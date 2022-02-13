Зачем локомотивы поездов сами себе роют ямы прямо на рельсах

Однако седловины на рельсах после боксования зачастую выглядят не так страшно, как на приведённых фотографиях. Зачастую глубина такой вот ямки достигает нескольких миллиметров. Если же машинист локомотива умудрился проплавить под колёсными парами глубокие седловины, то во-первых, это говорит о его профнепригодности, а во-вторых, самостоятельно он уже из них выехать не сможет, даже будучи отцепленным от состава.