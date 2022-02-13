15 умопомрачительных изображений, которые заставят вас сказать "Ух ты!"

Несмотря на обилие образовательных интернет-ресурсов, мы знаем об этом мире не так уж много, и совершенно обычные вещи могут вызвать удивление. Наверняка, многие понятия не имеют, как выглядит скелет ската или какого цвета может быть Луна. В этом посте вы увидите изображения вещей и явлений, которые обязательно вызовут неподдельный интерес.

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Скелет огромного ската 0 Источник:

Искусственная роговица, имплантированная в глаз пациента 0 Источник:

Фотографу понадобилось 10 лет, чтобы запечатлеть эти 48 цветов Луны 0 Источник:

Древняя статуя Майя, обнаруженная глубоко в джунглях Гондураса в 1885 году 0 Источник:

Мышь-олень. Их не видели во Вьетнаме почти 30 лет 0 Источник:

Ледник Кастнера, Аляска 0 Источник:

Старый город, Япония 0 Источник:

Фотографу Гунарто Сону посчастливилось сфотографировать метеор, который, казалось, упал внутрь вулкана Монте Мерапи 0 Источник:

Самые старые окаменелые человеческие следы в Северной Америке. Были найдены в Нью-Мексико 0 Источник:

Долина Спити, Индия 0 Источник:

Один ребёнок и 100 верёвок

Аллигаторы с рыбьими хвостами 0 Источник:

"Пульт управления" самого большого органа в мире 0 Источник:

Так хранятся яйца саламандр 0 Источник: