FISHKINET
Сообщество Еда 1417 постов • 554 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда 
Как в реальности выглядят школьные обеды в разных странах мира

Как в реальности выглядят школьные обеды в разных странах мира (17 фото)

Автор:
30 января 2022 09:16
Сообщество : Еда
Метки: в мире   еда   люди   пища   школа   школьник   школьные обеды   
429
17

В Южной Корее едят панчханы, а во Франции — багет и эклеры. Именно такими фотографиями поделились пользователи из разных уголков мира, а мы хотим показать их вам.

Мы стараемся привить своим детям полезные привычки в питании с раннего детства. Сложные углеводы, правильные жиры, овощи в рационе — все это давно стало мейнстримом, и наших детей касается не меньше, чем нас самих.

Обед в одной из государственных американских школ

×
×

Обед в столовой шведской школы

Так питаются дети из Финляндии

Трапеза в Дании

Эклеры, сыр и багет — так питаются французские школьники

Пекинская школьная столовая

Обед школьников на Гавайях

Обед в южнокорейской школе: лапша, яйца, свинина, а также несколько панчханов — небольших закусок и салатов

В американской школе подают зеленый омлет с ветчиной

А вот чем питаются британские ученики

Трапеза в средней школе Гонконга

Вегетарианский гамбургер с бататом-фри в германской столовой

А вот и одна из наших школ со знакомой кухней

Японцы определенно знают, как кормить учеников

А это обед из Колумбии: идеально для тех деток, кто любит есть все раздельно

И снова аппетитная тарелка юного южнокорейца

Чья трапеза вам приглянулась больше всего?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: в мире   еда   люди   пища   школа   школьник   школьные обеды   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Ф Ив 49 минут назад
Мне на вид больше всего понравился пекинский обед, а меньше всего вегетарианский гамбургер с бататом-фри в германской столовой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Олег Белов 59 минут назад
Нефтеюганск.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм Как сэкономить на играх и при чём здесь кодфогейм Как едят лепёшки из грязи в Гаити? Как едят лепёшки из грязи в Гаити? Каштаны: как и с чем их едят японцы Каштаны: как и с чем их едят японцы Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось Мужчина месяц ел обработанную пищу и что из этого получилось Отец отправился с сыновьями в поход на целый год Отец отправился с сыновьями в поход на целый год Почему в разных странах запретили мультгероев на коробках с едой Почему в разных странах запретили мультгероев на коробках с едой
Terracotka

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

278489



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
40
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами
4
90
Если бы советские актеры пользовались фоторедакторами
Набирающие популярность в сообществах
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
0
15
Строительные подмости - ТРАНСФОРМЕР | Строительные леса из профильной трубы
Как считать калории для похудения – гид для «чайников»
1
1
Как считать калории для похудения – гид для «чайников»
Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео)
Дворник из Красноярска стал звездой после очистки чужих машин (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не одобряем некрофилия!
1
0

Лучшие демотиваторы
Шлем снимай, редиска!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#кино#США#подборка#интересное#девушки#СССР#Жизнь
#Юмор#прикол#ватермарк#Приколы#аварии#Россия#роль#дети#авто аварии#собака
#факты#история#дтп#люди#фотографии#фильм#gif#еда#познавательно#Москва

На что жалуетесь?

Вернуться