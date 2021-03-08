Польская тату-художница - мастер хипповских татушек

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Тату-мастер из Польши Джоанна Свирска, больше известная как Дзо Ламка , известна своими мастерскими тату, которые наверняка понравились бы настоящим олдскульным хиппи. Котики, растения и грибы - все, что нужно детям цветов!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Даже такие крутые.
2) в глазах парней девушка с тату выглядит более доступной. У девушек есть такая проблема - с ними не знакомятся, т.к. считают их слишком недоступными.
3) если качественная тату, то это может быть красиво. Если тату поДешевке, то и девушка выглядит соответственно.
Ps: раньше тоже считал, что это не красит девушек. Но потом пообщался с девушками, у которых есть тату и пересмотрел взгляды.