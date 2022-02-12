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Художница из Краснодара наколет любую звезду!

Художница из Краснодара наколет любую звезду! (31 фото)

Автор:
12 февраля 2022 12:38
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Дарья Пироженко   идеи   краснодар   красота   мастерство   тату   тату-мастер   творчество   
978
31
Дарья Пироженко - тату-мастер из Краснодара, которая не знает себе равных в технике цветных тату. Она может сделать любую татуировку - от любимого кота до Илона Маска - и все они будут иметь разительное сходство с оригиналом!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дарья Пироженко   идеи   краснодар   красота   мастерство   тату   тату-мастер   творчество   
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1k
Logo66 3 часа назад
Крайне отрицательно отношусь к наколкам. Особенно у девчат. Неужели кто-то увидев наколотый на теле рисунок скажет - вот бы мне такой. Одежда, машина, дом, мебель - это можно желать, а наколка???
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33
Victor Минуту назад
Отличное портфолио Прям хоть сейчас записывайся
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28
Nemo1875 19 минут назад
Талантливо, красиво , но я против перманентных наколок на теле! Можно попробовать и другие направления Искусства!
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458
КАКАнгел Полчаса назад
Хорошо. красиво, ярко. НО через года 3-5 рисунок потеряет свою актуальность - просто забудется или выйдет из моды фильм или историю на которую тату ссылается. и придется её сводить - а это сложно из-за качества и размера. Так что нафиг нужна портить тушку всякой хренью .
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2k
Хрюн Полчаса назад
Искусство для убогих.
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21k
Matrosskin 42 минуты назад
Хоть вроде и молодая, но уже явно дряблая толстая ляжка. Понятно что владелица на 3 этаж без одышки не заберётся. И что, она реально стала вот с этим вот красивее ? Да ни разу.
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−9
Александр Внучкин 52 минуты назад
Шикарно но мне не надо. Рисовала бы картины, было бы круто.
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3k
Egoro 55 минут назад
И насколько ущербным нужно быть, чтобы такое, что приведено в посте, наносить себе на тело?
А пост - это реклама этой Пирошковой?
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30k
Fat Lynx Час назад
Люди, пОмните!
Свести татуху дороже, чем ее набить и уж гораздо дороже, чем наколоть.
Например, рисунок 2х2 - 4,5-6,0 тыс.руб. И очень часто одной процедуры не достаточно.
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17k
Александр Сучков Час назад
Ну понятно, что девчонка зарабатывает на своем даре. Но каким надо быть эпанутым, что бы себе это "колоть"?
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16k
sssss3 2 часа назад
Простите, но СУ.КА я НЕ ПОНИМАЮ.
ЗАЧЕМ это на теле??????
ЗАЧЕМ???
Уже лет 70-80 как придумали принты на ОДЕЖДЕ.
Зачем это на теле, почему не на одежду???
Это мазохизм такой??
Для меня это дикость, уродовать своё тело, если по мнению других, что это УКРАШЕНИЕ. Так для меня и украшение своего тела является дикостью.
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2k
Сладких снов 2 часа назад
"Художница из Краснодара наколет любую звезду!" Что "наколет" круто – вне сомнений.
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2k
Андрей Ы. 3 часа назад
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1k
Saplus 3 часа назад
Что в голове у тех, кто хочет себе Эйнштейна на ляжку, я не знаю, но девчонка молодец
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11k
котегRUS 3 часа назад
Извращение над красотой человеческого тела!
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6k
Думай о хорошем! 3 часа назад
а купола де? так то и я смогу, а Мур... купола сможешь?
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147
S400 3 часа назад
Красиво, технично, но ни себе ни своим близким тату я бы не хотел!
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