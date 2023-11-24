Как выглядит самый роскошный поезд России транссибирский экспресс «Золотой Орел»

Самым протяженным железнодорожным маршрутом в мире считается сообщение между Москвой и Владивостоком – еще бы, ведь это знаменитая Транссибирская магистраль! И неудивительно, что в какой-то момент он привлек внимание иностранных инвесторов, находящихся в поиске новых перспективных проектов.
Не буду ходить вокруг да около, а сразу скажу, что данный интерес не был пустым сотрясанием воздуха, и результатом сотрудничества британской компании «Golden Eagle Luxury Trains» и нашей нетленной «РЖД» стал первый в России частный туристический поезд класса «Люкс».
Поезд получил весьма поэтичное название «Золотой Орел», его публичная презентация состоялась 26 апреля 2007 года, а уже 6 мая состав отправился в свое первое путешествие по знаменитому маршруту «Москва-Владивосток».
И, все бы ничего, вот только самые дешевые билеты на этот уникальный во всех смыслах поезд стоят свыше 1 млн рублей. И, как вы понимаете, это не предел! Конечная стоимость билета зависит от класса обслуживания, и самые дорогие могут достигать отметки почти в 5 миллионов рублей!
И, конечно же, цена – далеко не единственное, что отличает «Золотой Орел» от других составов, следующих тем же маршрутом. Переезд из Москвы во Владивосток на этом поезде занимает 14 дней, и график движения разрабатывается таким образом, что путешествовать на нем каждый месяц, даже при наличие огромного желания и не менее огромных средств, не получится: состав отправляется в рейс всего несколько раз в год.
Возглавляет «Золотой Орел» старинный паровоз, стилизованный под локомотивы 19 века, который тянет за собой порядка 20 вагонов, в которых с максимальным комфортом могут разместиться 120 привилегированных пассажиров (еще бы, билет за 5 млн рублей!) и 56 сотрудников, включая гидов и артистов, которые на протяжении всего пути следования обслуживают и всячески развлекают дорогих гостей.
Путь от столицы России до Владивостока занимает примерно 2 недели, поэтому пассажирам гарантированы остановки в наиболее интересных с точки зрения экскурсионных программ городах и населенных пунктах России.
Помимо Москвы и, соответственно, Владивостока, путешественники смогут поближе познакомиться с Казанью, Екатеринбургом, Новосибирском, Иркутском; увидеть озеро Байкал, Улан-Удэ, Улан-Батор (Монголия) и Хабаровск.
Внешне «Золотой Орел» выглядит абсолютно также, как и любо другой среднестатистический поезд, курсирующий по российским железным дорогам, однако оказавшись внутри пассажиры испытывают совершенно иные чувства: восторг, удивление, восхищение – в общем, что-то на богатом!
Все вагоны данного поезда делятся на два основных класса: «золотой» (5 помещений) и «серебряный» (6 помещений). Купе, относящиеся к «серебряному», более компактные – примерно 5,5 кв. метров. Они оснащены отдельной ванной комнатой с туалетом и душем.
Полотенца, банные принадлежности и постельное белье в купе класса «серебряный» обычно меняют раз в два дня, но по специальному вопросу замена может производиться и ежедневно.
В «серебряных» купе в распоряжении пассажиров имеются две кровати - двуспальная нижняя и односпальная верхняя, небольшой гостевой диван или кресло, техника для воспроизведения мультимедиа, ЖК-телевизор, сейф, индивидуальный кондиционер, гардероб и большое панорамное окно. В любое время дня и ночи гостям предоставляется кофе, чай, минеральная вода, а вот за услуги прачечной придется заплатить отдельно.
Купе класса «золотой» более просторные, площадью 7 кв. метров, а их оснащение включает в себя абсолютно все, начиная от ванной комнаты с отдельной душевой кабиной и теплыми полами, и заканчивая удобными диванами, просторной двуспальной кроватью и даже собственной библиотекой.
Пассажиры, путешествующие в «золотых» купе, имеют возможность заказывать бесплатные напитки из стандартной барной карты в лаундж-баре.
Также, в качестве бонуса, в поезде «Золотой Орел» имеются по-настоящему вип-купе класса «империал-сьют», название которых говорит само за себя. Их площадь превышает 11 кв. метров, а оснащены они всем необходимым (и даже больше) современным функционалом: от роскошной двуспальной кровати до отдельной гостиной с туалетным столиком.
При заселении в купе «империал-сьют» пассажиров ожидает бесплатная бутылка шампанского «Dom Perignon», а в любое время суток им бесплатно предоставляются чай, кофе, минеральная вода, а также питание, но уже по предварительному запросу.
Напитки из бара также входят в стандартную и премиальную барную карту – исключение составляют разве что вина «премиум-класса». Кроме того, пассажиры «империал-сьют» могут выбрать себе частный автомобиль и индивидуального гида в городах следования для выездной экскурсии. Да и за прачечную богачам платить не нужно: ее услуги уже включены в стоимость билета.
В поезде «Золотой Орел» есть 2 вагона ресторана и 1 вагон-бар, назовем его так, в которых подаются блюда национальной кухни в зависимости от региона следования, приготовленные лучшими российскими шеф-поварами.
Так, к примеру, на обед пассажиры могут заказать традиционный борщ, на ужин отведать копченого байкальского омуля или сибирские пельмешки, на перекус взять блинчики с икрой и водочкой, а на десерт угоститься казанским щербетом. И все это, не сходя со своего места!
Также вагонах-ресторанах проводятся различные увеселительные и просветительские мероприятия: например, лекции по местной истории и культуре от приглашенных спикеров. Бары и рестораны в поезде «Золотой Орел» работают до последнего посетителя. Ну а кроме того, путешественники всегда могут воспользоваться услугами библиотеки, салон красоты, парикмахерской, массажного кабинета и даже тренажерного зала!
По истечении 14-дневного путешествия, преодолев более 9 тыс. километров, поезд «Золотой Орел» прибывает в конечный пункт – город Владивосток. А дальше…куда душе угодно!
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Ну ХЗ, я бы лучше на нем проехал
Месье знает толк