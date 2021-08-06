Первый советский аэровагон

А что, если скрестить поезд и самолет? Будет ли он «летать» по рельсам?

Таким вопросом сто лет назад задавались инженеры многих стран. Паровозы, чьи преимущества все еще перевешивали недостатки, были популярны и не спешили уходить в прошлое, однако попытки переделать их во что-то более перспективное предпринимались постоянно. В первую очередь, экспериментировали со скоростью. Идея прикрутить к вагону авиационный двигатель и пропеллер лежала на поверхности.

Первым ее воплотил в жизнь немец Отто Штайниц в 1919 году. Его прототип самоходного вагона с авиационной силовой установкой Dringos развивал скорость 120-150 км/час.