Как в реальности выглядят школьные обеды в разных странах мира

Мы стараемся привить своим детям полезные привычки в питании с раннего детства. Сложные углеводы, правильные жиры, овощи в рационе — все это давно стало мейнстримом, и наших детей касается не меньше, чем нас самих.

Обед в одной из государственных американских школ