15 обычных снимков, над которыми поработали гениальные фотошоперы

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Каждый фотограф знает, что хороший кадр на вес золота, а грамотная обработка - еще дороже. В этом посте вы увидите фотографии, которые с помощью искусной и высокохудожественной ретуши превратились в настоящие шедевры.
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Они так видят.