Аэрофотоснимки: сверху всё выглядит куда интереснее

«Я получил образование архитектора и в своей студии специализируюсь на трёхмерной архитектурной визуализации, которую я называю «фотографией зданий будущего». При создании этих виртуальных фотореалистичных изображений применяются те же принципы света, цвета и композиции, что и в классической фотографии. Сначала в качестве своей работы я начал заниматься городской и архитектурной фотографией, затем же перешёл на тревел/аэрофотосъёмку, которая в последнее время стала моей второй профессией. В последние годы я пребывал в специализированных фотоэкспедициях, пытаясь с помощью своего дрона запечатлеть аутентичные пейзажи и портреты, а также необычные ракурсы», — рассказал художник.