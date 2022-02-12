Художница из Краснодара наколет любую звезду!

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Дарья Пироженко - тату-мастер из Краснодара, которая не знает себе равных в технике цветных тату. Она может сделать любую татуировку - от любимого кота до Илона Маска - и все они будут иметь разительное сходство с оригиналом!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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А пост - это реклама этой Пирошковой?
Свести татуху дороже, чем ее набить и уж гораздо дороже, чем наколоть.
Например, рисунок 2х2 - 4,5-6,0 тыс.руб. И очень часто одной процедуры не достаточно.
ЗАЧЕМ это на теле??????
ЗАЧЕМ???
Уже лет 70-80 как придумали принты на ОДЕЖДЕ.
Зачем это на теле, почему не на одежду???
Это мазохизм такой??
Для меня это дикость, уродовать своё тело, если по мнению других, что это УКРАШЕНИЕ. Так для меня и украшение своего тела является дикостью.