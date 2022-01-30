Как в реальности выглядят школьные обеды в разных странах мира

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В Южной Корее едят панчханы, а во Франции — багет и эклеры. Именно такими фотографиями поделились пользователи из разных уголков мира, а мы хотим показать их вам.
Мы стараемся привить своим детям полезные привычки в питании с раннего детства. Сложные углеводы, правильные жиры, овощи в рационе — все это давно стало мейнстримом, и наших детей касается не меньше, чем нас самих.
Обед в одной из государственных американских школ
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Обед в столовой шведской школы
Так питаются дети из Финляндии
Трапеза в Дании
Эклеры, сыр и багет — так питаются французские школьники
Пекинская школьная столовая
Обед школьников на Гавайях
Обед в южнокорейской школе: лапша, яйца, свинина, а также несколько панчханов — небольших закусок и салатов
В американской школе подают зеленый омлет с ветчиной
А вот чем питаются британские ученики
Трапеза в средней школе Гонконга
Вегетарианский гамбургер с бататом-фри в германской столовой
А вот и одна из наших школ со знакомой кухней
Японцы определенно знают, как кормить учеников
А это обед из Колумбии: идеально для тех деток, кто любит есть все раздельно
И снова аппетитная тарелка юного южнокорейца
Чья трапеза вам приглянулась больше всего?
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