девушка исчезла 26 марта 2011 года. Тогда она сказала бабушке, что поехала в Москву к репетитору (семья проживала в деревне Грибки недалеко от МКАДа), и так и не вернулась.
В тот же день начались поиски, а 27 марта возбудили уголовное дело. Мобильный телефон Виктории, который был полностью заряжен и пропал из сети в 9 утра, так и не нашли.
Тело девушки обнаружили 27 апреля того же года неподалеку от садового товарищества «Родник» в Московской области. На теле были обнаружены многочисленные следы пыток и издевательств – еще пока она была жива, убийцы выбили ей несколько зубов. Скончалась она от черепно-мозговой травмы в день исчезновения.
При этом из драгоценностей, которые были на девушке, ничего не исчезло. Угроз ей и ее семье не было, да и личных конфликтов – тоже. Из-под ногтей смогли извлечь генетический материал убийцы, но личность его так и не установили, как и мотив. Дело до сих пор не раскрыто.
Убийство Дмитрия Холодова
Дмитрий Холодов работал журналистом в «Московском Комсомольце». 17 октября 1994 года в редакции раздался взрыв: прогремела самопальная мина-ловушка, которая была спрятана в одном из портфелей. Портфель он получил утром того же дня. Сам журналист, как признавались позже коллеги, считал, что в дипломате, который тот получил в камере хранения Казанского вокзала, были документы о нелегальной оружейной торговле.
События в тот день в принципе развивались странно: молодой журналист утром получил дипломат, и собирался работать над материалом, из которого стало бы ясно, что в Минобороны того времени процветает коррупция. Более того, в причастности к темным делам подозревали самого министра обороны Павла Грачева.
В редакции журналист открыл портфель, но бумаг там не была. Была мина. Мужчина скончался на месте от травматического шока и потери крови.
Лишь в 1998-2000 годах удалось задержать экс-начальника разведки ВДВ полковника запаса Павла Поповских, бывшего командира спецотряда спецназа ВДВ майора Владимира Морозова и его заместителей Александра Сороку и Константина Мирзоянца, бывшего десантника Константина Барковского и замгендиректора ЧОП «Росс» Александра Капунцова.
Дело рассматривалось долгих четыре года, и все это время вышеперечисленные находились под стражей. Среди материалов есть и такие вещи, как прослушка, в которой Поповских и Морозов прямо говорят о прямом заказе Минобороны и в которой они же готовят себе алиби.
Для главы Минобороны Павла Грачева Холодов вообще был человеком опасным: он не боялся критиковать министра, и в итоге, по данным Генпрокуратуры, весной 1994 года Грачев потребовал от подчиненных «заткнуть рот» Холодову.
В июне 2002 года Московский окружной военный суд оправдал всех обвиняемых «за отсутствием доказательств». Судья даже привлек экспертов из Минобороны, которые установили, что в портфеле было лишь 50 грамм тротила. То есть Холодова не собирались убивать, его лишь хотели «припугнуть». Правда, криминалисты МВД установили куда более внушительное содержание тротила в дипломате – как минимум 200 граммов.
Интересно, что тот же эксперт, который говорил о взрывчатке и выступал на стороне подсудимых, затем выступал в роли эксперта по расследованию гибели подлодки «Курск». Дело Дмитрия Холодова уже почти спустя 30 лет остается нераскрытым. Близкие журналиста обращались даже в Страсбургский суд, но результатов это не принесло.
Теракт в переходе под Пушкинской площадью
Центр Москвы, конец 20-го века. Станции метро «Пушкинская», «Чеховская» и «Тверская» уже тогда был очень многолюден – вечером, около шести часов, 8 августа люди спешили с работы домой.
В этот момент в переходе на Пушкинской площади появляются двое мужчин кавказской внешности. В одном из местных торговых павильонов они пытаются рассчитаться с продавцом долларами, но стоявшая за прилавком женщина их не берет. Тогда эти двое, оставив портфель и пакет, отправляются якобы в обменный пункт.
И спустя две минуты гремит взрыв. Как потом выяснили эксперты, сработало самодельное взрывное устройство. Взрывная волна разрушила почти все павильоны, повредила конструкции перехода и убила семерых человек. От различных травм чуть позже скончаются еще шестеро. Травмы и ранения же получили 118 человек.
Террористов так и не нашли. В 2006 году уголовное дело приостановили, и формально оно до сих пор остается нераскрытым.
Убийство Анны Политковской
Анна Политковская была журналисткой «Новой газеты». Жила она на Лесной улице в Москве, и много писала о чеченских властях и политике. 7 октября 2006 года ее убили в лифте ее дома.
Экс-генпрокурор Юрий Чайка тогда заявлял о том, что заказчик – враг России из числа олигархов, которые живут за границей. Тогда же появились первые подозрения о причастности к убийству Бориса Березовского. Уже через полгода задержат исполнителей и организаторов. Но все равно в тот момент рассматривалась лишь одна кандидатура заказчика – Бориса Березовского.
В 2012 году экс-милиционера Дмитрия Павлюченкова, который признав вину в организации убийства журналистке и который говорил о Березовском как о заказчике, приговорили к 11 годам тюрьмы. Затем в 2014 году Мосгорсуд приговорил киллера Рустама Махмудова и еще одного организатора, Лом-Али Гайтукаева к пожизненным срокам. Соучастников, Сергея Хаджикурбанова, Ибрагима и Джабраила Махмудова, приговорили к 20, 12 и 14 годам.
После того, как состоялся суд, следственную группу распустили, а главного следователя Петроса Гарибяна отправили на пенсию. Настоящего заказчика преступления так и не нашли.
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