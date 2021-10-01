«Акция четырёх премьеров» - ограбление почтового поезда польскими социалистами

А проще грабить банки и богатеньких буржуев. И неважно эсеры, большевики, анархисты. Или польские социалисты-националисты. А чё? Им же тоже нужны были деньги. На революционную деятельность, на издание собственной газеты, на покупку оружия и много другого, которое должно было принести свободу и независимость Польше.





В 1908 году для Польской социалистической партии и ее руководителя Юзефа Пилсудского настали трудные времена. Российская охранка повязала многих ее членов и прошерстила ряды сторонников. Естественно поток денежных пожертвований уменьшился. А здесь Пилсудский при поддержке австрийских властей открыл в Кракове военную школу для подготовки боевиков. Австрияки хоть его и поддерживали, но денег давали с гулькин нос – еще те были жмоты.





И тогда Пилсудский со товарищи решили совершить экспроприацию. И не простую, а грандиозную: хапнуть огромный куш. Как в лихом американском вестерне решили взять почтовый поезд Варшава - Санкт-Петербург везущий налоги, собранные в Царстве Польском. Не много не мало 200 тысяч рублей, что сегодня эквивалентно 154 килограммам золота. Кстати сами поляки не считают это ограблением – мол, Пилсудский конфисковал то, что и так принадлежало польскому народу.



