FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Искусство 2674 поста • 465 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство
Тату-мастер возвращает красоту людям со шрамами

Тату-мастер возвращает красоту людям со шрамами

Автор:
16 ноября 2022 13:52
Сообщество : Искусство
Метки: Тран Тхи Бич Нгок   искуство   красота   тату   творчество   уверенность   украшения   шрамы   
836
41
Вьетнамский тату-мастер Тран Тхи Бич Нгок помогает женщинам со шрамами вновь почувствовать себя счастливыми и заново полюбить свое тело. Уродливые следы от ожогов, травм и операций он закрывает изысканным боди-артом. Его искусная работа возвращает женщинам уверенность в себе.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Тран Тхи Бич Нгок   искуство   красота   тату   творчество   уверенность   украшения   шрамы   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
♚ Мрачный Жнец ♚ 41 минуту назад
Единственное оправдание татуировок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

82282



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных
Балтийский янтарь, который стал загадкой для учёных
Казахи и поляки отказались от концертов Little Big
Казахи и поляки отказались от концертов Little Big
Набирающие популярность в сообществах
Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
Авария дня. В Тобольске легковушка лоб в лоб столкнулась с рейсовым автобусом
Всероссийский день призывника: краткая история и традиции
Всероссийский день призывника: краткая история и традиции
Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне
Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Причём это не одна модель семейников, а всегда одни и те же

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#история#позитив#люди#Приколы#девушки#Китай#Разное#новости
#Юмор#Прикол#интересное#подборка#Россия#автомир#дети#сатира#Жизнь#США
#интересно#животные#картинки#автомобили#красота#Прошлое#забавно#своими руками#домашние животные#улыбнуло
Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне Обычные люди, которые просто не смогли остаться в стороне Художник из&nbsp;Польши делает очень реалистичные тату Художник из Польши делает очень реалистичные тату Эти гиперреалистичные тату как будто нанесла фотокамера Эти гиперреалистичные тату как будто нанесла фотокамера Художница из Краснодара наколет любую звезду! Художница из Краснодара наколет любую звезду! Пекарь лепит киногероев из пряника Пекарь лепит киногероев из пряника Всякие необычные штуки, которые вас удивят Всякие необычные штуки, которые вас удивят

На что жалуетесь?

Вернуться