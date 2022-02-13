Зачем локомотивы поездов сами себе роют ямы прямо на рельсах

Кто бы мог подумать, но железнодорожные локомотивы поездов тоже иногда буксуют. Но если у автомобилей это называется буксованием, то у железнодорожников есть специальный термин - боксование. И он обозначает явление проскальзывания колёсных пар относительно поверхности рельса.
Само слово "боксование" происходит от английского слова "boxing", что переводится как боксирование. А всё потому что явление проскальзывания колёс частенько сопровождало паровозы. И при боксовании движение дышел паровоза напоминало движение рук боксёра. Плюс ко всему и сами ямы на рельсах, оставленные колёсными парами, напоминали след от удара боксёрской перчаткой.
В результате такого проскальзывания кинетическая энергия вращающихся колёс локомотива переходит в тепловую энергию и начинает плавить рельс. А результатом этого плавления являются ямы, которые ещё называют "седловинами". Видимо потому, что они похожи на седло для лошади.
Что касается ремонта таких участков путей, то он сводится к тому, что повреждённые участки рельсов вырезаются и на их место ввариваются подходящие по размеру новые куски рельс. Затем всё шлифуется и выводится в один уровень.
Причинами такой пробуксовки может быть целый ряд факторов. Это и опавшая листва на рельсах, и мокрые или испачканные рельсы. Также перегруженный состав может стать причиной боксования локомотивов, или же несогласованность действий нескольких локомотивов, которые взялись тянуть тяжёлый состав.
Однако седловины на рельсах после боксования зачастую выглядят не так страшно, как на приведённых фотографиях. Зачастую глубина такой вот ямки достигает нескольких миллиметров. Если же машинист локомотива умудрился проплавить под колёсными парами глубокие седловины, то во-первых, это говорит о его профнепригодности, а во-вторых, самостоятельно он уже из них выехать не сможет, даже будучи отцепленным от состава.
В профессиональных техучилищах преподаватели специально показывают куски рельс с такими вот седловинами, чтобы будущие машинисты знали, как делать не надо. Когда локомотив начинает сам рыть себе ямы прямо на рельсах, то размягчённая от нагрева сталь начинает выдавливаться под весом локомотива, и появляются характерные наплывы. Разумеется подача воды в зону контакта не решит вопрос с зацеплением, и поэтому так не делают.
А вот подача песка под колёса при их проскальзывании - это один из наиболее действенных методов. Коэффициент трения благодаря присутствию абразивных частиц резко возрастает. Однако такой метод связан и с риском. Так например если локомотив в принципе не может сдвинуть состав с места (потому что второй локомотив, например толкающий, просто уснул), то частицы песка наоборот приведут к ускоренному образованию глубоких седловин.
Также нужно отметить, что описанные в статье явления довольно редкие, а профессионализм железнодорожников и их согласованные действия позволяют избегать подобных явлений.
Источник:
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-" Но если у автомобилей это называется буксованием, то у железнодорожников есть специальный термин - боксование."-
-что-то напоминает...Ах да, есть такие же "банутые, которые не плавают ,а ходят. Словоблудие.