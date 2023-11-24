Как выглядит самый роскошный поезд России транссибирский экспресс «Золотой Орел»

И, конечно же, цена – далеко не единственное, что отличает «Золотой Орел» от других составов, следующих тем же маршрутом. Переезд из Москвы во Владивосток на этом поезде занимает 14 дней, и график движения разрабатывается таким образом, что путешествовать на нем каждый месяц, даже при наличие огромного желания и не менее огромных средств, не получится: состав отправляется в рейс всего несколько раз в год.