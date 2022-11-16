Тату-мастер возвращает красоту людям со шрамами

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Вьетнамский тату-мастер Тран Тхи Бич Нгок помогает женщинам со шрамами вновь почувствовать себя счастливыми и заново полюбить свое тело. Уродливые следы от ожогов, травм и операций он закрывает изысканным боди-артом. Его искусная работа возвращает женщинам уверенность в себе.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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