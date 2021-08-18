15 обманчивых снимков, которые заставят приглядеться повнимательней

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Зачастую, фотографии получаются совершенно обычными. Но если свет, формы и линии выстроились по-особенному, то можно получить запутанный кадр, который заставит окружающих усомниться в своём собственном зрении. В этом посте вы увидите снимки, которые могут вызвать у вас желание обратиться к окулисту.
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Когда тени доминируют. Эта интересная фотография зебр, пересекающих солончаки, была сделана в Макгадикгади, Ботсвана
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