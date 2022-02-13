15 умопомрачительных изображений, которые заставят вас сказать "Ух ты!"

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Несмотря на обилие образовательных интернет-ресурсов, мы знаем об этом мире не так уж много, и совершенно обычные вещи могут вызвать удивление. Наверняка, многие понятия не имеют, как выглядит скелет ската или какого цвета может быть Луна. В этом посте вы увидите изображения вещей и явлений, которые обязательно вызовут неподдельный интерес.
Фотографу Гунарто Сону посчастливилось сфотографировать метеор, который, казалось, упал внутрь вулкана Монте Мерапи
Один ребёнок и 100 верёвок
Колуго или Малайский шерстокрыл - это древесные млекопитающие, обитающие в Юго-Восточной Азии
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