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Первый советский аэровагон

Первый советский аэровагон (7 фото)

Автор:
06 августа 2021 09:24
Сообщество : Исторические факты
Метки: Аэровагон   интересно   поезд   познавательно   факты   фото   
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7

Он должен был стать первым скоростным поездом в стране, но столкнулся с яростной революционной борьбой.

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Метки: Аэровагон   интересно   поезд   познавательно   факты   фото   
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