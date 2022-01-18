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Аэрофотоснимки: сверху всё выглядит куда интереснее

Аэрофотоснимки: сверху всё выглядит куда интереснее (21 фото)

Автор:
18 января 2022 09:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Аэрофотоснимки   Беспилотник   Димитар Караниколов   красота   природа   снимки   фото   фотограф   
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Иногда, когда всё кажется слишком похожим на одно и то же, всё, что нужно, это изменить перспективу.

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Это именно то, что делает талантливый фотограф Димитар Караниколов (Dimitar Karanikolov), создавая невероятные фотоснимки с высоты птичьего полёта. 

«Я получил образование архитектора и в своей студии специализируюсь на трёхмерной архитектурной визуализации, которую я называю «фотографией зданий будущего». При создании этих виртуальных фотореалистичных изображений применяются те же принципы света, цвета и композиции, что и в классической фотографии. Сначала в качестве своей работы я начал заниматься городской и архитектурной фотографией, затем же перешёл на тревел/аэрофотосъёмку, которая в последнее время стала моей второй профессией. В последние годы я пребывал в специализированных фотоэкспедициях, пытаясь с помощью своего дрона запечатлеть аутентичные пейзажи и портреты, а также необычные ракурсы», — рассказал художник.

«Мне нравится вид сверху вниз, который можно заснять только с помощью дрона (или спутника), это своего рода вид архитектурного плана и полностью отличается от точки зрения человека, — объясняет Димитар. — Обычные объекты и сценарии сверху выглядят гораздо более захватывающими. Я хочу показать, что фотография с дрона хороша не только для панорамных пейзажей, снятых с большой высоты, но и для снимков крупным планом людей, которые придают ощущение масштаба абстрактным природным узорам.»

Ниже предлагаю вам взглянуть на некоторые работы болгарина, чтобы вы не только в полной мере насладились его творчеством, но и получили эстетическое наслаждение от действительно качественных кадров, снятых на беспилотник.

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Метки: Аэрофотоснимки   Беспилотник   Димитар Караниколов   красота   природа   снимки   фото   фотограф   
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