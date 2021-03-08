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Польская тату-художница - мастер хипповских татушек

Польская тату-художница - мастер хипповских татушек (19 фото)

Автор:
08 марта 2021 09:11
Сообщество : Искусство
Метки: Дзо Ламка   искусство   мимими   тату   тату-мастер   тату-художник   татуировки   творчество   
630
19
Тату-мастер из Польши Джоанна Свирска, больше известная как Дзо Ламка , известна своими мастерскими тату, которые наверняка понравились бы настоящим олдскульным хиппи. Котики, растения и грибы - все, что нужно детям цветов!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Дзо Ламка   искусство   мимими   тату   тату-мастер   тату-художник   татуировки   творчество   
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4  комментария
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224
strepaf Час назад
Тату дешевят женщин.
Даже такие крутые.
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ezhik 21 минуту назад
неплохо, но на любителя
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Invertor Полчаса назад
Великий мастер. Грибы, конопля, зеленые коты.
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220
Pi11igrim Полчаса назад
1) тату раскрепощают девушек, делают их более общительными и кокетливыми, т.к после первой тату девушка уже точно не считает себя скромной
2) в глазах парней девушка с тату выглядит более доступной. У девушек есть такая проблема - с ними не знакомятся, т.к. считают их слишком недоступными.
3) если качественная тату, то это может быть красиво. Если тату поДешевке, то и девушка выглядит соответственно.
Ps: раньше тоже считал, что это не красит девушек. Но потом пообщался с девушками, у которых есть тату и пересмотрел взгляды.
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