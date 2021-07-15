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15 обычных снимков, над которыми поработали гениальные фотошоперы

15 обычных снимков, над которыми поработали гениальные фотошоперы (22 фото)

Автор:
15 июля 2021 23:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: Гениальные   Превратились   кадры   обычные   снимки   фотошоперы   шедевры   
1485
22

Каждый фотограф знает, что хороший кадр на вес золота, а грамотная обработка - еще дороже. В этом посте вы увидите фотографии, которые с помощью искусной и высокохудожественной ретуши превратились в настоящие шедевры.

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Метки: Гениальные   Превратились   кадры   обычные   снимки   фотошоперы   шедевры   
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8  комментариев
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1k
khvatich 3 часа назад
Физику зря отменили к изучению. Пузыри вверх, и воронка вниз, оригинально!
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260
korney khvatich 3 часа назад
Написано же: "гениальные фотошоперы", "настоящие шедевры".
Они так видят.
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−191
vova old 41 минуту назад
старые фотографы этого не любит и называют это термином фото акробатика да на самом деле всё ещё интереснее сегодня много американских фотографов заказывают Photoshop на Украине высокого качества обработка фотографии обходится где-то в доллар и все довольны поэтому сегодня даже свадьбы снимают для агентства отдают карту памяти с исходниками и все довольны фотограф идёт с ним а дальше ему не надо тратить несколько дней на обработку клиенту дешевле также читал что японцы умудряется находить фотошоперов в Сибири сегодняшние онлайн технологии позволяют
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11k
info-kozirev Час назад
классно.
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14k
vikklu 2 часа назад
Надеюсь, в заголовке гениальные, это сарказм?
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28k
a.fey 3 часа назад
Времена. Ничему нельзя верить!
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10k
goraccio 3 часа назад
Многие фотки и до обработки замечательные
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260
korney 3 часа назад
И снимок обычный и кадр хороший.
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