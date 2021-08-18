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15 обманчивых снимков, которые заставят приглядеться повнимательней

15 обманчивых снимков, которые заставят приглядеться повнимательней (18 фото)

Автор:
18 августа 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Запутанные   Иллюзорные   Повнимательней   Приглядеться   зрение   обычные   снимки   
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18

Зачастую, фотографии получаются совершенно обычными. Но если свет, формы и линии выстроились по-особенному, то можно получить запутанный кадр, который заставит окружающих усомниться в своём собственном зрении. В этом посте вы увидите снимки, которые могут вызвать у вас желание обратиться к окулисту.

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Метки: Запутанные   Иллюзорные   Повнимательней   Приглядеться   зрение   обычные   снимки   
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